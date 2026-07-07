Ezermilliárdos határ közelében a magyar magánegészségügy - Most nyílik egy új fejezet?

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Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.

Piacméret – Továbbra is az önkéntes finanszírozás a húzóerő

A magyar magánegészségügyi piac mérete 2025-ben 900-950 milliárd forintos sávba ért becslésünk szerint. A 2024-es adatok alapján a releváns magánkiadások ebből összesen 540,7 milliárd forintot tettek ki, ami 7,5% növekedést jelentett. A háztartások kiadásai 6,7%-kal nőttek és 461,5 milliárd forintos szintre értek, míg az önkéntes egészségügyi finanszírozás 12,2%-os növekedéssel 79,2 milliárd forintott tett ki. A számok alapján a magánegészségügyi piac tovább nőtt, de a növekedés motorja, ahogy az utóbbi 2-3 évben is,

egyre inkább az önkéntes egészségügyi finanszírozás volt,

aminek részaránya azonban még mindig elég alacsony hazánkban.

Forrás: KSH

A számokból jól látszik, hogy az önkéntes finanszírozás gyorsabban növekedett 2024-ben, mint a lakossági közvetlen költések. A magánegészségügyi szolgáltatók számára ez a stabilitás szempontjából rendkívül fontos, ugyanis a szervezett, előre tervezhető finanszírozás jellemzően kiszámíthatóbb keresletet jelent a szolgáltatóknak a külső gazdasági tényezők által erősebben befolyásolt „out of pocket” költéseknél. A következő időszakban is fontos szerepe lehet a biztosításoknak, az egészségpénztári finanszírozásnak és az egyéb vállalati költéseknek a szegmens növekedése szempontjából.

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül. Információ és jelentkezés

A háztartások kiadásait közelebbről megnézve az látszik, hogy a 2024-es adatok még mindig a 2022-ben tapasztalt 474,5 milliárdos csúcs alatt vannak, amit kevésbé az elkölthető diszkrecionális jövedelem megléte, sokkal inkább a bizonytalan gazdasági helyzetben tanúsított konzervatív, tartalékoló lakossági megközelítés befolyásolhatott.

Forrás: KSH, Heal Partners becslés

A magánköltések összetétele – Mi történik a biztosításoknál?

A MABISZ által évente publikált adatokból az látszik, hogy a szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítások díjbevétele a magánköltéseken belül tovább nőtt 2025-ben is, az elmúlt években ugyanakkor a legkisebb mértékben. A biztosítottak létszámát tekintve azonban más kép rajzolódik ki, ugyanis az 1.028 millió biztosított 1,2%-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban, itt tehát csökkenés volt tapasztalható 2025-ben.

Forrás: MABISZ, Heal Partners becslés

Ha megnézzük, hogy a magyar lakosság milyen típusú szolgáltatásokra költött, akkor nem látunk nagy változást az elmúlt évekhez képest 2024-ben sem. Továbbra is a járóbeteg-ellátóknál csapódott le a költések legnagyobb része, a fekvőbeteg-ellátás részaránya nőtt 2023-hoz képest, de továbbra is elmarad a 2021-es 20% feletti szinttől, az egyéb kiegészítő szolgáltatások aránya pedig szintén növekedett.

Kilátások – Merre tovább, felfelé?

A következő időszakban új fejezet nyílhat a magánegészségügyi piacon. A jelenlegi környezetben ismét megindulhat egy konszolidációs hullám, a választások utáni kedvezőbb várakozások és a javuló bizalom a lakosság korábban elhalasztott költéseit részben újra a magánegészségügy felé terelhetik. Nem lesz azonban könnyű a helyzet, a gazdasági környezet nem ígérkezik egyszerűnek, a költség oldali nyomás nem fog megszűnni, ugyanakkor az árazás terén feszegeti a határokat a piac így a működési hatékonyság, a jól szervezett betegutak és egyéb strukturális területek lehetnek a növekedés kulcsai.

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