Történelmi méretű lufi fújódik az olajpiacon: egyre veszélyesebb szerencsejátékot űznek a spekulánsok

Mindenki ugyanarra fogad
Alig több mint három hónap alatt gyökeresen megváltozott a hangulat az olajpiacon. Az iráni háború kitörésekor, a Hormuzi-szoros lezárása miatt a befektetők még azt várták, hogy a történelem legnagyobb kínálati sokkja akár 150-200 dollárig is repítheti az olajárat. Mostanra azonban megfordult a helyzet: a szoros újranyitásával a befektetők szinte egymást taposva fogadnak az árak további esésére.
A vagyonkezelők által menedzselt Brent típusú kőolaj shortállománya - azon pozíciók, amelyek az árak eséséből profitálnak - már 226 ezer kontraktus körül jár, vagyis történelmi csúcs közelében van. Ez azt jelenti, hogy minden egyes shortpozícióra mindössze 1,2 long jut, ami szintén rendkívül alacsony érték.
Managed money accounts continued to reduce bullish Brent crude bets in the week to 30 June, cutting the net long by 38% to near a historic low of just 55.6k contracts, down around 87% from a March peak of 429k. With the gross short hovering near an all-time high at 226k… pic.twitter.com/TB6PEt3TmC https://t.co/TB6PEt3TmC— Ole S Hansen (@Ole_S_Hansen) July 6, 2026
Még látványosabb a kép, ha nemcsak azt nézzük, hányan fogadnak az esésre, hanem azt is, mi a helyzet a másik oldalon. A vagyonkezelők által menedzselt long pozíciók egyetlen hét alatt 38 százalékkal, mindössze 55,6 ezer kontraktusra zuhant. Összehasonlításképpen: a Hormuz lezárást követően beállított márciusi csúcson még 429 ezer kontraktus körül járt, vagyis azóta közel 87 százalékkal esett vissza.
A BEFEKTETŐK az árak emelkedésére fogadó POZICIONÁLTSÁGA EZZEL TÖRTÉNELMI MÉLYPONT KÖZELÉBE KERÜLT.
Minden szép és jó...vagy?
Egyre több közel-keleti olaj tér vissza a világpiacra: a hajóforgalmi adatokra ránézve jól látszik, hogy az amerikai-iráni megállapodást követően felfutott a hajóforgalom a szorosban. Ráadásul a Portwatch adatai csak azokat a hajókat tünteti fel, amelyek bekapcsolt nyomkövetővel (ASI) haladták át, miközben a valóságban jelentős számú tanker "sötétben", kikapcsolt jeladókkal intézi az átkelést az amerikai flotta által biztosított ománi hajózási útvonalon.
Ennek is köszönhetően az elemzők egy része azt várja, hogy az olajpiac akár túlkínálatossá is válhat.
A sok jó hír mellett azonban akad rossz is. A világ az elmúlt három-négy hónap példátlan olajpiaci sokkját nagyrészt két tényezőnek köszönhetően tudta átvészelni: a biztonsági készletek felélésének és Kína alkalmazkodásának. Ha e két legókocka közül bármelyik hiányzott volna, ma alighanem jóval magasabb olajárakról beszélnénk.
A HFI Research adatai ugyanis rámutatnak, hogy a short pozíciók nem csak a long irányba állókhoz képest vannak magasan, hanem a globális szárazföldi olajkészletekhez viszonyítva is -
vagyis sosem hittek ennyire kis készletállomány mellett a további áresésben.
The highest Brent short positioning relative to global onshore crude oil inventories in history. pic.twitter.com/aJqSteQEkU https://t.co/aJqSteQEkU— HFI Research (@HFI_Research) July 6, 2026
Mi történik, ha mindenki ugyanazon az oldalán áll?
Önmagában természetesen a szélsőséges pozicionáltság nem jelenti azt, hogy az olajárnak emelkednie kell. A Perzsa-öbölből érkező kínálati hullám továbbra is lefelé nyomhatja az árakat, és amíg a fundamentális vagy technikai kép nem változik meg érdemben, a shortosok akár hosszabb ideig is nyerőben maradhatnak.
Ugyanakkor az ilyen szélsőségesen egyoldalú "fogadás" rendkívül kitetté teszi a piacot egy váratlan fordulatnak. Ugyanis ha a befektetők által biztosra vett forgatókönyvbe valami hiba csúszik,
a pozíciók tömeges zárása könnyen short squeeze-hez vezethet.
A jelenség akkor alakul ki, amikor az áresésre fogadó befektetők az árfolyam emelkedése miatt egyszerre kezdik lezárni pozícióikat. Ehhez vissza kell vásárolniuk a korábban eladott eszközt, ami további keresletet generál, még magasabbra hajtja az árat, és újabb shortosokat kényszeríthet kiszállásra. Minél egyoldalúbb a piac pozicionáltsága, annál könnyebben válhat ez a folyamat önmagát erősítő árfolyam-emelkedéssé.
A mostani helyzetben ehhez ráadásul nem feltétlenül lenne szükség újabb globális olajválságra. A gyors áremelekdéshez elég lehet a Perzsa-öbölből érkező kínálat lassabb visszatérése, egy újabb geopolitikai feszültség, az amerikai készletek kritikus szintre csökkenése vagy Kína olajéhségének visszatérése ahhoz, hogy a piac egy része megkérdőjelezze a további áresésről szóló történetet.
Az olajpiac tehát furcsa helyzetbe került. A fundamentális kép egyelőre valóban az alacsonyabb árakat támogatja, de a shortosok hajója egyre zsúfoltabb. És minél többen szállnak fel rá, annál veszélyesebb lehet, ha egyszer mindenki ugyanabban a pillanatban akar majd kiszállni.
Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images
A lakosság menekül, az intézményi befektetők viszont öntik a pénzt a magánhitelalapokba
Néhány jelentősebb csődeset sem szegte kedvét a profiknak.
Kevesebb, mint egy hónap van hátra a Green Awards pályázat zárásáig
Díjazzuk a fenntartható vállalatokat, programokat.
Itt a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Mutatjuk a friss számokat.
Hűtlen kezelés gyanújával indult nyomozás a Magyar Táncművészeti Egyetem új épületszárnya miatt
A gazdasági főigazgatót már elbocsátották, a rektor szigorú megrovást kapott.
Újabb leépítés jöhet a Porschénál, akár 4000 munkahely is megszűnhet
Ezúttal a menedzsmentben és az adminisztratív területeken terveznek leépítéseket.
Korrupciós hálózat Óbudán: Fidesz-MSZP-együttműködésről tett beismerő vallomást a volt alpolgármester
Kiss László jelenlegi és Bús Balázs korábbi polgármester egyaránt tagad.
Gyógyhatást tulajdonítottak az étrend-kiegészítőnek, eljárást indított a GVH
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a gyanú.
Komoly kiskaput találtak a Tisza Párt javaslatában
Ezeket kezelni kell!
"A piac mindig meg fog szívatni" - Zsiday Viktor a befektetés legfontosabb szabályairól
"Egyetemistáknak mindig azt mondom, hogy nyissanak egy számlát, ne túl sok pénzzel, trédeljenek, mint a hülye, és bukjanak el pénzt, hogy megtanulják, hogyan kell befektetni."... The post "A p
Ezzel a trükkel akkor is 65 évesen nyugdíjba vonulhatsz, ha emelik a korhatárt
Egészségesebbek vagyunk, tovább élünk, a társadalmunk pedig rohamosan öregszik. Emiatt az állami felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek Európa-szerte óriási nyomás alatt állnak, és ez alól Mag
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?
Mérlegen a hollywoodi fordulatokban bővelkedő eredettörténet.
Repedések az AI-sztoriban? Figyelmeztetés jött a chipgyártóktól
Sok mindenről mesélnek a számok.
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.