Tisza-kormány: új hangot ütött meg Vitézy Dávid a Parlamentben, folytatódnak a személycserék

Menesztették Szöllősi Györgyöt
A Nemzeti Sport Kft. ügyvezetője a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezetőjének, Horváth Andrásnak kérésére hétfőn azonnali hatállyal
mentesítette a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét
- közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel.
A közlemény szerint a lap vezetésére és a főszerkesztői feladatok ellátására – szintén azonnali hatállyal – Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa kapott ideiglenes főszerkesztői megbízást.
Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a hazai sportélet meghatározó, hiteles, szakmai és korszerű médiumaként szolgálja az olvasókat, a sportújságírás szakmai és etikai alapelveinek következetes érvényesítésével, ezeknek az elveknek a mindenkori főszerkesztőnek is meg kell felelnie - írták.
A személyi döntés a közmédia átalakításának része, az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön.
Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről, és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit - áll a közleményben.
Török Gábor szerint van más Tisza is a parlamentben
Török Gábor politológus a hétfői parlamenti ülés kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a miniszterelnök távollétében Vitézy Dávid szólalt fel napirend előtt. Értékelése szerint a közlekedési és beruházási miniszter felszólalása azt mutatta meg, hogy a Tiszán belül a Magyar Péterétől eltérő politikai stílus is megjelenhet.
Vitézy Dávid öt súlyos tévhitet oszlatott el a hazánknak járó uniós milliárdokról
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Országgyűlésben arról számolt be, hogy lezárultak az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, és a végleges döntés az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsülésén várható. A miniszter szerint minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, amellyel Magyarország hozzáférhet a korábban befagyasztott támogatásokhoz.
Hamarosan megszólal Vitézy Dávid
Magyar Péter miniszterelnök a NATO ankarai csúcstalálkozójára utazott, ezért a Parlamentben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter helyettesíti és mond majd beszédet.
Átfogó vizsgálat elindítását jelentette be Gajdos László
Átfogó felülvizsgálat indul a hazai ebrendészeti telepeken – jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán.
Komoly kiskaput találtak a Tisza Párt javaslatában
Jámbor András korábbi országgyűlési képviselő szerint komoly jogi kiskapukat és értelmezési kérdéseket vet fel a Magyar Péter által benyújtott alkotmánymódosítási javaslat, amely tizenkét évben maximalizálná a parlamenti képviselők megbízatási idejét. A politikus rámutatott arra, hogy a jelenlegi szövegezés alapján nem egyértelmű a ciklus közben átvett, vagy a megválasztás ellenére fel nem vett mandátumok kezelése, így a normaszöveg pontosításra vagy az Alkotmánybíróság iránymutatására szorul - írta az Index.
Devizakötvényt bocsát ki Magyarország – ez az első az új kormány alatt
Magyarország két új, euróban denominált államkötvény kibocsátását készíti elő, amelyek beárazása akár már hétfőn megtörténhet. A közel hatéves papírt mintegy 115, a közel tizenegy éveset pedig 160 bázispontos felárral kínálják az euró midswaphoz képest.
Kapitány István bejelentette: leváltja az EXIM vezérigazgatóját
Visszahívta az EXIM és a MEHIB vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Berta Adrienn utódját még nem nevezte meg. Három hete az MFB-nél jelentett be vezérváltást a kormány.
Tisza-kormány: Magyar Péter nélkül indul a parlament hétfőn
Magyar Péter miniszterelnök Ankarába utazik, hogy részt vegyen a NATO-csúcstalálkozón, amelynek egyik legfontosabb napirendi pontja a tagállamok védelmi kiadásainak emelése lesz. A tervek szerint a NATO-tagországoknak a GDP 5 százalékát kellene védelemre fordítaniuk, ebből 3,5 százalékot közvetlen katonai fejlesztésekre, míg a fennmaradó 1,5 százalékot olyan egészségügyi és közlekedési infrastruktúrára is költhetnék, amely békeidőben a lakosságot szolgálja. A magyar kormány korábban jelezte, hogy élni kíván ezzel a lehetőséggel.
Az ankarai útra elkíséri a miniszterelnököt Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulusz védelmi miniszter is. Távollétük miatt Magyar Péter kihagyja a hétfői és keddi parlamenti ülések napirend előtti felszólalásait.
Ebben Vitézy Dávid közlekedési miniszter fogja átvenni a helyét, míg Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter viszi a többi feladatát.
Közös vezetés alá került a budai Vár rekonstrukciójáért felelős Várkapitányság és a Parlament környezetének fejlesztéseit koordináló Steindl Imre Programiroda. Mindkét szervezet irányítását Ambrus György építőmérnök vette át, miközben felmentették a programiroda eddigi vezetőjét, Szinay Attilát. A kormány az átalakítástól azt várja, hogy a kiemelt állami beruházások irányítása egységesebbé, hatékonyabbá és szakmailag összehangoltabbá váljon.
Török Gábor a 17. alkotmánymódosítás tervezetét elemezve arra jutott, hogy
a javaslat egyszerre tartalmazza a politikai önkorlátozás és a kormányzati mozgástér bővítésének elemeit.
Az elemző összesítése szerint a módosítások mérlege ebből a szempontból 3-6 arányban az utóbbi felé billen, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy több rendelkezés megítélése attól is függ, rövid vagy hosszú távon vizsgálják a hatásait, illetve milyen politikai célt szolgálnak.
Vitézy Dávid közlekedési miniszter újabb éjszakai közösségi közlekedési járatokat jelentett be, amelyek hétvégente közvetlen kapcsolatot teremtenek Budapest belvárosa és a főváros környéki települések között.
A lengyel konzervatív Do Rzeczy hetilapnak adott interjúban Sulyok Tamás köztársasági elnök bírálta a 17. alkotmánymódosítás tervezetét. Az államfő szerint nem tekinthető a jogállamisággal összeegyeztethetőnek az a javaslat, amely megszüntetné a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatását, hangsúlyozva, hogy az államfő jogállását az Alaptörvény szabályozza. Hozzátette: nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált olyan közjogi indokot, amely megalapozná az eltávolítását.
Az egészségügyi miniszter bejelentette, hogy megnyíltak a pályázatok a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira. A kormány célja, hogy az új pályázati rendszerben töltsék fel a testületek megüresedett helyeit.
A kormány részleteket közölt a múlt héten bejelentett iskolakezdési támogatásról is. A tervek szerint mintegy 400 ezer gyermek részesülhet összesen 100 ezer forint értékű, utalvány formájában nyújtott támogatásban, amelyet két részletben kapnak meg a családok: az első 50 ezer forintos csomag még a nyáron, a második pedig ősszel érkezhet.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
A Tisza győzelme utáni első teljes hónapban is ellepték az emberek a boltokat
Májusban tovább gyorsult a hazai kiskereskedelmi forgalom: a szezonálisan kiigazított adatok szerint havi szinten 0,7, éves összevetésben pedig 4,8 százalékos volumennövekedés történt. A lendületet a béremelkedés, a választások elé időzített transzferek és a lakosság növekvő optimizmusa egyaránt táplálta.
Látványos fordulat a magyar iparban
Májusban az ipari termelés volumene 2,3 százalékkal nőtt havi alapon, ezzel bő kétéves csúcsra emelkedett, megerősítve a tavaly év végén indult trendfordulót. Az ipar 2022 óta először járult hozzá pozitívan a GDP-növekedéshez 2026 első negyedévében, amit elsősorban a számítástechnikai és villamos berendezések gyártásának felfutása, valamint az új feldolgozóipari kapacitások kiépülése támogat. A javulást a külkereskedelmi adatok is alátámasztják, így elmondhatjuk, hogy a magyar gazdaság tényleg kapott végre egy második növekedési motort a lakossági fogyasztás mellé.
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Török Gábor szerint van más Tisza is a parlamentben
Az elemző szerint a parlamenti felszólalás új politikai dinamikát vetített előre.
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