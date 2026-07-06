Trónfosztás történt a menekültválságban: már nem egy közel-keleti országból érkezik a legtöbb kérelmező a kontinensre

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Történelmi fordulat állt be az Európai Unió menekültügyi statisztikáiban 2025-ben: több mint egy évtized után letaszították Szíriát az első helyről, és immár Venezuela adja a legtöbb menedékkérőt. Az Eurostat friss, a menekültek világnapja alkalmából közzétett jelentése szerint tavaly közel 670 ezer új kérelmet regisztráltak a tagállamokban, miközben az ukrajnai háború elől menekülők továbbra is százezres nagyságrendben kaptak ideiglenes védelmi státuszt.

2025-ben az EU-ban 669 710 első alkalommal benyújtott menedékkérelmet regisztráltak. Ezzel párhuzamosan 325 955 elsőfokú pozitív döntés, valamint 49 025 fellebbezési vagy felülvizsgálati eljárásban hozott pozitív döntés született.

Az elismerési arány a menekültválságban mért közel 62%-os 2016-os csúcsról 39%-ra mérséklődött.

Az elsőfokú elismerési arányt a pozitív határozatok és az összes érdemi (pozitív és negatív) döntés hányadosaként számítottuk ki, az Eurostat elsőfokú döntésekre vonatkozó adatai alapján.

A menedékkérők és a megadott védelmi státuszok száma jelentős ingadozást mutatott 2014 és 2025 között. A kérelmezők száma 2015-ben érte el a csúcsát (1 216 860), ami 2016-ban rekordmennyiségű elsőfokú pozitív döntést (662 955), 2018-ban pedig a legtöbb fellebbezési vagy felülvizsgálati szakaszban hozott pozitív döntést (103 365) eredményezte.

2025-ben a venezuelaiak alkották az első alkalommal menedékkérelmet benyújtók legnagyobb csoportját 89 455 kérelemmel, ami az uniós összesítés 13,4%-át tette ki. Egészen döbbenetes, hogy 2015-ben még csak 775 kérelem érkezett tőlük. Őket az afgánok követték (63 900; 9,5%), akik hagyományosan a menedékkérők legnépesebb csoportjai közé tartoznak, és 2015-ben is másodikok voltak 175 ezernél is több kérelemmel. A harmadik helyre a szíriaiak kerültek 40 405 kérelemmel (6,0%) – 2014 óta ez az első alkalom, hogy nem ők adták a menedékkérők legnagyobb csoportját.

Az alábbi grafikonokon kiválóan látszik nemcsak a menedékkérők (Top 10) összetételének, de a számuk markáns változása is. Míg 2015-ben a Top 10 küldő ország állampolgáraihoz összesen 928 470 első alkalommal benyújtott menedékkérelem tartozott, ez a szám 2025-re 357 355-re olvadt, ami 62%-os zuhanásnak felel meg.

Az ukrán kérelmekkel kapcsolatos elsőfőkú menedékjogi döntések száma – természetesen az orosz invázió következtében – 2022-2023-ban kezdett nőni és 2025-re meghaladta a 22 500-at. Ezzel párhuzamosan az elismerési arány is drasztikusan megugrott - 2023-ban már 90% felett járt, és ez mérséklődött tavaly 73%-ra.

A döntések magasabb száma az újonnan benyújtott kérelmekhez képest az eljárások felgyorsulását és a korábbi időszakból származó hátralékok feldolgozását tükrözi, ami az ukrán menekültügyi helyzet kezelésének sajátossága.

Visszatérve még a fenti Top 10 országra, az alábbi grafikonon azt látjuk, hogy míg 2015-ben a szír menekültekkel kapcsolatos döntések domináltak és az ő esetükben majdnem az összes (97%) első fokú menedékjogi döntés pozitív volt, ez az arány tavaly már 30% alá esett. Venezuela „átvette a vezetést”, és a 2015-ös 42%-os elismerési arány 2025-ben már 92% volt. Ezt követték az ukrán és afgán elismerési arányok (az elsőfokú döntések közel háromnegyede).

2025-ben az EU emellett 683 475 Ukrajnából menekülő személy számára biztosított új ideiglenes védelmi státuszt. Az ideiglenes védelemről szóló döntések száma 2022-ben – a mechanizmus aktiválásának évében – érte el a csúcsát, amikor összesen 4 330 980 ember részesült védelemben az EU-ban.

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