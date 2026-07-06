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Tömegkarambol történt az M7-es autópályán, nagy a torlódás az M1-esen is
Gazdaság

Tömegkarambol történt az M7-es autópályán, nagy a torlódás az M1-esen is

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Négyes karambol történt az M7-esen, Martonvásárnál – közölte a Katasztrófavédelem, a torlódás már 7 kilométer hosszú. Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Győr térségében pedig meghaladta a torlódás az 5 kilométert az Útinform szerint.

Forgalmi akadályra kell számítani a Balaton felé vezető irányban, ugyanis négy gépkocsi ütközött össze az M7-es autópálya 29-es kilométerszelvényénél, Martonvásár térségében, a Balaton felé vezető irányban. Az érdi hivatásos tűzoltók érkeztek a balesethez, az egyik járművet áramtalanították. Az érintett pályaszakaszon forgalmi akadály alakult ki a karambol miatt – közölte a Katasztrófavédelem. Az Útinform szerint

a 28-as km-nél csak egy sávon halad a forgalom, már 7 km-es a kialakult kocsisor.

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Győr térségében, tereléskiépítési munkák miatt lezárták mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és a 128-as km között. A torlódás meghaladta az 5 km-t.

Két kamion ütközött össze az M43-as autópályán, Makó térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 42-es km-nél a külső sávot lezárták. Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé, a Dabas/Soroksár csomópontnál a korábbi baleseti sávlezárás befejeződött. A 27-es km-től a kialakult torlódás lassan megszűnik. Torlódás alakult ki mindkét irányban a 10-es főúton, Solymár térségében munkavégzés miatt a 13-as km-nél. Útszűkület mellett halad a forgalom, ezen kívül a torlódásban egy műszaki hibás kamion is nehezíti az előrejutás a Pilisszentiván felé vezető oldalon. A 75-ös főúton, Nova és Lenti között egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik. Az 55-ös km-nél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni dél felé, a Nova-Csömödér összekötő úton (7547-es jelű út) keresztül lehet. Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők.

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Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljünk

- írta az Útinform.

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