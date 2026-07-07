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Felvételizők figyelem: fontos határidő közeleg
Gazdaság

Felvételizők figyelem: fontos határidő közeleg

MTI
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A felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják - egyetlen alkalommal - a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az E-felvételiben - közölte az Oktatási Hivatal (OH) kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az E-felvételi Sorrendmódosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. A sorrendmódosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető - tették hozzá, jelezve: a nem kívánt jelentkezési helyek vissza is vonhatók.

Közölték, a jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető E-felvételi rendszer Dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is.

A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell feltölteni a 2006. január 1. után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt (így a 2026. május-júniusi érettségi eredményeit tartalmazót sem), a 2003. január 1. után megszerzett nyelvvizsga-bizonyítványt, illetve a 2006. február 1. után szerzett hazai oklevelet. Ezek adatait az Oktatási Hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át, és ellenőrizhetők az E-felvételi Közhiteles nyilvántartásokból származó információk menüpontjában. Az idei érettségi eredmények is a következő időszakban, folyamatosan érkeznek meg a központi felvételi nyilvántartásba. Dokumentumot a fenti adatokkal csak akkor kell tehát feltölteni, ha az elektronikus adatok és a dokumentum tartalma között különbség mutatkozik - írták.

Hangsúlyozták továbbá, hogy az elérhetőségek (telefonszám, e-mail-cím) változását szintén július 9-ig jelezhetik a felvételizők az E-felvételi Személyes adatok menüpontjában, ezt mindenképpen érdemes ellenőrizni, karbantartani.

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Az OH kitért arra is, hogy az idén külföldön érettségizőknek vagy felsőfokú oklevelet szerzőknek a dokumentumok feltöltésére legkésőbb 2026. július 15-ig (a romániai érettségi vizsgát szerzőknek július 16-ig) van lehetőségük, ha a jelentkezés benyújtásakor nyilatkoztak arról, hogy végzettségüket az eljárás alatt szerzik meg.

Beszámoltak arról is, hogy a hiánypótlási felhívás az E-felvételi Hivatalos iratok menüpontjában érhető el, erről az E-felvételi Üzenetek menüpontba és az e-mail-postafiókba is értesítés érkezett. A felsőoktatási intézmények külön küldtek hiánypótlásokat, érdemes tehát figyelni az e-maileket, és átnézni a "Spam" mappát is - tették hozzá.

Megjegyezték: az E-felvételiben a határidőig benyújtott dokumentumok feldolgozása a ponthatárok kihirdetéséig folyamatosan tart, tehát a dokumentumpótlási határidő nem vonatkozik a dokumentumok és adatok feldolgozására.

Az OH közlése szerint az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki, és elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetők.

Azok a felvételizők, akik megadták aktuális mobilszámukat, előzetes tájékoztatásként már aznap SMS-értesítést is kapnak az eredményről, ugyanez személyre szabottan, részletesebben megtekinthető az E-felvételi felületén is - tették hozzá. A hivatalos tájékoztatás, azaz a besorolási határozat - amely tartalmazza, hogy a felvételiző mely képzésen kezdheti meg tanulmányait szeptemberben - legkésőbb 2026. július 31-ig az E-felvételi Hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető, amiről minden jelentkező e-mailben is értesítést kap - rögzítették.

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