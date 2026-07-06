Több mint ezer emberkereskedőt állítottak elő egy globális művelet keretében

Több mint ezer embert állítottak elő egy 59 ország részvételével végrehajtott, szexuális kizsákmányolás, bűnözésre és koldulásra kényszerítés céljából folytatott, különösen kiskorúak sérelmére elkövetett emberkereskedelemre összpontosított művelet során - tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol hétfőn.

A hágai közlemény szerint a június 8. és 12. között előállított 1024 ember közül 334-et emberkereskedelemmel, 690-et pedig egyéb bűncselekmények elkövetésével vádolnak. A bűncselekmények 2070 áldozatát azonosították, akik közül 1908 volt a felnőtt és 162 a kiskorú. 201 további gyanúsított azonosítása folyamatban van. A műveletek nyomán

465 új nyomozást indítottak.

A nyomozati eredmények azt mutatják, hogy a bűncselekmények érintettjeinek túlnyomó többsége felnőtt nő, akiknek 64,2 százaléka szexuális kizsákmányolás miatt esett az emberkereskedelem áldozatául. Az érintett felnőtt nők 20,9 százalékát bűncselekmények elkövetésére, 11,3 százalékát munkára, 1,5 százalékát koldulásra kényszerítették, 2,1 százalékukat egyéb módon zsákmányolták ki.

Kiemelték: a szexuális kizsákmányolás miatt emberkereskedők csapdájába esett kiskorúak aránya még magasabb: 86,4 százalék. Emellett 6,2 százalékuk vált kényszermunka, 3 százalékuk kényszerkoldulás, körülbelül 0,6 százalékuk kényszerű bűnelkövetés, például zsebtolvajlás, 3,8 százalékuk egyéb kényszerített bűnelkövetés céljából emberkereskedők áldozatává.

Az áldozatok többnyire Latin-Amerikából származnak - írták.

A belga hatóságok emberkereskedői hálózatot számoltak fel Charleroi-ban és Verviers-ben, a csoport kiskorú lányokat toborzott a közösségi médián keresztül. A gyanúsítottak állítólag fogva tartották az áldozatokat, és szexuális szolgáltatásokra kényszerítették őket Belgiumban és Franciaországban. A csoport tagjai ellen felhozott vádak között kényszerprostitúció és a kiskorúak szexuális cselekményekre való felbujtása szerepel. A művelet 17 letartóztatáshoz, valamint 22 kiskorú áldozat - 21 belga, 1 lengyel - felderítéséhez vezetett.

A francia hatóságok olyan hálózatot lepleztek le, amely három masszázsszalont működtetett Lille-ben és Párizsban prostitúció céljából. Az összehangolt művelet két kínai gyanúsított letartóztatásához, öt áldozat megmentéséhez, valamint több mint 73 ezer euró készpénz, egy jármű és luxuscikkek elkobzásához, továbbá bankszámlák befagyasztásához vezetett.

Írország hatóságai több mint 840 ezer euró készpénzt foglaltak le egy limericki házkutatás során. Egy szexuális kizsákmányolás céljából emberkereskedelmet elkövető gyanúsítottat letartóztattak.

Az észak-macedón hatóságok koldulásra kényszerítés miatt indítottak nyomozást egy olyan ügyben, melyben az áldozat egy fogyatékkal élő nő volt. Az áldozatot egyik közeli családtagja használt ki elkobozva a nő minden keresetét.

Egy portugáliai nyomozás két brazil és egy portugál állampolgár letartóztatásához vezetett, az érintettek brazil nőket toboroztak masszázsszalonokba való munkára, azonban az áldozatokat prostitúcióra kényszerítették egy éjszakai klubban.

Az ukrán hatóságok két embert vádoltak meg munkaerő-kizsákmányolással, az elkövetőek egy rehabilitációs központ 13 fogyatékkal élő lakóját kényszerítették munkára. Emellett a kijevi hatóságok felszámoltak egy négy gyanúsítottból álló bűnözői csoportot, melynek tagjai megtévesztéssel, kényszerítéssel és az áldozatok kiszolgáltatott helyzetével visszaélve végeztettek kényszermunkát 12 emberrel.

Moldovában a hatóságok egy szexuális kizsákmányolásért felelős hálózatot számoltak fel. A hálózatot egy volt rendőr és menyasszonya vezette. A gyanúsítottak három, 16 és 17 éves közötti kiskorút zsákmányoltak ki, az áldozatok kiszolgáltatott háttérrel rendelkező családból származtak.

Az izlandi hatóságok felszámoltak egy nyilvánosházat, amelyről azt feltételezik, hogy azt egy kínai szervezett bűnözői hálózat üzemeltette. A hatóságok rejtett kamerákkal több mint 50 ügyfelet azonosítottak, akik közül ötöt előállítottak. A razzia során 14 ezer euró készpénzt, 13 mobiltelefont és 11 személyi igazolványt foglaltak le. Emellett a szexuális kizsákmányolás 16 lehetséges áldozatát azonosították, akik közül kettőt illegális izlandi tartózkodás miatt előállítottak.

A közös akció keretében a nigériai hatóságok kilenc műveletet hajtottak végre, amelyek öt ember letartóztatásához vezettek. A nyomozók szexuális kizsákmányolás és adósrabszolgaság miatt indítottak eljárást, illetve 33 áldozatot sikerült azonosítaniuk.

Az Egyesült Államok illetékes hatóságai 16 embert, köztük 14 guatemalait, egy amerikait és egy fülöp-szigeteki állampolgárt előállítottak szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem vádjával. A bűncselekmény 22 áldozatát, köztük 8 amerikai, 4 fülöp-szigeteki, 5 kínai, 5 guatemalai állampolgárt, köztük 12 kiskorút azonosítottak.

A thaiföldi hatóságok az emberkereskedelem egy kiskorú áldozatának nyújtottak védelmet, és két gyanúsítottat letartóztattak a gyermek szexuális kizsákmányolása miatt. A globális művelet keretében thaiföldi hatóságok további 99 embert egyéb bűncselekmény elkövetésének gyanújával állítottak elő.

A Costa Rica-i hatóságok emberkereskedelem 20 áldozatát, köztük 12 nicaraguai, 8 Costa Rica-i állampolgárt azonosítottak, akiket a bűnözők koldulásra kényszerítettek - tájékoztatott az Europol.

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