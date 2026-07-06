Nőtt az európai kiskereskedelem

Az Eurostat első becslése szerint 2026 májusában megfordult az előző havi csökkenő trend: a kiskereskedelmi forgalom volumene az euróövezetben 0,2, az EU egészében pedig 0,5 százalékkal nőtt havi szinten, éves összevetésben pedig 1,6, illetve 1,9 százalékos bővülés mutatkozott. A tagállamok közül Ciprus, Luxemburg és Lengyelország produkálta a legnagyobb havi növekedést, míg Észtországban és Horvátországban visszaesést mértek. Magyarországon különösen erős volt a dinamika: havi szinten 0,7, éves alapon pedig 4,8 százalékos volumennövekedést regisztráltak, amelyet a béremelkedés, a transzferek és a növekvő fogyasztói optimizmus egyaránt támogatott.

Az Eurostat első becslése alapján 2026 májusában az előző hónaphoz képest emelkedett a kiskereskedelmi forgalom volumene,

az euróövezetben 0,2 százalékos ,

, az Európai Unió egészében pedig 0,5 százalékos növekedést mutatva.

Ez fordulatot jelent az áprilisi adatokhoz képest, amikor az euróövezetben még 0,3 százalékos, az unióban pedig 0,6 százalékos visszaesést regisztráltak.

Éves összevetésben is egyértelmű a bővülés, a naptárhatással kiigazított kiskereskedelmi index ugyanis az euróövezetben 1,6 százalékkal, az unióban pedig 1,9 százalékkal emelkedett a 2025. májusi szinthez képest.

A havi adatok alapján az euróövezetben az élelmiszerek, italok és dohánytermékek forgalma 0,6 százalékkal, az üzemanyag nélküli nem élelmiszertermékeké pedig 0,1 százalékkal emelkedett, miközben a gépjármű-üzemanyag forgalma a szaküzletekben 0,5 százalékkal visszaesett. Az unió egészében hasonló folyamatok játszódtak le, bár a nem élelmiszer jellegű termékek forgalma ott dinamikusabban, 0,5 százalékkal bővült.

A tagállamok közül a legnagyobb havi növekedést Cipruson regisztrálták 3,7 százalékkal, amelyet Luxemburg követett 3,6 százalékkal, valamint Lengyelország 2,4 százalékkal. A legjelentősebb visszaesést Észtországban mérték 2,2 százalékkal, de

Horvátországban is 2 százalékos, míg Belgiumban és Litvániában egyaránt 0,7 százalékos csökkenést tapasztaltak.

Éves összevetésben az euróövezetben az élelmiszer-értékesítés 2,4 százalékkal, a nem élelmiszer termékek forgalma pedig 2,3 százalékkal nőtt, míg az üzemanyag-eladások 4,6 százalékkal estek vissza.

A tagállamok közül a legnagyobb éves bővülést Ciprus érte el 8,4 százalékkal, megelőzve Bulgáriát 7,9 százalékkal és Luxemburgot 7,8 százalékkal. Ezzel szemben Romániában 4 százalékos, Észtországban 0,5 százalékos, Belgiumban pedig 0,4 százalékos visszaesést mértek.

Magyarországon májusban tovább gyorsult a hazai kiskereskedelmi forgalom: a szezonálisan kiigazított adatok szerint havi szinten 0,7, éves összevetésben pedig 4,8 százalékos volumennövekedés történt. A lendületet a béremelkedés, a választások elé időzített transzferek és a lakosság növekvő optimizmusa egyaránt táplálta.

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