Újabb leépítés jöhet a Porschénál, akár 4000 munkahely is megszűnhet

A korábban bejelentett több mint 4000 fős leépítés után újabb jelentős karcsúsításra készülhet a Porsche. A Handelsbatt értesülése szerint ezúttal elsősorban a menedzsmentet és az adminisztratív területeket érintheti az átszervezés, miközben a vállalat átfogó költségcsökkentő programon dolgozik.

A sportautó-gyártó elsősorban

a menedzsmentben és az adminisztratív területeken tervez leépítéseket.

A beszámoló szerint a vállalat Weissachban működő fejlesztési központjában is jelentős átalakításokra készülnek: az ottani fejlesztési kapacitások mintegy 30 százalékát felülvizsgálhatják.

A Porsche hivatalosan nem erősítette meg az értesüléseket. A vállalat szóvivője ugyanakkor jelezte, hogy jelenleg egy átfogó intézkedéscsomagon dolgoznak, amelynek célja a vállalat működésének egyszerűsítése és költségeinek csökkentése.

A program részleteit várhatóan még július végéig ismertetik.

A mostani értesülés egy korábban már bejelentett leépítési program folytatása lehet. A Porsche márciusban közölte, hogy az első, több mint 4000 munkahely megszüntetését célzó csomagot további létszámcsökkentés követheti.

A mostani sajtóértesülések szerint ez akár újabb 4000 állás megszűnését is jelentheti.

A Porsche az elmúlt időszakban több kihívással is szembesült: a kínai kereslet gyengülése, az elektromos autók iránti vártnál lassabb átállás és a magas költségek egyaránt nyomást helyeznek a vállalat eredményességére. Ebben a környezetben a költségcsökkentés és a szervezet átalakítása kiemelt prioritássá vált a vállalat számára.

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