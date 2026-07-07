Hiába a szankciók: dől az orosz olajpénz az uniós ország milliárdosaihoz

A legnagyobb árbevételt a Jeórjiosz Prokopíu görög milliárdos által alapított Dynacom Tankers érte el. A vállalat legalább 915 millió dollárt keresett az orosz nyersolaj szállításával, ami a görög hajótulajdonosok 2023 júliusa óta realizált teljes bevételének csaknem a negyedét teszi ki.
A képzeletbeli dobogó második fokán az Onászisz-csoporthoz tartozó Olympic Shipping and Management áll legalább 404 millió dollárral, míg az athéni székhelyű Stealth Maritime és a Polembros Shipping egyaránt több mint 200 millió dolláros bevételre tett szert. A 2023 júniusa óta legtöbb profitot termelő húsz vállalat közül nyolc görög érdekeltségű volt, míg a többi szereplő jórészt állami hátterű orosz hajózási csoport, például a Szovkomflot vagy a Roznyeftyeflot.
A G7-országok 2022 decemberében vezették be az orosz olajra vonatkozó árplafont azzal a céllal, hogy korlátozzák Moszkva bevételeit, miközben biztosítják, hogy az orosz kőolaj a globális piacon maradjon. A nyugati piaci szereplők továbbra is szállíthatnak orosz olajat, amennyiben az az árplafon alatt vagy annak szintjén kel el, amely jelenleg hordónként 44,10 dollár. A szabályozás betartatása azonban rendkívül nehézkes, mivel a hajótulajdonosoknak általában egy írásos igazolással kell bizonyítaniuk a megfelelést, ám gyakran kizárólag a bérlőtől vagy az orosz beszállítótól kapott adatokra tudnak támaszkodni, hiszen ők maguk nem vesznek részt közvetlenül az adásvételben.
Hajózási ügynökök beszámolói szerint az orosz nyersolajat szállító tartályhajókért a megbízók mintegy 30-40 százalékkal magasabb fuvardíjat fizetnek.
A görög tulajdonú tartályhajók szerepvállalása komoly feszültséget szült Athén és Kijev között. Ukrajna 2023-ban több görög tankertársaságot, köztük a Dynacomot is felvette "a háború nemzetközi szponzorainak" listájára, ám később a görög kormány nyomására törölte őket onnan. Uniós diplomaták beszámolói szerint a görög és a ciprusi kormány a zárt ajtók mögötti tárgyalásokon többször is határozottan ellenezte az árplafon alkalmazását.
A Financial Times elemzése az Argus Media által rögzített fuvardíjakon, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet hajókezelési adatbázisán, valamint a Kpler tartályhajó-követési adatain alapul, és összesen 389 millió hordónyi, görög flották által szállított rakományt fed le. A Windward és a Vortexa adatai szerint a görög vállalatok májusban az orosz nyersolajexport csaknem 15 százalékát bonyolították le.
A görög hajótulajdonosokat a nemzetközi piacon régóta a leginkább kockázatvállaló szereplők között tartják számon.
Ugyanakkor több görög vállalat visszafogta az orosz olajjal kapcsolatos tevékenységét. A TMS Tankers és a Thenamaris 2023 végén nagyrészt felfüggesztette az ilyen irányú szállítmányait, miután az Egyesült Államok szankciókat vezetett be török és egyesült arab emírségekbeli tengeri piaci szereplők ellen. Jogászok és elemzők szerint több görög társaság a Roznyeftyre és a Lukoilra 2025 októberében kivetett amerikai büntetőintézkedések után is kihátrált ezekből az ügyletekből. A lap által megkeresett vállalatok, köztük a Dynacom, az Olympic Shipping és a Stealth Maritime egyaránt hangsúlyozták, hogy tevékenységük minden tekintetben teljes mértékben megfelel a hatályos szankciós előírásoknak.
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