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Török Gábor szerint van más Tisza is a parlamentben
Gazdaság

Török Gábor szerint van más Tisza is a parlamentben

Portfolio
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Török Gábor politológus a hétfői parlamenti ülés kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a miniszterelnök távollétében Vitézy Dávid szólalt fel napirend előtt. Értékelése szerint a közlekedési és beruházási miniszter felszólalása azt mutatta meg, hogy a Tiszán belül a Magyar Péterétől eltérő politikai stílus is megjelenhet.

A politológus úgy látja, hogy tartalmi szempontból Vitézy Dávid mondanivalója nem tért el érdemben Magyar Péter korábbi kritikáitól, hiszen a Fidesz korrupcióját nevezte a legfontosabb problémának. A különbséget azonban elsősorban az előadásmódban látta.

Török Gábor szerint Vitézy Dávid higgadt, tényszerű és érvelő megszólalása egy másik kommunikációs megközelítést képvisel. Úgy véli, ez azt bizonyítja, hogy

a Tiszának nem kizárólag egyetlen, konfrontatív hangja lehet a nyilvánosságban.

A politológus egy korábban használt hasonlatát is felidézte: míg Magyar Pétert korábban kalapácshoz hasonlította, addig Vitézy Dávidot inkább csavarhúzónak nevezte. Megfogalmazása szerint utóbbi

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„nem üt, hanem összeilleszt, meghúz, rögzít”.

Török Gábor szerint mindez hosszabb távon is figyelemre méltó fejlemény lehet. Bár jelenleg Magyar Péter dominálja a párt kommunikációját, úgy látja, a parlamenti szereplés arra utalhat, hogy más politikai karakterek is nagyobb szerepet kaphatnak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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