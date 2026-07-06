Történelmi méretű lufi fújódik az olajpiacon: egyre veszélyesebb szerencsejátékot űznek a spekulánsok

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A Hormuzi-szoros újranyitása és a Perzsa-öbölből a világpiacra zúduló olaj egyre lejjebb nyomja az árakat: a Brent jegyzése már a 70 dolláros szinthez közelít. Első ránézésre minden adott lehet a további eséshez, a felszín alatt azonban egy hatalmas lufi fújódik. A befektetők ugyanis szinte egy irányba álltak, és soha nem fogadtak még ilyen nagy arányban az olajár esésére a rendelkezésre álló globális készletekhez képest. Az ilyen szélsőséges pozicionáltság pedig könnyen önmaga ellen fordulhat: ha a piaci kép akár csak kismértékben megváltozik, a shortpozíciók tömeges zárása hirtelen és rendkívül heves áremelkedést indíthat el.

Mindenki ugyanarra fogad

Alig több mint három hónap alatt gyökeresen megváltozott a hangulat az olajpiacon. Az iráni háború kitörésekor, a Hormuzi-szoros lezárása miatt a befektetők még azt várták, hogy a történelem legnagyobb kínálati sokkja akár 150-200 dollárig is repítheti az olajárat. Mostanra azonban megfordult a helyzet: a szoros újranyitásával a befektetők szinte egymást taposva fogadnak az árak további esésére.

A vagyonkezelők által menedzselt Brent típusú kőolaj shortállománya - azon pozíciók, amelyek az árak eséséből profitálnak - már 226 ezer kontraktus körül jár, vagyis történelmi csúcs közelében van. Ez azt jelenti, hogy minden egyes shortpozícióra mindössze 1,2 long jut, ami szintén rendkívül alacsony érték.

Managed money accounts continued to reduce bullish Brent crude bets in the week to 30 June, cutting the net long by 38% to near a historic low of just 55.6k contracts, down around 87% from a March peak of 429k. With the gross short hovering near an all-time high at 226k… pic.twitter.com/TB6PEt3TmC https://t.co/TB6PEt3TmC — Ole S Hansen (@Ole_S_Hansen) July 6, 2026

Még látványosabb a kép, ha nemcsak azt nézzük, hányan fogadnak az esésre, hanem azt is, mi a helyzet a másik oldalon. A vagyonkezelők által menedzselt long pozíciók egyetlen hét alatt 38 százalékkal, mindössze 55,6 ezer kontraktusra zuhant. Összehasonlításképpen: a Hormuz lezárást követően beállított márciusi csúcson még 429 ezer kontraktus körül járt, vagyis azóta közel 87 százalékkal esett vissza.

A BEFEKTETŐK az árak emelkedésére fogadó POZICIONÁLTSÁGA EZZEL TÖRTÉNELMI MÉLYPONT KÖZELÉBE KERÜLT.

Minden szép és jó...vagy?

Egyre több közel-keleti olaj tér vissza a világpiacra: a hajóforgalmi adatokra ránézve jól látszik, hogy az amerikai-iráni megállapodást követően felfutott a hajóforgalom a szorosban. Ráadásul a Portwatch adatai csak azokat a hajókat tünteti fel, amelyek bekapcsolt nyomkövetővel (ASI) haladták át, miközben a valóságban jelentős számú tanker "sötétben", kikapcsolt jeladókkal intézi az átkelést az amerikai flotta által biztosított ománi hajózási útvonalon.

Ennek is köszönhetően az elemzők egy része azt várja, hogy az olajpiac akár túlkínálatossá is válhat.

A sok jó hír mellett azonban akad rossz is. A világ az elmúlt három-négy hónap példátlan olajpiaci sokkját nagyrészt két tényezőnek köszönhetően tudta átvészelni: a biztonsági készletek felélésének és Kína alkalmazkodásának. Ha e két legókocka közül bármelyik hiányzott volna, ma alighanem jóval magasabb olajárakról beszélnénk.

A HFI Research adatai ugyanis rámutatnak, hogy a short pozíciók nem csak a long irányba állókhoz képest vannak magasan, hanem a globális szárazföldi olajkészletekhez viszonyítva is -

vagyis sosem hittek ennyire kis készletállomány mellett a további áresésben.

The highest Brent short positioning relative to global onshore crude oil inventories in history. pic.twitter.com/aJqSteQEkU https://t.co/aJqSteQEkU — HFI Research (@HFI_Research) July 6, 2026

Mi történik, ha mindenki ugyanazon az oldalán áll?

Önmagában természetesen a szélsőséges pozicionáltság nem jelenti azt, hogy az olajárnak emelkednie kell. A Perzsa-öbölből érkező kínálati hullám továbbra is lefelé nyomhatja az árakat, és amíg a fundamentális vagy technikai kép nem változik meg érdemben, a shortosok akár hosszabb ideig is nyerőben maradhatnak.

Ugyanakkor az ilyen szélsőségesen egyoldalú "fogadás" rendkívül kitetté teszi a piacot egy váratlan fordulatnak. Ugyanis ha a befektetők által biztosra vett forgatókönyvbe valami hiba csúszik,

a pozíciók tömeges zárása könnyen short squeeze-hez vezethet.

A jelenség akkor alakul ki, amikor az áresésre fogadó befektetők az árfolyam emelkedése miatt egyszerre kezdik lezárni pozícióikat. Ehhez vissza kell vásárolniuk a korábban eladott eszközt, ami további keresletet generál, még magasabbra hajtja az árat, és újabb shortosokat kényszeríthet kiszállásra. Minél egyoldalúbb a piac pozicionáltsága, annál könnyebben válhat ez a folyamat önmagát erősítő árfolyam-emelkedéssé.

A mostani helyzetben ehhez ráadásul nem feltétlenül lenne szükség újabb globális olajválságra. A gyors áremelekdéshez elég lehet a Perzsa-öbölből érkező kínálat lassabb visszatérése, egy újabb geopolitikai feszültség, az amerikai készletek kritikus szintre csökkenése vagy Kína olajéhségének visszatérése ahhoz, hogy a piac egy része megkérdőjelezze a további áresésről szóló történetet.

Az olajpiac tehát furcsa helyzetbe került. A fundamentális kép egyelőre valóban az alacsonyabb árakat támogatja, de a shortosok hajója egyre zsúfoltabb. És minél többen szállnak fel rá, annál veszélyesebb lehet, ha egyszer mindenki ugyanabban a pillanatban akar majd kiszállni.

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images