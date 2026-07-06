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Történelmi méretű lufi fújódik az olajpiacon: egyre veszélyesebb szerencsejátékot űznek a spekulánsok
Gazdaság

Történelmi méretű lufi fújódik az olajpiacon: egyre veszélyesebb szerencsejátékot űznek a spekulánsok

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A Hormuzi-szoros újranyitása és a Perzsa-öbölből a világpiacra zúduló olaj egyre lejjebb nyomja az árakat: a Brent jegyzése már a 70 dolláros szinthez közelít. Első ránézésre minden adott lehet a további eséshez, a felszín alatt azonban egy hatalmas lufi fújódik. A befektetők ugyanis szinte egy irányba álltak, és soha nem fogadtak még ilyen nagy arányban az olajár esésére a rendelkezésre álló globális készletekhez képest. Az ilyen szélsőséges pozicionáltság pedig könnyen önmaga ellen fordulhat: ha a piaci kép akár csak kismértékben megváltozik, a shortpozíciók tömeges zárása hirtelen és rendkívül heves áremelkedést indíthat el.

Mindenki ugyanarra fogad

Alig több mint három hónap alatt gyökeresen megváltozott a hangulat az olajpiacon. Az iráni háború kitörésekor, a Hormuzi-szoros lezárása miatt a befektetők még azt várták, hogy a történelem legnagyobb kínálati sokkja akár 150-200 dollárig is repítheti az olajárat. Mostanra azonban megfordult a helyzet: a szoros újranyitásával a befektetők szinte egymást taposva fogadnak az árak további esésére.

A vagyonkezelők által menedzselt Brent típusú kőolaj shortállománya - azon pozíciók, amelyek az árak eséséből profitálnak - már 226 ezer kontraktus körül jár, vagyis történelmi csúcs közelében van. Ez azt jelenti, hogy minden egyes shortpozícióra mindössze 1,2 long jut, ami szintén rendkívül alacsony érték.

Még látványosabb a kép, ha nemcsak azt nézzük, hányan fogadnak az esésre, hanem azt is, mi a helyzet a másik oldalon. A vagyonkezelők által menedzselt long pozíciók egyetlen hét alatt 38 százalékkal, mindössze 55,6 ezer kontraktusra zuhant. Összehasonlításképpen: a Hormuz lezárást követően beállított márciusi csúcson még 429 ezer kontraktus körül járt, vagyis azóta közel 87 százalékkal esett vissza.

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A BEFEKTETŐK az árak emelkedésére fogadó POZICIONÁLTSÁGA EZZEL TÖRTÉNELMI MÉLYPONT KÖZELÉBE KERÜLT.

Minden szép és jó...vagy?

Egyre több közel-keleti olaj tér vissza a világpiacra: a hajóforgalmi adatokra ránézve jól látszik, hogy az amerikai-iráni megállapodást követően felfutott a hajóforgalom a szorosban. Ráadásul a Portwatch adatai csak azokat a hajókat tünteti fel, amelyek bekapcsolt nyomkövetővel (ASI) haladták át, miközben a valóságban jelentős számú tanker "sötétben", kikapcsolt jeladókkal intézi az átkelést az amerikai flotta által biztosított ománi hajózási útvonalon.

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Ennek is köszönhetően az elemzők egy része azt várja, hogy az olajpiac akár túlkínálatossá is válhat.

A sok jó hír mellett azonban akad rossz is. A világ az elmúlt három-négy hónap példátlan olajpiaci sokkját nagyrészt két tényezőnek köszönhetően tudta átvészelni: a biztonsági készletek felélésének és Kína alkalmazkodásának. Ha e két legókocka közül bármelyik hiányzott volna, ma alighanem jóval magasabb olajárakról beszélnénk.

A HFI Research adatai ugyanis rámutatnak, hogy a short pozíciók nem csak a long irányba állókhoz képest vannak magasan, hanem a globális szárazföldi olajkészletekhez viszonyítva is -

vagyis sosem hittek ennyire kis készletállomány mellett a további áresésben.

Mi történik, ha mindenki ugyanazon az oldalán áll?

Önmagában természetesen a szélsőséges pozicionáltság nem jelenti azt, hogy az olajárnak emelkednie kell. A Perzsa-öbölből érkező kínálati hullám továbbra is lefelé nyomhatja az árakat, és amíg a fundamentális vagy technikai kép nem változik meg érdemben, a shortosok akár hosszabb ideig is nyerőben maradhatnak.

Ugyanakkor az ilyen szélsőségesen egyoldalú "fogadás" rendkívül kitetté teszi a piacot egy váratlan fordulatnak. Ugyanis ha a befektetők által biztosra vett forgatókönyvbe valami hiba csúszik,

a pozíciók tömeges zárása könnyen short squeeze-hez vezethet.

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A jelenség akkor alakul ki, amikor az áresésre fogadó befektetők az árfolyam emelkedése miatt egyszerre kezdik lezárni pozícióikat. Ehhez vissza kell vásárolniuk a korábban eladott eszközt, ami további keresletet generál, még magasabbra hajtja az árat, és újabb shortosokat kényszeríthet kiszállásra. Minél egyoldalúbb a piac pozicionáltsága, annál könnyebben válhat ez a folyamat önmagát erősítő árfolyam-emelkedéssé.

A mostani helyzetben ehhez ráadásul nem feltétlenül lenne szükség újabb globális olajválságra. A gyors áremelekdéshez elég lehet a Perzsa-öbölből érkező kínálat lassabb visszatérése, egy újabb geopolitikai feszültség, az amerikai készletek kritikus szintre csökkenése vagy Kína olajéhségének visszatérése ahhoz, hogy a piac egy része megkérdőjelezze a további áresésről szóló történetet.

Az olajpiac tehát furcsa helyzetbe került. A fundamentális kép egyelőre valóban az alacsonyabb árakat támogatja, de a shortosok hajója egyre zsúfoltabb. És minél többen szállnak fel rá, annál veszélyesebb lehet, ha egyszer mindenki ugyanabban a pillanatban akar majd kiszállni.

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images

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