Újabb leépítés jöhet a Porschénál, akár 4000 munkahely is megszűnhet

A sportautó-gyártó elsősorban
a menedzsmentben és az adminisztratív területeken tervez leépítéseket.
A beszámoló szerint a vállalat Weissachban működő fejlesztési központjában is jelentős átalakításokra készülnek: az ottani fejlesztési kapacitások mintegy 30 százalékát felülvizsgálhatják.
A Porsche hivatalosan nem erősítette meg az értesüléseket. A vállalat szóvivője ugyanakkor jelezte, hogy jelenleg egy átfogó intézkedéscsomagon dolgoznak, amelynek célja a vállalat működésének egyszerűsítése és költségeinek csökkentése.
A program részleteit várhatóan még július végéig ismertetik.
A mostani értesülés egy korábban már bejelentett leépítési program folytatása lehet. A Porsche márciusban közölte, hogy az első, több mint 4000 munkahely megszüntetését célzó csomagot további létszámcsökkentés követheti.
A mostani sajtóértesülések szerint ez akár újabb 4000 állás megszűnését is jelentheti.
A Porsche az elmúlt időszakban több kihívással is szembesült: a kínai kereslet gyengülése, az elektromos autók iránti vártnál lassabb átállás és a magas költségek egyaránt nyomást helyeznek a vállalat eredményességére. Ebben a környezetben a költségcsökkentés és a szervezet átalakítása kiemelt prioritássá vált a vállalat számára.
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