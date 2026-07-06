Történelmi csúcsra lőtték a tőzsdéket, de a héten igazi stresszteszt következik

Az AI-részvényeket sújtó eladási hullám, az iráni konfliktus enyhülésével kapcsolatos hírek, valamint a vártnál jóval gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok határozták meg leginkább az elmúlt hét kereskedését. A technológiai papírokra ismét nyomás nehezedett, miközben a geopolitikai kockázatok mérséklődése javította a befektetői hangulatot.
A gyenge amerikai foglalkoztatási adatok visszafogták a Federal Reserve esetleges kamatemelésével kapcsolatos várakozásokat, ami elsősorban a hagyományos részvényindexeket és kihúzta a dollár támaszait, ami segítette a forinthoz hasonló feltörekvő piaci devizákat.
Az amerikai tőzsdék a pénteki függetlenség napi szünnap miatt rövidített hetet zártak.
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