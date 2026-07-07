Elemzői reakciók a mai meglepő inflációs adatra

Júniusban 1,7 százalékos volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Az elemzők a májusi 1,8 százalék után minimálisan emelkedő adatra számítottak (1,9%), ehhez képest meglepetésnek számít a kis csökkenés. A friss szám megerősíti azt a képet, hogy a gazdaságban egyre kisebb probléma az infláció, a jegybank számára mindez azt jelenti, hogy bátran vághatja tovább a kamatot.
Az élelmiszerek és üzemanyagok terén tapasztalt kedvező folyamatok az erős forinttal párosulva nyomott szinten tartották az éves inflációs mutatót. Valószínű azonban, hogy ezzel elértük az idei mélypontot, az év végéig emelkedést valószínűsítünk. Ennek üteme azonban visszafogott lehet, év végére a célsáv közepét alig meghaladó 3,1 százalékos pénzromlást várunk - mondja Kiss Péter, az Amundi elemzője. A mostani adat, illetve a kedvező inflációs trendek
- támogatják az MNB kamatvágási ciklusát,
- megerősíthetik a keresletet az állampapírok iránt,
- de kifoghatják a hátszelet a forint erősödése mögül.
Tartósan kedvező hazai és külső folyamatok esetén nagy esély van rá, hogy a kamatvágások ősszel is folytatódjanak, mondja Kiss Péter.
Hasonló prognózist fogalmaz meg az ING Bank: a legfrissebb gyorsbecslés szerint az infláció csak az év végére térhet vissza a 3 százalék körüli tartományba. Ennek hatására az idei évben átlagosan már csupán 2,1 százalékos inflációval kalkulálunk. 2027-ben 3,5 százalék körüli lehet az átlagos infláció, elsősorban a keresletoldali árnyomásnak köszönhetően, de a jövő év végétől így is tartható lehet az árstabilitásnak megfelelő 3 százalékos ráta. A bakn vezető elemzője Virovácz Péter kiemeli: a mai inflációs adat bebetonozza a júliusi kamatvágást, és hacsak nem látunk egy újabb geopolitikai eszkalációt, úgy vélhetően az augusztusi vágás is biztosra vehető. Egy újabb – júliusi – alacsony inflációs mutatóval egyértelműen megnyílik az út arra, hogy
a már bejelentett „mini” kamatvágási ciklus „midi” ciklussá hízzon és az ősz folyamán is folytatódjon a monetáris lazítás.
Ez már a második hónap volt egymás után, amikor nem változott átlagosan a hazai árszínvonal - írja értékelésében Nagy János, az Erste Bank szakértője. Ebben jelentős szerepe van a hatósági intézkedések fenntartásának, ugyanakkor még inkább az erős forintnak, ami kínálati oldalról masszív dezinflációs nyomást fejt ki.
Ugyanakkor Nagy ellentétes hatásokra is felhívja a figyelmet. A piaci szolgáltatások átárazásai extra fókuszt kaphatnak a következő hónapokban is, a felértékelt forint a kisajtolt kétszámjegyű minimálbér-emeléssel párosulva kihívás elé állít számos hazai szereplőt. Az év további részében feloldásra kerülnek az önkéntesnek nevezett árkorlátozások és – szokásosan szezonális üdülési szolgáltatások, valamint autópályadíjak emelkedésén túl – sajtóhírek, bejelentések alapján érdemben drágul majd a taxi és a szerencsejáték is. Ezzel együtt az előző hónapban 2,4 százalékra mérsékelt idei inflációs előrejelzésünk jelenleg magasnak mutatkozik, így újabb lefelé revízió következhet - vetíti előre a szakember.
Összességében tehát továbbra is nagyon alacsony inflációs környezet jellemzi a magyar gazdaságot – a hazai pénzromlás az eurózóna 2,8 százalékos inflációjától elmarad, mondja Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő makroelemzője. Tekintettel arra, hogy a közel-keleti helyzet nagyjából rendeződött, és a Hormuzi-szoroson újraindult a hajózás, az év végére vonatkozó inflációs várakozások is nagymértékben lejjebb kerültek. Ha nem történik semmi váratlan, akkor az idei év egészére egy 2 százalékos vagy azt minimálisan meghaladó inflációs szintre számít a szakértő. Ami az idei infláció szempontjából kockázatot jelent, az az aszályos idő miatti rosszabb termés, ami felfelé húzhatja az élelmiszerárakat. Szintén felfelé mutató (de nem nagyon nagy) inflációs kockázatot jelent az árrésstopok esetleges kivezetése.
A mai adat alapján a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa nyugodtan végrehajthatja a júliusra tervezett 25 bázispontos kamatcsökkentését, sőt, Regős szerint a bejelentett augusztusi után nem kizárt egy szeptemberi vágás sem.
Az infláció egészen az őszi hónapokig 2% körül maradhat, az év végére jöhet kisebb felfutás, mivel az árrésstopok kivezetését ide datáljuk - mondja Balog-Béki Márta, az MBH Bank szenior elemzője. Mindezek nyomán idén 2,2%-os, 2027-re pedig 3,4%-os éves átlagos inflációt vár a közgazdász, hozzátéve, hogy a friss adatközlés után további lefelé mutató kockázatok vannak az előrejelzésben.
A kedvező inflációs adatok mellett az MNB folytatja a kamatcsökkentéseket, és júliusban és augusztusban is 25-25 bázisponttal mérsékelhetik az irányadó rátát, ami így a nyár végére 5,50%-ra csökkenhet. Az elmúlt hetek folyamatai ugyanakkor – ha tartóssá válnak – ennél alacsonyabb kamatokat is lehetővé tehetnek.
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