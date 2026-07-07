POR
Portugália 0 1 Spanyolország
ESP
 Vége
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok 1 4 Belgium
BEL
 Vége
Nyolcaddöntö
ARG
Argentína Egyiptom
EGY
 Ma 18:00
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc Kolumbia
COL
 Ma 22:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Azt hitték, elkerüli a globális felmelegedés a közkedvelt északi szigetet, de óriási a tévedés
Gazdaság

Azt hitték, elkerüli a globális felmelegedés a közkedvelt északi szigetet, de óriási a tévedés

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Alig 1300 kilométer választja el Londont Izlandtól, a hőmérsékleti különbség mégis olykor drámai a két hely között. Míg egy héttel ezelőtt a brit fővárosban 36,1 fokot mértek, ugyanazon a napon Izlandon kellemes, 10 fok körüli nyári szellő fújt. Nem véletlen, hogy egyre több európai menekül a szigetre a hőhullámok elől, hiszen repülővel könnyebben elérhető, mint a Feröer-szigetek vagy a Spitzbergák - jelentette az Iceland Review.
Sustainable World 2026
Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Ez a hűvös izlandi nyár azonban azt a téves benyomást keltheti, hogy az ország valahogy elkerüli a globális felmelegedés hatásait. A valóság ezzel szemben az, hogy

Izland kellemes nyarai maguk is a klímaváltozás jelei közé tartoznak.

A magyarázat a Golf-áramlathoz vezet. Ez az óriási tengeráramlás Florida partjainál ered, majd észak felé tart, és a 45. északi szélességi foknál kettéágazik. Az egyik ág Izland, a másik pedig a kontinentális Európa felé halad tovább. Az áramlat délnyugat felől közelíti meg a szigetet, így a nyugati és a déli területeken érezhetően enyhébb az idő, mint az északkeletieken. Ez a kontraszt egy téli utazás során gyorsan megmutatkozik, hiszen míg a Reynisfjara fekete homokos partján napsütés fogadhatja a látogatót, addig a Keleti-fjordok vidéke ugyanezen a napon zord és metszően hideg lehet.

A helyzet azonban változóban van, mivel a gleccserekből egyre több édesvíz olvad ki, ami felhígítja az áramlat sós vizét. Bár a folyamat kezdetben jelentéktelennek tűnhet, fokozatosan mégis gyengíti a tengeráramlást. Ennek eredményeként Izland hőmérséklete nem emelkedik olyan mértékben, mint a kontinentális Európáé, ebből adódnak a kellemesen hűvös nyarak is.

Még több Gazdaság

Az Aldi egyszerre küzd hosszabb és rövidebb nyitva tartásért

Országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el Magyarország szomszédjában is

Feltétel nélküli alapjövedelem: döntött Brüsszel, ketyeg az óra

Ez a jelenség azonban semmiképpen sem védi meg a szigetet a klímaváltozás következményeitől. A gleccserek olvadását elsősorban az üvegházhatású gázok kibocsátása miatti globális felmelegedés idézi elő.

Ahogy egyre több édesvíz ömlik az Atlanti-óceán északi medencéjébe, a Golf-áramlat várhatóan tovább gyengül.

A fővárosi régióban már most is sokan panaszkodnak arra, hogy a téli szelek metszőbbé, a hideg időszakok pedig tartósabbá váltak az egy évtizeddel ezelőtti állapothoz képest.

A globális kibocsátáscsökkentés mellett léteznek kifejezetten izlandi léptékű megoldások is, amelyek lassíthatják a gleccserek visszahúzódását. A leghatékonyabb intézkedések közé tartozik az erdősítés és a növénytelepítés. Az olyan helyi szervezetek, mint az Izlandi Erdészeti Egyesület, kijelölt területeken végeznek fásítást. Az őshonos fajok, például a nyír és a fűz megkötik a szén-dioxidot, stabilizálják a talajt, és növelik a helyi ökoszisztémák ellenálló képességét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hatalmas támadás érte Moszkvát: órák óta tartanak az összecsapások
Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden
Tisza-kormány: új hangot ütött meg Vitézy Dávid a Parlamentben, folytatódnak a személycserék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility