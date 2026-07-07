Drámai ENSZ-jelentés: rosszul állunk a szegénység felszámolásával, mélyül a migrációs és klímaválság

A fenntartható fejlődési célok (SDG) 139 részmutatójának
mindössze 36 százaléka halad az előirányzott ütemben, vagy mutat mérsékelt előrelépést.
A részcélok 49 százalékánál túl lassú a haladás, míg 15 százalékuk esetében kifejezett visszaesés tapasztalható a 2015-ös kiindulási szinthez képest. A hivatalos fejlesztési támogatások – beleértve a mára felszámolt amerikai fejlesztési ügynökség, a USAID forrásait is – rekordmértékben, 23,1 százalékkal csökkentek 2025-ben, ezzel lényegében visszatértek a tíz évvel korábbi szintre.
A szegénység felszámolása terén is alig történt előrelépés, a világ népességének mintegy tizede ugyanis még mindig mélyszegénységben él,
napi három dollárnál kevesebb pénzből, ami mindössze három százalékpontos javulást jelent 2015-höz képest. Hatékony kormányzati beavatkozások nélkül ez az arány 2030-ra is 9 százalék körül stagnálhat. Bár a legtöbb régió már közel jár a mélyszegénység felszámolásához, a Szubszaharai Afrika, a Közel-Kelet és Észak-Afrika, valamint az Ausztrália és Új-Zéland nélkül figyelembe vett Óceánia továbbra is komoly lemaradással küzd.
A globális élelmezésbiztonsági helyzet szintén romlott, miután mintegy
2,3 milliárd ember, vagyis a világ népességének 28 százaléka szembesül mérsékelt vagy súlyos élelmezési bizonytalansággal,
további 673 millióan pedig krónikus éhezéstől szenvednek. Mindkét mutató meghaladja a 2015-ös értékeket. Ezzel szemben pozitív fejlemény, hogy a gyermekmunka áldozatainak száma több mint 20 millióval mérséklődött 2020 és 2024 között, ám így is 273 millió gyermek és fiatal marad ki az oktatásból, a fiatalok munkanélküliségi rátája pedig közel négyszerese a felnőttekének.
A menekültek globális száma 2025 közepére százezer lakosra vetítve 440-re emelkedett, ami több mint a duplája a tíz évvel korábbi értéknek.
Eközben az alacsony és közepes jövedelmű országok külső adósságállománya rekordmagasra, 8900 milliárd dollárra duzzadt 2024-re. A klímavédelmi mutatók szintén aggasztóak, hiszen a globális átlaghőmérséklet 2025-ben 1,43 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet, a légköri szén-dioxid-koncentráció pedig kétmillió éves rekordot döntött.
António Guterres ENSZ-főtitkár a jelentés bemutatásakor hangsúlyozta, hogy bár a fejlődés megvalósítható, a jelenlegi ütem messze elmarad a szükségestől. A legsúlyosabb hátráltató tényezők között a fejlesztési források visszaesését, a növekvő adósságterheket, a sűrűsödő fegyveres konfliktusokat, a lassuló globális gazdasági növekedést, valamint a mélyülő klímaválságot említette.
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