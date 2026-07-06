Megszólalt az MCC az alapítvány megszüntetéséről

Nyilvánosságra került a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány megszüntetéséről szóló alapítói határozat, amelyet a Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint hozott meg július 2-án. Az MCC vezetése közleményben reagált: szerintük a döntés nem váratlan, hanem a KEKVA-k felszámolásáról szóló jogszabály végrehajtásának része. Az intézmény azt közölte, hogy egyeztet a kormánnyal, és a Tombor család mint államháztartáson kívüli alapító más szervezeti formában folytathatja a működtetést.

Az MCC vezetése közleményben reagált azután, hogy nyilvánosságra került az alapítvány megszüntetéséről szóló alapítói határozat. A társaság szerint

a döntés nem váratlan fejlemény, hanem egy korábban elfogadott jogszabály végrehajtásának része.

A közlemény előzménye, hogy az intézmény korábbi kuratóriumi elnöke, Orbán Balázs Facebook-bejegyzésben tette közzé az alapítvány megszüntetéséről szóló határozatot.

Az MCC szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) forma megszüntetése az MCC-ről szóló törvényben rögzített menetrend alapján történik. A közlemény szerint az alapítói jogok gyakorlójának július 31-ig kellett intézkednie a KEKVA-forma megszüntetéséről.

A társaság azt írta, hogy a következő lépésben a kormány dönt a KEKVA megszüntetéséről, ezt követően pedig az alapítói jogok gyakorlója felhívja az államháztartáson kívüli alapítót, hogy nyilatkozzon az intézmény további működtetéséről. Amennyiben az alapító – a Tombor család – vállalja a működtetés folytatását, a kormány visszavonhatja a megszüntetésről szóló döntést.

Az MCC közlése szerint az intézmény vezetése jelenleg is egyeztet a kormánnyal annak érdekében, hogy az alapító más szervezeti formában folytathassa az intézmény működtetését.

A közlemény szerint az MCC jelenleg a Kárpát-medence 30 helyszínén működik, mintegy 8000 diák vesz részt a képzéseiben. A vezetés azt közölte, hogy

a képzések, kutatások és ösztöndíjprogramok folytatására készülnek.

Az ügy előzménye, hogy július 31-én az állam megszünteti a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt. A döntést az alapítói jogokat gyakorló Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter hozta meg. A lépés része a kormány azon vállalásának, amelynek célja a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) megszüntetése az uniós források felszabadítása érdekében.

A parlament június közepén fogadta el azt az alaptörvény-módosítást, amely megteremtette a KEKVA-k megszüntetésének jogi alapját. Egy június 29-én megjelent kormányhatározat a felsőoktatási tevékenységet nem végző alapítványok alapítói jogait kijelölt miniszterekhez rendelte, így került az MCC Ruff Bálinthoz. A miniszter július 2-án döntött az alapítvány megszüntetéséről, a határozatot Orbán Balázs hozta nyilvánosságra.

Orbán Balázs június 19-én mondott le az MCC kuratóriumi elnöki tisztségéről. Korábban azt közölte, hogy az intézmény hagyományos alapítványi formában tovább kíván működni. Az MCC ingatlanfejlesztő cége a megszüntető határozat kiadása előtti napon érvénytelenítette a budapesti központi épületére kiírt közbeszerzési eljárást.

A KEKVA-k megszüntetésének szándékát Magyar Péter miniszterelnök május végén jelentette be. A kormányfő június végén arra kérte az érintett alapítványok vezetőit, hogy a nyár végéig ne hozzanak az állami vagyon értékét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket.

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