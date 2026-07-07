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Cseresznyeméretű jéggel csapott le a zivatar a Balatontól délre
Gazdaság

Cseresznyeméretű jéggel csapott le a zivatar a Balatontól délre

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Kiterjedt, látványos viharfelhőzet alakult ki a Balatontól délre, amelyből Nagyszokoly térségében cseresznyeméretű jégeső hullott. Az intenzív légzuhataggal kísért zivatar komoly károkat okozott a helyi kertekben és veteményesekben - tudósított az Időkép.

A nap folyamán az ország középső területein és a Balaton környékén több helyen is záporok, illetve zivatarok alakultak ki. A késő délutáni, kora esti órákban a tó déli partjától távolodva egy viharcella jelentősen megerősödött, és messziről is jól látható zivatarfelhő-üllőt alakított ki a Dunántúl felett.

Ez a viharrendszer csapott le Nagyszokolyra és a környező településekre, ahol a heves légzuhatagot jelentős jégverés kísérte.

A felvételek tanúsága szerint a lehullott nagyméretű jégszemek komoly pusztítást végeztek a növényzetben.

A Dunántúlon kívül az ország más részein is kialakultak hevesebb, helyenként jéggel kísért zivatarok. A viharok levonulása után ugyanakkor látványos égi jelenségek, mammatus felhők és szivárványok is feltűntek az égen.

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