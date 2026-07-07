Gyanús milliárdos projekt Magyarországon: keményen beleszállt a miniszter a luxusberuházásba

Bóna Szabolcs agrárminiszter a Facebook-oldalán közzétett videójában bejelentette, hogy felül kell vizsgálni és új, oktatási funkcióval kell megtölteni a mezőhegyesi Ménesbirtokon zajló, eredetileg 1,2 milliárd forintosra tervezett, de jelenleg már 3,5 milliárd forintos költségvetésű luxusszálloda-projektet.

A mezőhegyesi Ménesbirtokon az elmúlt időszakban több olyan fejlesztés is megvalósult, amely a magyar agrárium számára példaértékű és előremutató, ideértve egy jól működő oktatási intézmény üzemeltetését is. Ezzel szemben a területen zajló

négycsillag pluszos szállodaberuházás komoly pénzügyi és strukturális kérdéseket vet fel.

A projekt kezdetben egy 1,2 milliárd forintos fejlesztési koncepcióként indult, amely mindössze 16 szállodai szoba kialakítását célozta meg. Az építkezés azonban már eddig is a tervezettnél lényegesen több forrást emésztett fel. A legutóbbi megvalósíthatósági tanulmány szerint a beruházás befejezéséhez már 3,5 milliárd forintra lenne szükség. Ráadásul úgy határoztak a forrásokról, hogy korábban semmilyen elemzés nem készült a szálloda leendő kihasználtságára vagy jövőbeni üzemeltetésére vonatkozóan.

A miniszter szerint a beruházás jelenlegi formájában a problémás állami projektek mintapéldája, ezért a fejlesztést át kell alakítani.

Bár a tervezők és a kivitelezők részben maguk is áldozatok, a háttérben felmerül a gyanúja annak a szándékos törekvésnek, amely a közpénzek rendszerszintű kiszivattyúzását célozta

– mutatott rá az agrárminiszter a finanszírozási háttérre.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Ménesbirtok jövőjét nem a luxusturizmus, hanem az oktatás és a mintagazdasági jelleg határozza meg.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Oláh Tibor