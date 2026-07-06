Nehéz út vár a Volkswagenre, komoly akadályokba ütközhet a történelmi átalakítás

Az évtizedeken át sikeres üzleti modellünk ma már nem működik"
– fogalmazott Blume.
A német ipar mintapéldájának számító Volkswagent a mély mérnöki tudás, az erős munkavállalói képviselet és a szoros állami kapcsolatok jellemzik. Ez a rendszer azonban a stabilitásra és a fokozatos fejlődésre épült,
nem pedig egy olyan piacra, amely a gyorsaságot, a szoftveres megoldásokat és az olcsóbb kínai versenytársakat helyezi előtérbe.
A vállalatcsoportra több fronton is komoly nyomás nehezedik, hiszen az amerikai vámok mellett a legfőbb piacának számító Kína tartós gyengélkedése és az egyre élesebb piaci verseny is hátráltatja a működését. A két hagyományos profitcentert, az Audit és a Porschét különösen érzékenyen érinti a Trump-kormányzat által kilátásba helyezett importvám, mivel egyik márkának sincs saját gyára az Egyesült Államokban.
Bár a 2015-ös dízelbotrány után a konszern az iparág egyik legambiciózusabb elektrifikációs programját indította el, az elektromos átállás Kínában mégsem hozott áttörést. A szoftverfejlesztési csúszások, valamint az olyan helyi versenytársak, mint a BYD és a Xiaomi, jelentős lemaradásba kényszerítették a német óriást.
Blume célja a nehézkesen működő szervezet leegyszerűsítése, amelyet alacsonyabb bérköltségekkel, kevesebb vezetői szinttel, a márkák közötti átfedések mérséklésével, valamint a szoftvereket, akkumulátorokat és elektromos járműveket érintő gyorsabb döntéshozatallal érne el. Bár a nyilvánosság előtt zajló látványos küzdelem a leépítésekről szól, a háttérben valójában a működési összetettség csökkentése a tét. A cégcsoport jelenleg több mint 150 modellt kínál, amelyek egy része ugyanazokért a vásárlókért versenyez egymással. Emellett a konszern tulajdonában van a Ducati, a Traton haszonjármű-gyártó és a Cariad szoftverfejlesztő részleg is, miközben pénzügyi szolgáltatásokat is nyújtanak. A portfólió ésszerűsítése ugyanakkor már megkezdődött,
a Volkswagen ugyanis nemrég eladta az Everllence ipari motorüzletág többségi részesedését a Bain Capital magántőke-befektetőnek.
A szerkezeti átalakításokat a vállalat sajátos védelmi mechanizmusai is hátráltatják. A munkavállalói képviselők és Alsó-Szászország szövetségi tartomány együttesen a húsztagú felügyelőbizottság tizenkét helyét birtokolják, márpedig a stratégiai döntések elfogadásához az ő jóváhagyásukra van szükség. A tulajdonosi struktúra szintén rendkívül összetett, mivel a szavazati jogok többségét a Porsche-Piëch család holdingja ellenőrzi, miközben Alsó-Szászország és a katari állami vagyonalap is jelentős részesedéssel bír, ám az érdekeik gyakran eltérnek egymástól. Ráadásul az 1960-as Volkswagen-törvény értelmében a kulcsfontosságú határozatokhoz több mint 80 százalékos részvényesi támogatás szükséges, ami gyakorlatilag vétójogot biztosít a tartományi kormánynak.
Egy németországi gyár bezárása rendkívül fájdalmas lépés lenne, hiszen ezek az üzemek egyszerre jelentenek gazdasági támaszt és fontos politikai jelképet a helyi közösségek számára. A 2024-es megállapodások már egyébként is nehéz helyzetbe hozták a hazai telephelyeket. A kapacitások visszafogása és a szigorúbb költséggazdálkodás mellett a VW márka vezetése már korábban megegyezett több mint 35 ezer munkahely megszüntetéséről 2030-ig, az Audi és a Porsche saját leépítési programjaival együtt pedig ez a létszám már elérte az 50 ezret. A most asztalra kerülő új tervek ugyanakkor ezt a létszámot is könnyen megduplázhatják.
A legvalószínűbb forgatókönyv egy olyan kompromisszumos megállapodás, amely kiterjedtebb önkéntes távozási programokat, visszafogottabb beruházásokat, kevesebb vezetői szintet és a termelés részleges kiszervezését, esetleg további kapacitáscsökkentést foglal magában. Az esetleges gyárbezárásokat pedig minden bizonnyal elhalasztják, enyhítik, vagy alternatív munkalehetőségek ígéretével igyekeznek majd elfogadhatóbbá tenni a munkavállalók számára.
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