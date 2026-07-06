Török Gábor szerint van más Tisza is a parlamentben

A politológus úgy látja, hogy tartalmi szempontból Vitézy Dávid mondanivalója nem tért el érdemben Magyar Péter korábbi kritikáitól, hiszen a Fidesz korrupcióját nevezte a legfontosabb problémának. A különbséget azonban elsősorban az előadásmódban látta.
Török Gábor szerint Vitézy Dávid higgadt, tényszerű és érvelő megszólalása egy másik kommunikációs megközelítést képvisel. Úgy véli, ez azt bizonyítja, hogy
a Tiszának nem kizárólag egyetlen, konfrontatív hangja lehet a nyilvánosságban.
A politológus egy korábban használt hasonlatát is felidézte: míg Magyar Pétert korábban kalapácshoz hasonlította, addig Vitézy Dávidot inkább csavarhúzónak nevezte. Megfogalmazása szerint utóbbi
„nem üt, hanem összeilleszt, meghúz, rögzít”.
Török Gábor szerint mindez hosszabb távon is figyelemre méltó fejlemény lehet. Bár jelenleg Magyar Péter dominálja a párt kommunikációját, úgy látja, a parlamenti szereplés arra utalhat, hogy más politikai karakterek is nagyobb szerepet kaphatnak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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