Tisza-kormány: új hangot ütött meg Vitézy Dávid a Parlamentben, folytatódnak a személycserék

Magyar Péter miniszterelnök Ankarába utazik, hogy részt vegyen a NATO-csúcstalálkozón, amelynek egyik legfontosabb napirendi pontja a tagállamok védelmi kiadásainak emelése lesz. A tervek szerint a NATO-tagországoknak a GDP 5 százalékát kellene védelemre fordítaniuk, ebből 3,5 százalékot közvetlen katonai fejlesztésekre, míg a fennmaradó 1,5 százalékot olyan egészségügyi és közlekedési infrastruktúrára is költhetnék, amely békeidőben a lakosságot szolgálja. A magyar kormány korábban jelezte, hogy élni kíván ezzel a lehetőséggel.

Az ankarai útra elkíséri a miniszterelnököt Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulusz védelmi miniszter is. Távollétük miatt Magyar Péter kihagyja a hétfői és keddi parlamenti ülések napirend előtti felszólalásait.

Ebben Vitézy Dávid közlekedési miniszter fogja átvenni a helyét, míg Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter viszi a többi feladatát.

Közös vezetés alá került a budai Vár rekonstrukciójáért felelős Várkapitányság és a Parlament környezetének fejlesztéseit koordináló Steindl Imre Programiroda. Mindkét szervezet irányítását Ambrus György építőmérnök vette át, miközben felmentették a programiroda eddigi vezetőjét, Szinay Attilát. A kormány az átalakítástól azt várja, hogy a kiemelt állami beruházások irányítása egységesebbé, hatékonyabbá és szakmailag összehangoltabbá váljon.

Török Gábor a 17. alkotmánymódosítás tervezetét elemezve arra jutott, hogy

a javaslat egyszerre tartalmazza a politikai önkorlátozás és a kormányzati mozgástér bővítésének elemeit.

Az elemző összesítése szerint a módosítások mérlege ebből a szempontból 3-6 arányban az utóbbi felé billen, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy több rendelkezés megítélése attól is függ, rövid vagy hosszú távon vizsgálják a hatásait, illetve milyen politikai célt szolgálnak.

Vitézy Dávid közlekedési miniszter újabb éjszakai közösségi közlekedési járatokat jelentett be, amelyek hétvégente közvetlen kapcsolatot teremtenek Budapest belvárosa és a főváros környéki települések között.

A lengyel konzervatív Do Rzeczy hetilapnak adott interjúban Sulyok Tamás köztársasági elnök bírálta a 17. alkotmánymódosítás tervezetét. Az államfő szerint nem tekinthető a jogállamisággal összeegyeztethetőnek az a javaslat, amely megszüntetné a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatását, hangsúlyozva, hogy az államfő jogállását az Alaptörvény szabályozza. Hozzátette: nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált olyan közjogi indokot, amely megalapozná az eltávolítását.

Az egészségügyi miniszter bejelentette, hogy megnyíltak a pályázatok a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira. A kormány célja, hogy az új pályázati rendszerben töltsék fel a testületek megüresedett helyeit.

A kormány részleteket közölt a múlt héten bejelentett iskolakezdési támogatásról is. A tervek szerint mintegy 400 ezer gyermek részesülhet összesen 100 ezer forint értékű, utalvány formájában nyújtott támogatásban, amelyet két részletben kapnak meg a családok: az első 50 ezer forintos csomag még a nyáron, a második pedig ősszel érkezhet.

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