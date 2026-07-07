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Az Aldi egyszerre küzd hosszabb és rövidebb nyitva tartásért
Gazdaság

Az Aldi egyszerre küzd hosszabb és rövidebb nyitva tartásért

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Az Aldi kísérleti jelleggel egy órával korábbi zárást vezetett be több brit üzletében a működési költségek csökkentése érdekében: az érintett boltok hétfőtől szombatig este 10 helyett már 9-kor bezárnak. A diszkontlánc 1084 üzletéből jelenleg mintegy 48-ban alkalmazzák az új rendet, és a szám a következő hónapban tovább nőhet. A lépés hátterében az áll, hogy az Aldi üzemi eredménye jelentősen csökkent – 552,9 millióról 435,5 millió fontra –, miközben a vállalat továbbra is az Egyesült Királyság legolcsóbb szupermarkete kíván maradni. Eközben Belgiumban épp ellentétes irányba mozdulna el a cég: vasárnapi nyitvatartást tervez, ám a helyi munkaügyi szabályozás egyelőre akadályozza ezt.

Az Aldi kísérleti jelleggel egy órával korábbi zárást vezetett be több üzletében a működési költségek lefaragása érdekében – derül ki a The Sun beszámolójából.

Az érintett üzletek hétfőtől szombatig a korábbi este 10 óra helyett már 9-kor bezárnak, míg a vasárnapi nyitvatartás változatlan marad.

A diszkontlánc a további lépések előtt kiértékeli a vásárlói visszajelzéseket. Bár azt nem közölték, hogy pontosan mely egységekről van szó, néhány üzletben már az év eleje óta érvényben van az új rend, máshol pedig a következő hetekben vezetik be. A változásokra az érintett boltokban kihelyezett tájékoztató táblákkal hívják fel a figyelmet.

Az Aldi honlapján közzétett adatok szerint a hálózat 1084 üzletének többsége továbbra is este 10-ig tart nyitva, azonban mintegy 48 boltban már jelenleg is este 9-es zárást alkalmaznak, és ez a szám a következő hónapban tovább emelkedhet.

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A vállalat azzal indokolta a döntést, hogy az Egyesült Királyság legolcsóbb diszkontláncaként elkötelezett a lehető legalacsonyabb árak biztosítása mellett, és hatékony működési modelljével folyamatosan keresi azokat a megtakarítási lehetőségeket, amelyeket kedvezőbb árak formájában adhat át a vásárlóknak.

Az intézkedés hátterében az áll, hogy az ALDI tavaly további 1,6 milliárd font értékű beruházást jelentett be a bolthálózat bővítésére, amellyel 80 új üzlet megnyitását célozza meg. A 2024 decemberéig tartó 12 hónapos üzleti év pénzügyi eredményei alapján az árbevétel 18,1 milliárd fontra emelkedett, a piaci részesedés pedig elérte a 10,8 százalékot. Az üzemi eredmény ugyanakkor a 2023-as 552,9 millió fontról 435,5 millió fontra mérséklődött, amit a vállalat a jelentős árcsökkentésekkel, az infrastrukturális fejlesztésekkel, valamint a béremelésekkel indokolt.

Egy másik fontos változás, hogy az ALDI módosította a nem vezető beosztású áruházi dolgozók egyenruha-szabályzatát, így számukra már nem kötelező a névtábla viselése, a vezetőknek viszont továbbra is hordaniuk kell azt. A módosítást a munkatársak visszajelzései alapján vezették be, akik közül sokan nem szívesen viselték a nevüket feltüntető kártyát.

Belgiumban hosszabbítanának

Szemben a brit üzletekkel, az Aldi vasárnap délután egy óráig szeretné nyitva tartani belgiumi üzleteit, de a hatóságok döntése értelmében azonban a diszkontlánc tervei ütköznek a helyi munkaügyi jogszabályokkal.

A diszkontlánc a múlt héten ismertette elképzeléseit a szakszervezetekkel, amelyek szerint a jövőben minden üzletüket vasárnap 8:30 és 13:00 között tartanák nyitva. A munkavállalók önkéntes alapon, bérpótlékért vagy szabadidő-megváltásért cserébe dolgoznának a hét utolsó napján, a munkaszüneti napokat pedig nem érintené a változás.

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