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FONTOS Újra meglepetést okozott az inflációs adat!
Ez Magyarországnak is jó hír lehet: a vártnál erősebb a német ipar
Gazdaság

Ez Magyarországnak is jó hír lehet: a vártnál erősebb a német ipar

Portfolio
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A német ipari termelés májusban 0,9 százalékkal bővült az előző hónaphoz képest a szövetségi statisztikai hivatal kedden közzétett adatai szerint.

A növekedés jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat, a Reuters által megkérdezett szakértők ugyanis mindössze 0,2 százalékos bővülést vetítettek előre. Az autóipar ön magában 3,6%-kal bővült havi alapon, ezzel elsősorban az húzta a termelést.

Forrás: Reuters

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