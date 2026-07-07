Evakuálni kellett egy házat New York belvárosában

Kiürítettek egy 38 emeletes toronyházat New York belvárosában, miután az épület szerkezeti problémái miatt a felső szintek leomlással fenyegettek. A Manhattan szívében, a Grand Central vasútállomás közelében álló, felújítás alatt álló irodaház 21. és 22. emeletén két tartópillér meghajlott, járdára zuhanó épületrészekről is érkeztek bejelentések. A hatóságok több környező épületet is evakuáltak, és lezárták az utcai forgalmat a veszélyzónában. Az egykori irodaházat lakóházzá tervezték átalakítani.

Kiürítettek egy toronyházat New York belvárosában kedden, miután veszélyessé vált az épület, és a felső szintek leomlással fenyegetnek.

A Mannhattan belvárosában, a Grand Central vasútállomás közelében, a forgalmas 42. utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy

a reggeli órákban járdára zuhanó épületrészekről érkezett bejelentés a tűzoltósághoz.

A hatóságok később közölték, hogy a 38 emeletes, felújítás alatt álló épület 21. és 22. emeletén két tartópillér a nyomás alatt meghajlott, és azzal fenyeget, hogy a felső szintek leomlanak. Több környező épületet, köztük egy szállodát elővigyázatosságból szintén kiürítettek.

A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki, az utcai forgalmat is leállították a veszélyessé vált toronyház körzetében.

Az évtizedekkel ezelőtt épült egykori irodaház funkcióváltás miatt átépítés alatt áll, a tervek szerint lakóházzá alakították volna.

Zohran Mamdani, New York polgármestere sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az épülettel kapcsolatban "szerkezeti problémák" merültek fel.

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