Megszólalt Elon Musk: ezért csúszik a jövő legfontosabb robotjának gyártása

Musk egy olyan felhasználói felvetésre reagált, amely szerint a Tesla azért halaszthatta el az Optimus V3 bemutatóját, mert a vártnál gyorsabban halad a fejlesztéssel, és meg akarja akadályozni, hogy a versenytársak lemásolják a terveit. A cégvezető ezt részben cáfolta, kijelentése pedig egybevág korábbi figyelmeztetéseivel, miszerint a gyártás egy klasszikus S-görbét követ majd, vagyis a lassú kezdeti kibocsátást egy gyorsuló felfutási szakasz követi.
A vezérigazgató korábban is jelezte, hogy a korai fázis elsősorban az összeszerelési folyamat finomhangolásáról szól majd, nem pedig a nagy volumenű termelésről.
A nehézséget a robot rendkívüli bonyolultsága okozza, hiszen az Optimus nagyjából 10 ezer egyedi alkatrészből áll,
amelyeknek tökéletesen együtt kell működniük, ez pedig számos szűk keresztmetszetet teremthet a gyártósorokon.
A nyilatkozat egy nappal azután jelent meg, hogy Musk egy fényképet osztott meg, amelyen az Optimus fejlesztőcsapatával látható a Tesla fremonti üzemében. A vállalat már átalakította a fremonti gyárterület egy részét – köztük a korábban a Model S és a Model X összeszerelésére használt sorokat –, hogy biztosítsa a harmadik generációs humanoid robotok kezdeti gyártását.
A próbagyártás a tervek szerint idén nyáron indul Fremontban, miközben egy második, jóval nagyobb Optimus-gyár is épül a texasi Gigafactory területén. A nagy volumenű termelés csak 2027 nyara körül várható, hosszú távon pedig a Tesla évi 10 millió robot kibocsátását tűzte ki célul.
A vállalat az Optimust a "valaha volt legfontosabb termékeként" emlegeti, amelynek piaci értéke idővel akár az elektromosautó-üzletágét is meghaladhatja.
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