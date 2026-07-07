Feltétel nélküli alapjövedelem: döntött Brüsszel, ketyeg az óra

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi a feltétel nélküli alapjövedelem uniós bevezetését szorgalmazó európai polgári kezdeményezést - tájékoztatott az uniós bizottság kedden.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A brüsszeli közlemény szerint a polgári kezdeményezés szervezői úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia és a robotika gyors fejlődésével

sürgős uniós fellépésre van szükség az elegendő munkahely biztosítására.

Az alapjövedelem mindenkinek tisztességes életet biztosít, és segít egy igazságosabb társadalom kialakításában - hangoztatták a szervezők, akik beadványukban arra kérték az Európai Bizottságot, hogy tegyen meg minden szükséges és jogi lépést, mely segíthet a feltétel nélküli alapjövedelem uniós szintű bevezetésében.

Mivel a kezdeményezés megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott formai feltételeknek, az uniós bizottság az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet értelmében jogilag elfogadhatónak tartja.

A javaslatok tartalmát az Európai Bizottság ebben a szakaszban még nem vizsgálta.

A részleges nyilvántartásba vétel kétlépcsős eljárás keretében történik, amelynek első lépésében az Európai Bizottság arra kérte a szervezőket, hogy az előzetes értékelést figyelembe véve módosítsák eredeti kezdeményezésüket - tájékoztattak.

Az európai polgári kezdeményezés

nem eshet a bizottság azon hatáskörén kívül, hogy uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be,

nem lehet nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű, és

nem lehet ellentétes az Európai Unió értékeivel.

A keddi nyilvántartásba vételtől számítva a szervezőknek

hat hónap áll rendelkezésére, hogy megkezdjék az aláírásgyűjtést.

Amennyiben az európai polgári kezdeményezés egy év alatt egymillió támogató nyilatkozatot kap legalább hét különböző tagállamból, az Európai Bizottságnak reagálnia kell. A brüsszeli testület dönt arról, hogy a kezdeményezésre válaszul hoz-e intézkedéseket vagy sem, és a döntését meg kell indokolnia.

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