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Történelmi csúcsra lőtték a tőzsdéket, de a héten igazi stresszteszt következik

Az AI-részvények eladási hulláma, az iráni konfliktus enyhülése és a várakozásoknál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok határozták meg az elmúlt hét kereskedését, miközben a vezető amerikai és európai indexek, köztük a Dow Jones és a DAX, de még a BUX is történelmi csúcsot döntöttek. A gyenge amerikai foglalkoztatási jelentés nyomán a dollár jelentősen gyengült, ami segítette a forintot és az eurót is. A most kezdődő héten a magyar infláció, az amerikai ISM szolgáltatóipari index és a Fed kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve kerülhet a figyelem középpontjába. Míg itthon a június inflációs mutató, valamint a Pénzügyminisztérium államháztartási jelentése adhat képet az új kormány és a jegybank mozgásteréről.

Az AI-részvényeket sújtó eladási hullám, az iráni konfliktus enyhülésével kapcsolatos hírek, valamint a vártnál jóval gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok határozták meg leginkább az elmúlt hét kereskedését. A technológiai papírokra ismét nyomás nehezedett, miközben a geopolitikai kockázatok mérséklődése javította a befektetői hangulatot.

A gyenge amerikai foglalkoztatási adatok visszafogták a Federal Reserve esetleges kamatemelésével kapcsolatos várakozásokat, ami elsősorban a hagyományos részvényindexeket és kihúzta a dollár támaszait, ami segítette a forinthoz hasonló feltörekvő piaci devizákat.

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