Ennyi volt: eltörölték a TÉR-t

Ma az Országgyűlés 135 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a TÉR-t - írja a Facebookon Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter.
Beszédes, hogy még azok sem szavaztak a rendszer fenntartása mellett, akik bevezették. Ez is világosan jelzi, hogy a teljesítményértékelés jelenlegi formája megbukott
- tette hozzá.
A rendszerrel szemben fő kritika az volt, hogy sok pedagógus és szakmai szervezet szerint a rendszer nem méri igazságosan a tanári munka valódi értékét. A bírálók szerint túl szubjektív, mert sok múlik az igazgató vagy fenntartó megítélésén; növeli az adminisztrációt; feszültséget kelthet a tantestületben; és inkább megfelelési kényszert, mint szakmai fejlődést hoz. A PDSZ és a Civil Közoktatási Platform is azt mondta, hogy a pedagógusi munka összetett, ezért nem lehet egyszerű pontszámokkal jól mérni.
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