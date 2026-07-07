POR
Portugália 0 1 Spanyolország
ESP
 Vége
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok 1 4 Belgium
BEL
 Vége
Nyolcaddöntö
ARG
Argentína Egyiptom
EGY
 Ma 18:00
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc Kolumbia
COL
 Ma 22:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Feltétel nélküli alapjövedelem: döntött Brüsszel, ketyeg az óra
Gazdaság

Feltétel nélküli alapjövedelem: döntött Brüsszel, ketyeg az óra

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi a feltétel nélküli alapjövedelem uniós bevezetését szorgalmazó európai polgári kezdeményezést - tájékoztatott az uniós bizottság kedden.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

A brüsszeli közlemény szerint a polgári kezdeményezés szervezői úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia és a robotika gyors fejlődésével

sürgős uniós fellépésre van szükség az elegendő munkahely biztosítására.

Az alapjövedelem mindenkinek tisztességes életet biztosít, és segít egy igazságosabb társadalom kialakításában - hangoztatták a szervezők, akik beadványukban arra kérték az Európai Bizottságot, hogy tegyen meg minden szükséges és jogi lépést, mely segíthet a feltétel nélküli alapjövedelem uniós szintű bevezetésében.

Mivel a kezdeményezés megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott formai feltételeknek, az uniós bizottság az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet értelmében jogilag elfogadhatónak tartja.

Még több Gazdaság

Az Aldi egyszerre küzd hosszabb és rövidebb nyitva tartásért

Országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el Magyarország szomszédjában is

Tisza-kormány: Kapitány István lecserélte az MVM vezéreit, elsötétült az M1 képernyője

A javaslatok tartalmát az Európai Bizottság ebben a szakaszban még nem vizsgálta.

A részleges nyilvántartásba vétel kétlépcsős eljárás keretében történik, amelynek első lépésében az Európai Bizottság arra kérte a szervezőket, hogy az előzetes értékelést figyelembe véve módosítsák eredeti kezdeményezésüket - tájékoztattak.

Az európai polgári kezdeményezés

  • nem eshet a bizottság azon hatáskörén kívül, hogy uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be,
  • nem lehet nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű, és
  • nem lehet ellentétes az Európai Unió értékeivel.

A keddi nyilvántartásba vételtől számítva a szervezőknek

hat hónap áll rendelkezésére, hogy megkezdjék az aláírásgyűjtést.

Amennyiben az európai polgári kezdeményezés egy év alatt egymillió támogató nyilatkozatot kap legalább hét különböző tagállamból, az Európai Bizottságnak reagálnia kell. A brüsszeli testület dönt arról, hogy a kezdeményezésre válaszul hoz-e intézkedéseket vagy sem, és a döntését meg kell indokolnia.

Kapcsolódó cikkünk

Felérnek-e egy nyugdíjreformmal a Tisza vállalásai?

Kockázatok, adatok és mesterséges intelligencia a fókuszban – megtartották az első KPMG Summit-ot

Tényleg elszállt az idő a magyar nyugdíjrendszer felett: már nem dughatjuk homokba a fejünket

Elon Musk szerint hamarosan csak hobbiból kell dolgoznunk, a pénz pedig irrelevánssá válik

Az AI már most vesz el munkahelyeket – de nem azokét, akikre gondolsz

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hatalmas támadás érte Moszkvát: órák óta tartanak az összecsapások
Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden
Tisza-kormány: új hangot ütött meg Vitézy Dávid a Parlamentben, folytatódnak a személycserék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility