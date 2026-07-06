Vitézy Dávid öt súlyos tévhitet oszlatott el a hazánknak járó uniós milliárdokról

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Országgyűlésben arról számolt be, hogy lezárultak az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, és a végleges döntés az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsülésén várható. A miniszter szerint minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, amellyel Magyarország hozzáférhet a korábban befagyasztott támogatásokhoz.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A tájékoztatás szerint összesen 16,4 milliárd euró, vagyis közel 6 ezer milliárd forint uniós forrás válhat elérhetővé. A kormány ezt egyebek mellett a közszolgáltatások fejlesztésére, a közlekedési és energetikai infrastruktúra korszerűsítésére, valamint a kórházak megújítására kívánja fordítani. Vitézy azt mondta, a helyreállítási terv végleges szövege elkészült, és a szükséges mérföldkövekről is megállapodás született az Európai Bizottsággal.

Öt hazugság

A miniszter felszólalásában öt olyan állítást sorolt fel, amelyeket szerinte a korábbi kormányzat tévesen közvetített az uniós források ügyében. Elsőként azt kifogásolta, hogy a befagyasztott pénzeket Ukrajnával hozták összefüggésbe. A kormány álláspontja szerint a források valójában korrupciós aggályok miatt voltak zárolva, és az Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatos kérdések nem szerepeltek a támogatások felszabadításának feltételei között.

Másodikként a migráció ügyét említette. Vitézy szerint nem kellett módosítani a magyar határvédelmi szabályokat vagy engedményeket tenni az illegális migráció kérdésében annak érdekében, hogy Magyarország hozzájusson az uniós pénzekhez.

A harmadik állítás kapcsán azt mondta, nem igaz, hogy a korábbi kormány is megszerezte volna ezeket a forrásokat.

Érvelése szerint 2024 végén 1 milliárd euró, 2025 végén pedig további 1,1 milliárd euró uniós támogatás veszett el végleg.

Elmondása szerint ebből mintegy 250 milliárd forint jutott volna városi és elővárosi közlekedési fejlesztésekre, 285 milliárd forint környezet- és természetvédelemre, árvízvédelemre és megújuló energiára, valamint 305 milliárd forint vidékfejlesztésre és kórházi beruházásokra.

A miniszter szerint ezt támasztja alá az is, hogy a helyreállítási terv projektjeinek mindössze 24 százaléka indult el, amikor az új kormány tárgyalni kezdett az Európai Bizottsággal. A fennmaradó projektekhez új beruházásokat kellett előkészíteni, például a HÉV-járművek beszerzését vagy az energetikai hálózat fejlesztését.

Negyedik pontként Vitézy azt vitatta, hogy Magyarországnak ne lenne szüksége az uniós támogatásokra. Szerinte ezek nélkül nem valósulhatnának meg olyan fejlesztések, mint a kórházak, a vasút vagy az oktatási infrastruktúra korszerűsítése. Úgy fogalmazott, hogy a megállapodás hiányában az idei költségvetési hiány 8 százalék fölé emelkedett volna, míg a források beérkezésével 7 százalék körüli hiány érhető el.

Az ötödik állítás a szuverenitás kérdésére vonatkozott. A miniszter szerint az uniós feltételek döntően korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseket tartalmaztak, például a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását, az Integritás Hatóság jogosítványainak bővítését, a magántőkealapok átláthatóbb működését, a közbeszerzési kivételek szűkítését és az állami vagyon kezelésére vonatkozó szabályok módosítását. Állítása szerint ezek teljesítése tette lehetővé a megállapodást.

Felszólalása végén Vitézy Dávid azt mondta, hogy

az új kormány 50 nap alatt lezárta az uniós tárgyalásokat, az ehhez szükséges jogszabályokat az Országgyűlés elé terjesztette, és szerinte sikerült megcáfolni azokat az érveket, amelyekkel korábban az uniós források elmaradását indokolták.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka