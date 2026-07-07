Gigantikus fegyverkezéssel készül a NATO, hogy elégedetté tegye Trumpot - Magyarország pedig új stratégiával készülhet

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Az idei NATO-csúcstalálkozót Törökországban, Ankarában tartják, a Beştepe elnöki komplexumban, 2026. július 7–8. között. Idén a hivatalos állam- és kormányfői csúcson 32 szövetséges ország vezetői vesznek részt, kiegészülve Ukrajnával, az Európai Unió képviselőivel, valamint indopacifikus és Öböl-térségi partnerekkel. A csúcstalálkozó hivatalos súlypontja ezúttal a 2025-ös hágai vállalásokon, mindenekelőtt a védelmi és biztonsági kiadások GDP-arányos 5 százalékra emelésén van, amelyről a tagállamoknak 2035-ig szóló „világos, konkrét és hiteles” terveket kell bemutatniuk. A napirenden emellett Ukrajna támogatása, a védelmi ipari termelés felfuttatása, a déli partnerségi kapcsolatok, valamint a közel-keleti feszültségek és az energiabiztonság kérdései is megjelenhetnek. Magyarország számára a csúcs az új kormány egyik első jelentős NATO-szintű bemutatkozása is, hazánkat Magyar Péter miniszterelnök, Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter képviseli. Budapest mozgásterét elsősorban az határozhatja meg, hogy a védelmi vállalások, a regionális logisztikai szerep és az Ukrajnával kapcsolatos külpolitikai kérdések ügyében mennyire tud konstruktív, de saját nemzeti érdekeit is érvényesítő szereplőként megjelenni.

A csúcstalálkozó első napja, július 7-e kifejezetten a védelmi iparról szól. Magyar idő szerint 9 és fél 12 között a NATO, a szövetséges államok és az ipari szereplők magas szintű bejelentéseket tesznek a NATO Defence Industry Forum keretében, majd 11:45-kor Mark Rutte főtitkár tart beszédet a török alelnök és a török védelmi miniszter társaságában. Az első nap lényegében a találkozó fő kérdésének gyakorlati megvalósításával, vagyis azzal foglalkozik, hogy a többletforrásokból miként lesznek tényleges katonai képességek, ipari szerződések, gyártási kapacitások és hadrafogható eszközök.

Ez lesz a valaha volt legnagyobb védelmi ipari fórum, legalábbis a bejelentendő projektek tekintetében

– mondta Basat Öztürk, Törökország NATO-nagykövete a Politiconak.

A program szerint délután 13 órakor a NATO-főtitkár és Ukrajna elnöke tesz rövid nyilatkozatot, ami jelzi, hogy Ukrajna támogatása továbbra is a szövetség politikai napirendjének középpontjában marad. A keddi esti programban külön diplomáciai súlyt kap a NATO–Ukrajna Tanács külügyminiszteri szintű munkavacsorája. Ez már nem a kamerák előtti nagy bejelentések terepe, hanem az a háttéralkuk és egyeztetések színpada.

A kétnapos esemény csúcspontja szerdára esik, amelyet reggel Mark Rutte NATO-főtitkár doorstep nyilatkozata nyit meg. Ezt követően az állam- és kormányfők rövid sajtónyilatkozatai várhatók, majd a hivatalos üdvözlési ceremóniát követően 10 és 13 között zajlik az állam- és kormányfői egyeztetés.

A központi program 14 órakor zárul, ismételten Rutte sajtótájékoztatójával, a delegációk ezt követően egyéni sajtótájékoztatókat tarthatnak.

Az új korszak első jelei

Már az ankarai csúcs előtt több jelzés is érkezett Európából. Németország bejelentette, hogy a védelmi kiadásokat a német költségvetési politika középpontjába emeli. A 2027-es költségvetési tervezet szerint a szövetségi kiadások nagyjából ötöde már védelemre menne, ennek keretében a teljes, 555,4 milliárd eurós büdzséből 109,7 milliárd eurót fordítanának katonai célokra. Az évtized végére ez az arány tovább nőne: 2030-ban a tervezett 635,4 milliárd eurós szövetségi kiadásból 183,7 milliárd euró jutna védelemre, vagyis a katonai kiadások megközelítenék a teljes német szövetségi költségvetés egyharmadát.

Putyin ellen nem lehet kiegyensúlyozott költségvetéssel védekezni

– foglalta össze a német vállalást Lars Klingbeil német pénzügyminiszter.

A Politico értesülései szerint csúcshoz kapcsolódó védelmi ipari fórumon közben több olyan megállapodás is előkészítés alatt áll, amely amerikai tervezésű fegyverrendszerek európai gyártását vagy karbantartását hozná közelebb a kontinenshez. A csomagban szerepel a FIM–92 Stinger rövid hatótávolságú légvédelmi rakéták európai gyártási kapacitásának kialakítása, az AIM–120C–8 AMRAAM levegő-levegő rakéták európai gyártásbővítésének vizsgálata, valamint a Patriot légvédelmi rendszerekben használt PAC–3 elfogórakéták európai karbantartó központjának létrehozása.

A tervek szerint Németország és Hollandia a Stinger-programban, Belgium, Kanada, Finnország, Németország, Hollandia és Norvégia az AMRAAM-kezdeményezésben, míg Németország, Hollandia, Lengyelország, Svédország és az Egyesült Államok a PAC–3 karbantartási projektben vállalna szerepet. Emellett külön kezdeményezésként megjelenhet az ATACMS rakétarendszerhez kapcsolódó Lockheed Martin–Rheinmetall együttműködés is.

Trump árnyéka: pénz, ipar és óvatos diplomácia

Az ankarai NATO-csúcs egyik kimondatlan, de meghatározó politikai célja az amerikai elnök kezelése lesz. A szövetségesek az elmúlt év belső vitái, iráni feszültségei és védelmi kiadások körüli amerikai bírálatai után olyan napirendet próbálnak kialakítani, amely a lehető legkevesebb konfliktusos pontot kínálja Donald Trump számára. Ennek megfelelően a csúcs kommunikációja is három fő elemre épül: a védelmi kiadások látványos növelésére, az európai újrafegyverkezés ipari oldalára, valamint arra az üzenetre, hogy Európa és Kanada fokozatosan nagyobb részt vállal saját kontinense védelméből.

Nincs más választásunk, mint diplomatikusan közelíteni hozzá, és nem szabad szélsőségesen megsérteni

– mondta Theo Francken belga védelmi miniszter a Politiconak. Egy magas rangú NATO-diplomata pedig azt mondta:

A cél az, hogy egyetlen embert boldoggá és elégedetté tegyünk.

A NATO vezetése ezért igyekszik a találkozót elsősorban a pénzről és a gyártási kapacitásokról szóló sikertörténetként bemutatni. Mark Rutte főtitkár az elmúlt hetekben azt hangsúlyozta, hogy a szövetségesek a hágai vállalások óta jelentős többletforrásokat mozgósítottak, Ankarában pedig több tízmilliárdos nagyságrendű beszerzési és ipari megállapodások bejelentése várható. Ez egyszerre szolgál katonai és politikai célt is, a NATO-nak valóban szüksége van gyorsabban előállítható lőszerre, rakétákra, légvédelmi rendszerekre és drónképességekre, de közben azt is demonstrálnia kell Washington felé, hogy az európai védelmi fordulat amerikai ipari és stratégiai érdekeket sem zár ki.

A csúcs napirendjén Irán és az energiabiztonság is érzékeny háttértémaként jelenhet meg. Bár Irán nem tartozik a NATO klasszikus, euroatlanti védelmi feladatai közé, a Hormuzi-szoros nyitva tartása, a közel-keleti eszkaláció veszélye és az iráni nukleáris program kérdése közvetlenül érinti az energiaárakat, a tengeri kereskedelmet és a szövetségesek közötti politikai viszonyt. A várakozások szerint a zárókommunikációban is megjelenhet olyan megfogalmazás, amely egyszerre üzen Teheránnak és Washingtonnak, a NATO nem akarja a közel-keleti konfliktust saját fő napirendjévé tenni, de nem is hagyhatja figyelmen kívül annak stratégiai következményeit.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a csúcs kockázatmentes lenne. Az Egyesült Államok továbbra is a NATO legfontosabb katonai szereplője, miközben Európa és Kanada még mindig csak a szövetség teljes védelmi kiadásainak kisebb részét adják, és számos kulcsképességben — hírszerzésben, légi utántöltésben, stratégiai felderítésben, rakétavédelemben és nukleáris elrettentésben — továbbra is Washingtonra támaszkodnak.

Ennek mentén már több friss bejelentés is született, Mark Rutte első szavai alapján a NATO hivatalos tárgyalásokat kezd a svéd Saab vállalattal legfeljebb 10 darab GlobalEye felderítő repülőgép (AWACS) beszerzéséről. A főtitkár ezen kívül bejelentette, hogy a szövetségesek legfeljebb öt Northrop Grumman MQ-4C Triton felderítő drónt vásárolnak, és Norvégia, Finnország, Németország és Dánia már aláírta a vásárlásra vonatkozó szándéknyilatkozatot. A NATO a tervek szerint elindítja az A400M szállítórepülőgépekből álló stratégiai légi szállítóflottáját, és egy repülőgéppel bővíti meglévő A330 MRTT tanker- és szállítóflottáját.

A fő téma: az 5 százalékos korszak kezdete

Már a fentiekből is látható, hogy Ankara legfontosabb politikai kérdése a védelmi kiadások új szintje lesz. A 2025-ös hágai döntések után a tagállamoknak most azt kell bizonyítaniuk, hogy reális pályára tudják állítani az 5 százalékos védelmi és biztonsági beruházási célt. Rutte főtitkár a csúcs előtti napon „világos, konkrét és hiteles” terveket kért a szövetségesektől.

A tervek szerint a GDP 3,5 százalékának közvetlenül a klasszikus védelmi kiadásokhoz kell kapcsolódnia, haderőfejlesztéshez, fegyverrendszerekhez, lőszerhez, lég- és rakétavédelemhez, kiképzéshez, készletezéshez, parancsnoki rendszerekhez és egyéb NATO-képességcélokhoz. A fennmaradó, legfeljebb 1,5 százalék olyan kapcsolódó biztonsági területeket fedhet le, amelyek a mai háborús és válságkörnyezetben már közvetlenül befolyásolják egy ország védhetőségét. Ilyen a katonai mobilitás, kritikus infrastruktúra vagy épp a kibervédelem.

Az 5 százalékos korszak ugyanakkor komoly belpolitikai próbát is jelenthet minden ország számára, hiszen úgy kell jelentősen növelniük védelmi és biztonsági kiadásaikat, hogy közben a társadalmaik más területeken is forrásigényes kihívásokkal szembesülnek: inflációs nyomással, egészségügyi és oktatási kiadásokkal, energiaátmenettel, demográfiai problémákkal és infrastruktúra-fejlesztési kényszerekkel.

A többletforrás ráadásul önmagában nem jelent nagyobb biztonságot, ha azt a tagállamok nem tudják gyorsan és összehangoltan hadrafogható képességgé alakítani. Az ukrajnai háború megmutatta, hogy a modern hadviselés egyszerre igényel fejlett technológiát és nagy mennyiséget, és gyors reagálást.

A 2026. július 7–8-i ankarai NATO-csúcs Magyarország számára nem csak új korszakot jelent, hanem egyben bemutatkozást is az új kormány számára. A magyar küldöttség politikai szintű magját Magyar Péter miniszterelnök, Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter alkotja. Budapest korábban teljesítette a 2 százalékos NATO-célt, ám az új 5 százalékos horizont már más nagyságrendű tervezést követel.

Magyarország ebben a stratégiai szintű egyeztetésben támaszkodhat földrajzi elhelyezkedésére, különösen a kelet–nyugati és észak–déli összeköttetésekre, valamint az ezekhez kapcsolódó katonai mobilitási és infrastruktúra-fejlesztésekre. Emellett korlátozott, de politikailag látható érv lehet a hazai védelmi ipari kapacitás is, köztük a zalaegerszegi Rheinmetall-üzem, ahol Lynx gyalogsági harcjárművek gyártása zajlik.

Magyarországnak akkor lehet erős pozíciója, ha a haderőfejlesztést, a légvédelmet, a lőszer- és eszközbeszerzéseket, a katonai mobilitást, a logisztikai infrastruktúrát és a védelmi ipari együttműködést egy hiteles, többéves pályára tudja állítani.

A külügyminiszterek szerepe: déli partnerség és Ukrajna

A külügyminiszteri dimenzió két irányban fontos. Az első a NATO déli és közel-keleti kapcsolatrendszere, ennek keretében kedden 16 és 18 óra között a tagállami külügyminiszterek az Istanbul Cooperation Initiative partnereivel egyeztetnek, vagyis Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek külügyi vezetőivel. Ez azt mutatja, hogy a NATO nem kizárólag az orosz fenyegetés keleti dimenziójával foglalkozik, hanem a déli szárny, az energiaútvonalak, az Öböl-térség és a közel-keleti biztonsági kockázatok is részei maradnak a szövetségi gondolkodásnak.

A második, politikailag érzékenyebb külügyi blokk a NATO–Ukrajna Tanács munkavacsorája. Itt Ukrajna támogatása, a háború diplomáciai kezelése, az európai és transzatlanti koordináció, valamint a hosszabb távú biztonsági vállalások kerülhetnek előtérbe. Az Európai Parlament előzetes elemzése szerint a csúcson további vállalások várhatók Ukrajna katonai támogatására, ideértve a PURL-mechanizmuson keresztüli szállításokat és esetleges új pénzügyi csomagokat is. Magyarország szempontjából ez különösen fontos, mert

Budapestnek egyszerre kell jeleznie szövetségi konstruktivitását és képviselnie a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak ügyét.

Magyar szál – Vége a különutasságnak?

Magyarország számára Ankara fordulópont is lehet, amennyiben a delegáció nem a korábbi magyar külpolitika konfliktusosabb, vétóközpontú mintázatát viszi tovább, hanem konstruktívabb, megállapodásokra épülő politikában tudja keretezni és végrehajtani saját prioritásait.

Ennek már vannak jelei: A NATO május végi közlésében már arról írt, hogy Mark Rutte és Magyar Péter miniszterelnök brüsszeli találkozója már kifejezetten az ankarai felkészülésről, a hágai vállalások végrehajtásáról és Ukrajna támogatásáról szólt.

A magyar belépő egyik kézzelfogható eleme a regionális logisztikai és V4-es együttműködés lehet. A visegrádi védelmi miniszterek június végén Budapesten közös álláspont kialakításáról állapodtak meg az ankarai csúcsra. Ennek részeként az észak–déli logisztikai rendszerek, köztük az üzemanyag-ellátási vonalak fejlesztését emelték ki a NATO keleti szárnyának megerősítése érdekében. Ez olyan magyar szempont, amely

jól illeszkedik a NATO aktuális gondolkodásához, miközben összekapcsolható az orosz energiahordozóktól való függés csökkentésével és az energetikai diverzifikációval is.

A magyar külügyi szerep ezzel párhuzamosan a NATO–Ukrajna Tanácsban válhat láthatóvá. Budapest számára a legéletszerűbb pozíció nem az, hogy Ukrajna ügyét leválasztja a szövetségi napirendről, hanem az, hogy a támogatás és a kisebbségvédelem kérdését intézményes, számonkérhető diplomáciai pályára tereli. Ez magyar szempontból egyszerre nemzeti érdekérvényesítés és visszatérés a szövetségi nyelvhez: kevesebb vétópolitika, több feltételes, dokumentált és ellenőrizhető megállapodás.

Mi lesz a csúcs valódi mércéje?

Az ankarai NATO-csúcs várható eredménye, hogy tagállami szinten el kezd körvonalazódni, hogy milyen védelmi beruházási tervek és milyen kapacitásbővítések várhatóak a következő egy évtizedben. Kiderülhet az is, hogyan folytatódik Ukrajna támogatása, vagy épp milyen lépések készülődnek a háború lezárására.

Magyarország ebben a keretben várhatóan már nem vétó-főszereplőként, de nem is mellékszereplőként jelenhet meg. A magyar mozgástér abban van, hogy Budapest regionális logisztikai csomópontként, V4-es koordinátorként, a keleti szárny megerősítésének részeseként és Ukrajna ügyében konstruktív, de nemzeti érdekeit fel nem adó diplomáciai szereplőként jelenjen meg.

Ankara alapvetően NATO-csúcs, de Magyarország számára éppen az a tét, hogy saját ügyeit mennyire tudja ebbe a nagyobb szövetségi történetbe illeszteni.

Címlapkép forrása: Dilara Irem Sancar/Anadolu via Getty Images