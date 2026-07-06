BRA
Brazília 1 2 Norvégia
NOR
 Vége
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó 2 3 Anglia
ENG
 Vége
Nyolcaddöntö
POR
Portugália Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok Belgium
BEL
 Kedd 02:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Több órát késnek a vonatok szerte Olaszországban egyetlen felüljáró átépítése miatt
Gazdaság

Több órát késnek a vonatok szerte Olaszországban egyetlen felüljáró átépítése miatt

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A legforgalmasabb olaszországi vasúti csomóponton, Firenzében kezdődött építkezés egészen péntekig lassítja az összeköttetéseket, az olasz vasutak szerint több órás késéssel kell számolni.

A Trenitalia olasz vasúttársaság bejelentette, hogy

szeptember 14-ig felére csökkentette az észak és dél közötti járatok számát.

Firenzében megkezdődött a Ponte al Pino nevű, több mint 140 éves vasúti felüljáró átépítése. Mostantól július 10-ig, majd július 23. és 26. között leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, amely a Campo di Marte és Firenze Rifredi, valamint a Campo di Marte és Santa Maria Novella állomás közötti közlekedést jelenti.

Az északi és déli irányból érkező vonatok megkerülik Firenzét, és úgynevezett másodvonalakon haladnak. Mindez a vasutak számítása szerint a nagysebességű vonatok esetében

Még több Gazdaság

Nőtt az európai kiskereskedelem

Tisza-kormány: új hangot ütött meg Vitézy Dávid a Parlamentben, folytatódnak a személycserék

Megjött a várva várt előrejelzés: ilyen lesz a szezon időjárása Horvátországban

akár több órás késéshez vezethet.

Ami a Firenzébe tartó vagy a városból induló utasokat illeti, számukra vonatpótló buszokat állítottak rendelkezésre. Eugenio Giani, Toszkána tartomány elnöke arra kérte a térségben dolgozókat, ha tehetik, távmunkára álljanak át az építkezés befejezéséig.

Földrajzi fekvése miatt Firenze a legforgalmasabb vasúti csomópontnak számít,

naponta több mint négyszáz vonat áthaladásával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak az emberi élettartam meghosszabbításán dolgozó milliárdosnál
Lépett az MNB, rögtön mindenki újragondolta a számait – Ezt mindannyian a zsebünkön érezzük meg
Komoly összecsapás van kilátásban: Sulyok Tamás szerint problémás az Alaptörvény 17. módosítása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility