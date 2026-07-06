Megszólalt az EKB döntéshozója: nem érdemes sokáig várni, ha megint emelni kell

Az Európai Központi Bank egyik döntéshozója szerint az iráni háború okozta sokk lecsengeni látszik, így ha a jegybank az infláció megfékezése érdekében újabb kamatemelés mellett dönt, nem érdemes sokáig várnia. Pierre Wunsch, a belga központi bank elnöke hétfői nyilatkozatában óva intett a késlekedéstől.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Wunsch kifejtette, hogy a piaci jelzések alapján a konfliktus keltette bizonytalanság gyakorlatilag elillant. Az olaj- és gázárak várhatóan viszonylag hamar visszatérnek a korábbi szintre, sőt akár az alá is csökkenhetnek.

A döntéshozó szerint éppen ezért

nem szabad túl sokáig halogatni az esetleges újabb kamatemelést.

Bár szeptemberben új makrogazdasági prognózis készül, Wunsch attól tart, hogy az EKB elkéshet a lépéssel, és éppen akkor szigorítana, amikor a folyamatok már az ellenkező irányba fordulnak.

Forrás: Reuters

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