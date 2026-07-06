Megszólalt az EKB döntéshozója: nem érdemes sokáig várni, ha megint emelni kell

Wunsch kifejtette, hogy a piaci jelzések alapján a konfliktus keltette bizonytalanság gyakorlatilag elillant. Az olaj- és gázárak várhatóan viszonylag hamar visszatérnek a korábbi szintre, sőt akár az alá is csökkenhetnek.
A döntéshozó szerint éppen ezért
nem szabad túl sokáig halogatni az esetleges újabb kamatemelést.
Bár szeptemberben új makrogazdasági prognózis készül, Wunsch attól tart, hogy az EKB elkéshet a lépéssel, és éppen akkor szigorítana, amikor a folyamatok már az ellenkező irányba fordulnak.
Forrás: Reuters
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