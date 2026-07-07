Brit tudósok már vizsgálják, hogy lehet otthon túlélni a hőségriadókat

A leghatékonyabb passzív hűtési módszernek a külső árnyékolás bizonyul, amely mesterséges légkondicionálás nélkül is képes csökkenteni a belső hőmérsékletet. A kísérleti házakban a külső árnyékolók alkalmazása több mint 6 Celsius-fokkal mérsékelte a benti meleget. Bár a viktoriánus korszakban még széles körben elterjedtek voltak, a mai új építésű otthonok többségéről hiányoznak ezek a szerkezetek. Pedig a külső árnyékolás viszonylag alacsony költséggel telepíthető, és szinte bármilyen új épületnél, köztük a leginkább kitett toronyházaknál is alkalmazható lenne. Franciaországban és Olaszországban a többszintes lakóépületeknél például gyakran már eleve az erkélyek kialakításába integrálják az árnyékolástechnikát.

A kutatók egyúttal cáfolják azt a tévhitet, hogy a hatékonyabb hőszigetelés fokozná a túlmelegedést.

A szigetelés ugyanis mindkét irányban gátolja a hőáramlást.

A padlástér szigetelése például a közvetlenül alatta lévő helyiségeket óvja a tető felől érkező forróságtól, a jobb légzárás pedig megakadályozza a meleg levegő beszivárgását. Mivel az elmúlt 25 évben mintegy hetvenhétszer több haláleset köthető a hideg, mintsem a túlmelegedett otthonokhoz, a téli fűtésigény csökkentése továbbra is elsőrendű feladat, a nyári túlmelegedés elleni új szabályozásokkal kombinálva pedig a szigetelés az egész év során komoly előnyökkel jár.

A vizsgálatok során úgynevezett szimulált lakókkal, azaz ablakokat, ajtókat és árnyékolókat automatikusan mozgató berendezésekkel modellezték a humán viselkedés hatásait. Az eredmények azt mutatják, hogy a nyílászárók és az árnyékolók tudatos használata érdemben mérsékli a felmelegedést, ám

a problémák elsődleges forrása sok esetben maga a hibás épülettervezés.

Egy megfizethető, internetkapcsolattal rendelkező hőmérséklet-érzékelő rendszer több helyiségben is jelezhetné a lakóknak, mikor célszerű ablakot nyitni, ezzel elősegítve a keresztirányú átszellőztetést vagy a természetes kéményhatás kiaknázását. Ugyanakkor komoly akadályt jelent, hogy a betörésektől való félelem, illetve a forgalmas utak zaja és légszennyezettsége miatt sokan idegenkednek az éjszakai szellőztetéstől.

Ventillátorok

Bár a mennyezeti ventilátorok közvetlenül nem csökkentik a levegő hőmérsékletét, a párolgás fokozásával hűsítő érzetet nyújtanak a bőr felszínén, miközben az áramfogyasztásuk töredéke a légkondicionálókénak. Ezeket a berendezéseket alapfelszereltségként minden új építésű házban el lehetne helyezni, akár a külső árnyékolókkal egyidejűleg. Ennek megvalósításához azonban nagyobb belmagasságra lenne szükség, miközben a brit lakóingatlanok átlagos belmagassága a viktoriánus korban jellemző három méterről mára alig 2,4 méterre zsugorodott.

Hűvös menedékhely az otthonon belül

Kétszintes házak esetében leginkább egy földszinti vagy északi fekvésű, hatékonyan árnyékolt, nagy hőtároló tömegű, például kőfalazatú helyiség alkalmas arra, hogy menedék legyen. Bár a teljes épület gépi hűtését a magas áramárak, az elektromos hálózat túlterheltsége és a környezeti lábnyom miatt érdemes elkerülni, a brit Éghajlatváltozási Bizottság felvetése szerint a tartós hőhullámok idejére

egyetlen, aktív hűtésű helyiség fenntartása is hatékony kompromisszum lehet.

Mivel az utólagos korszerűsítés rendkívül költséges, a lakosság egészségének megőrzése és a megfizethető rezsiköltségek biztosítása érdekében már a tervezőasztalon olyan ingatlanokat kell megálmodni, amelyek a hőségben is élhető környezetet biztosítanak.

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