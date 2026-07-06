Összeomlott egy teljes ország áramhálózata, egyelőre fogalmuk sincs, mi történhetett

Hétfőn délben teljesen összeomlott Kuba országos villamosenergia-hálózata, aminek következtében mintegy tízmillió ember maradt áram nélkül a karibi országban – közölte a helyi rendszerirányító.

Kuba hónapok óta küzd a kezdetben órákig, az utóbbi időben viszont már napokig tartó áramkimaradásokkal. A súlyos helyzet egyrészt az elöregedett hálózat számlájára írható, másrészt az Egyesült Államok által bevezetett gazdasági blokádnak tudható be, amely korlátozza a szigetország üzemanyag-ellátását.

A hálózatüzemeltető tájékoztatása szerint jelenleg is vizsgálják az országos méretű áramszünetet okozó rendszerhiba pontos okait.

Forrás: Reuters

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