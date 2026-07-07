Fico: a V4-ek újra Európa nagy játékosai lehetnek

Ha a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) kormányfői megújítják álláspontjaik egyeztetésének képességét, akkor az Európai Unió (EU) úgynevezett nagy játékosai is kénytelenek lesznek tiszteletben tartani ennek a több mint 60 millió lakost képviselő négy országnak a súlyát és erejét - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek adott, kedden közreadott interjújában.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Robert Fico úgy vélekedett, hogy az előző időszakban több próbálkozás is volt a visegrádi csoport megbontására az egyes tagországok miniszterelnökeinek álláspontjai közti különbségek célzott elmélyítése által.

A kormányfők jelenlegi összetételét azonban olyan csoportnak érzékelem, amely meg akarja találni a közös hangot, és ilyen kommunikációt akar folytatni

- jelentette ki Robert Fico.

Elmondta: az az összhang, amelyet a júniusi magyarországi csúcstalálkozón tapasztalt, arról tanúskodott, hogy közös akarat van a V4-es csoport eredeti elgondolása jelentőségének megújítására. "Mind a négyen megértettük: ha meg akarjuk újítani a V4-eket, nagyon visszafogottnak kell lennünk a kijelentéseinkben, és azzal kell foglalkoznunk, ami közös számunkra" - mondta Fico. Rámutatott: a szlovák V4-elnökség a közös érdekek mentén megjelenő témákra összpontosít majd, olyanokra, amelyeknél kilátás van az álláspontok közelítésére.

Ezzel összefüggésben említést tett az uniós csúcstalálkozókat megelőző, álláspontokat egyeztető V4-es találkozókról is. "Erre sor fog kerülni. Mindig olyan témákat választunk majd, amelyekben közelednek az álláspontjaink, és tárgyalni fogunk róluk már az uniós csúcstalálkozókat megelőzően, hogy a finisben közös álláspontot vázoljunk fel, amelyet ott előterjesztünk" - fejtette ki Robert Fico.

A szlovák miniszterelnök annak a meggyőződésének is hangot adott, miszerint, ha a V4-es országok képesek lesznek ilyen módon egyeztetni álláspontjaikat, akkor nézeteik megkerülhetetlenné válnak olyan témákban is, mint például a kohéziós politika és a regionális különbségek felszámolása az unió új költségvetésében. "Ha a költségvetés tervezete ellentétes lenne a mi elképzeléseinkkel, fennállna annak veszélye, hogy mind a négyen megvétózhatnánk, és ezért valakinek be kellene kopognia az ajtónkon, hogy beszélgessen velünk erről" - hangsúlyozta Robert Fico.

Hozzáfűzte: a csoport négytagú formátuma változatlan marad, ám az egyes találkozókra bővített részvétellel is sor kerülhetne. Kifejtette: az az elképzelése, hogy a következő találkozó a magas energiaárakra összpontosítson, ehhez pedig - mint fogalmazott - "Friedrich Merz német kancellár jelenlétére is szükség lesz".

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