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Tisza-kormány: új hangot ütött meg Vitézy Dávid a Parlamentben, folytatódnak a személycserék
Gazdaság

Tisza-kormány: új hangot ütött meg Vitézy Dávid a Parlamentben, folytatódnak a személycserék

Portfolio
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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Országgyűlésben bejelentette, hogy lezárultak az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról folytatott tárgyalások, és a végső döntés az uniós pénzügyminiszterek tanácsülésén várható, miközben öt pontban bírálta a korábbi kormányzat állításait az ügyben. A felszólalást Török Gábor úgy értékelte, hogy az a Tiszán belül Magyar Péterétől eltérő politikai stílust mutatott, noha tartalmában továbbra is a Fidesz korrupcióját nevezte a legfontosabb problémának. Jámbor András szerint komoly jogi kérdéseket vet fel Magyar Péter alkotmánymódosítási javaslata, amely tizenkét évben korlátozná a parlamenti képviselők megbízatását, mert a jelenlegi szöveg több mandátumszerzési helyzet kezelését sem rendezi egyértelműen. Magyarország két új, euróban denominált államkötvény kibocsátását készíti elő, amelyek beárazása akár már hétfőn megtörténhet. Kapitány István bejelentette, hogy leváltja az EXIM vezérigazgatóját, Berta Adriennt, utódjáról azonban egyelőre nem közölt részleteket. Azonnali hatállyal felmentették Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, a lap irányítását ideiglenesen Somogyi Zsolt vette át.
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Menesztették Szöllősi Györgyöt

A Nemzeti Sport Kft. ügyvezetője a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezetőjének, Horváth Andrásnak kérésére hétfőn azonnali hatállyal

mentesítette a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét

- közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel.

A közlemény szerint a lap vezetésére és a főszerkesztői feladatok ellátására – szintén azonnali hatállyal – Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa kapott ideiglenes főszerkesztői megbízást.

Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a hazai sportélet meghatározó, hiteles, szakmai és korszerű médiumaként szolgálja az olvasókat, a sportújságírás szakmai és etikai alapelveinek következetes érvényesítésével, ezeknek az elveknek a mindenkori főszerkesztőnek is meg kell felelnie - írták.

A személyi döntés a közmédia átalakításának része, az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön.

Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről, és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit - áll a közleményben.

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Török Gábor szerint van más Tisza is a parlamentben

Török Gábor politológus a hétfői parlamenti ülés kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a miniszterelnök távollétében Vitézy Dávid szólalt fel napirend előtt. Értékelése szerint a közlekedési és beruházási miniszter felszólalása azt mutatta meg, hogy a Tiszán belül a Magyar Péterétől eltérő politikai stílus is megjelenhet.

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Török Gábor szerint van más Tisza is a parlamentben
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Vitézy Dávid öt súlyos tévhitet oszlatott el a hazánknak járó uniós milliárdokról

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Országgyűlésben arról számolt be, hogy lezárultak az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, és a végleges döntés az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsülésén várható. A miniszter szerint minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, amellyel Magyarország hozzáférhet a korábban befagyasztott támogatásokhoz.

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Vitézy Dávid öt súlyos tévhitet oszlatott el a hazánknak járó uniós milliárdokról
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Hamarosan megszólal Vitézy Dávid

Magyar Péter miniszterelnök a NATO ankarai csúcstalálkozójára utazott, ezért a Parlamentben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter helyettesíti és mond majd beszédet.

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Hamarosan megszólal Vitézy Dávid
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Átfogó vizsgálat elindítását jelentette be Gajdos László

Átfogó felülvizsgálat indul a hazai ebrendészeti telepeken – jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

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Átfogó vizsgálat elindítását jelentette be Gajdos László
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Komoly kiskaput találtak a Tisza Párt javaslatában

Jámbor András korábbi országgyűlési képviselő szerint komoly jogi kiskapukat és értelmezési kérdéseket vet fel a Magyar Péter által benyújtott alkotmánymódosítási javaslat, amely tizenkét évben maximalizálná a parlamenti képviselők megbízatási idejét. A politikus rámutatott arra, hogy a jelenlegi szövegezés alapján nem egyértelmű a ciklus közben átvett, vagy a megválasztás ellenére fel nem vett mandátumok kezelése, így a normaszöveg pontosításra vagy az Alkotmánybíróság iránymutatására szorul - írta az Index.

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Komoly kiskaput találtak a Tisza Párt javaslatában
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Devizakötvényt bocsát ki Magyarország – ez az első az új kormány alatt

Magyarország két új, euróban denominált államkötvény kibocsátását készíti elő, amelyek beárazása akár már hétfőn megtörténhet. A közel hatéves papírt mintegy 115, a közel tizenegy éveset pedig 160 bázispontos felárral kínálják az euró midswaphoz képest.

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Devizakötvényt bocsát ki Magyarország – ez az első az új kormány alatt
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Kapitány István bejelentette: leváltja az EXIM vezérigazgatóját

Visszahívta az EXIM és a MEHIB vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter.  Berta Adrienn utódját még nem nevezte meg. Három hete az MFB-nél jelentett be vezérváltást a kormány.

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Kapitány István bejelentette: leváltja az EXIM vezérigazgatóját
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Tisza-kormány: Magyar Péter nélkül indul a parlament hétfőn

Magyar Péter miniszterelnök Ankarába utazik, hogy részt vegyen a NATO-csúcstalálkozón, amelynek egyik legfontosabb napirendi pontja a tagállamok védelmi kiadásainak emelése lesz. A tervek szerint a NATO-tagországoknak a GDP 5 százalékát kellene védelemre fordítaniuk, ebből 3,5 százalékot közvetlen katonai fejlesztésekre, míg a fennmaradó 1,5 százalékot olyan egészségügyi és közlekedési infrastruktúrára is költhetnék, amely békeidőben a lakosságot szolgálja. A magyar kormány korábban jelezte, hogy élni kíván ezzel a lehetőséggel.

Az ankarai útra elkíséri a miniszterelnököt Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulusz védelmi miniszter is. Távollétük miatt Magyar Péter kihagyja a hétfői és keddi parlamenti ülések napirend előtti felszólalásait.

Ebben Vitézy Dávid közlekedési miniszter fogja átvenni a helyét, míg Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter viszi a többi feladatát.

Közös vezetés alá került a budai Vár rekonstrukciójáért felelős Várkapitányság és a Parlament környezetének fejlesztéseit koordináló Steindl Imre Programiroda. Mindkét szervezet irányítását Ambrus György építőmérnök vette át, miközben felmentették a programiroda eddigi vezetőjét, Szinay Attilát. A kormány az átalakítástól azt várja, hogy a kiemelt állami beruházások irányítása egységesebbé, hatékonyabbá és szakmailag összehangoltabbá váljon.

Török Gábor a 17. alkotmánymódosítás tervezetét elemezve arra jutott, hogy

a javaslat egyszerre tartalmazza a politikai önkorlátozás és a kormányzati mozgástér bővítésének elemeit.

Az elemző összesítése szerint a módosítások mérlege ebből a szempontból 3-6 arányban az utóbbi felé billen, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy több rendelkezés megítélése attól is függ, rövid vagy hosszú távon vizsgálják a hatásait, illetve milyen politikai célt szolgálnak.

Vitézy Dávid közlekedési miniszter újabb éjszakai közösségi közlekedési járatokat jelentett be, amelyek hétvégente közvetlen kapcsolatot teremtenek Budapest belvárosa és a főváros környéki települések között.

A lengyel konzervatív Do Rzeczy hetilapnak adott interjúban Sulyok Tamás köztársasági elnök bírálta a 17. alkotmánymódosítás tervezetét. Az államfő szerint nem tekinthető a jogállamisággal összeegyeztethetőnek az a javaslat, amely megszüntetné a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatását, hangsúlyozva, hogy az államfő jogállását az Alaptörvény szabályozza. Hozzátette: nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált olyan közjogi indokot, amely megalapozná az eltávolítását.

Az egészségügyi miniszter bejelentette, hogy megnyíltak a pályázatok a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira. A kormány célja, hogy az új pályázati rendszerben töltsék fel a testületek megüresedett helyeit.

A kormány részleteket közölt a múlt héten bejelentett iskolakezdési támogatásról is. A tervek szerint mintegy 400 ezer gyermek részesülhet összesen 100 ezer forint értékű, utalvány formájában nyújtott támogatásban, amelyet két részletben kapnak meg a családok: az első 50 ezer forintos csomag még a nyáron, a második pedig ősszel érkezhet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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A Tisza győzelme utáni első teljes hónapban is ellepték az emberek a boltokat

Májusban tovább gyorsult a hazai kiskereskedelmi forgalom: a szezonálisan kiigazított adatok szerint havi szinten 0,7, éves összevetésben pedig 4,8 százalékos volumennövekedés történt. A lendületet a béremelkedés, a választások elé időzített transzferek és a lakosság növekvő optimizmusa egyaránt táplálta.

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A Tisza győzelme utáni első teljes hónapban is ellepték az emberek a boltokat
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Látványos fordulat a magyar iparban

Májusban az ipari termelés volumene 2,3 százalékkal nőtt havi alapon, ezzel bő kétéves csúcsra emelkedett, megerősítve a tavaly év végén indult trendfordulót. Az ipar 2022 óta először járult hozzá pozitívan a GDP-növekedéshez 2026 első negyedévében, amit elsősorban a számítástechnikai és villamos berendezések gyártásának felfutása, valamint az új feldolgozóipari kapacitások kiépülése támogat. A javulást a külkereskedelmi adatok is alátámasztják, így elmondhatjuk, hogy a magyar gazdaság tényleg kapott végre egy második növekedési motort a lakossági fogyasztás mellé.

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Látványos fordulat a magyar iparban

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