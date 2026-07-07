Hosszú sorok a benzinkutaknál: egyre súlyosabb az üzemanyaghiány Oroszországban

A lakossági elégedetlenség látványos jele volt az a szombat éjszakai incidens a szibériai Uszt-Ordinszkij egyik benzinkútján, amelyben egy fekete Audi Q7 sofőrje megpróbált beelőzni az órák óta várakozó autók elé.
Percek alatt botrány tört ki, és a feszült tömeg lecsillapításához a helyszínen lévő rendőrnek fegyvert is rántania kellett.
Az esetről készült videófelvétel hűen szemlélteti azt az indulatot, amely az ország szinte teljes területén eluralkodott.
Az üzemanyaghiány először májusban jelentkezett a megszállt Krím-félszigeten, majd rövid időn belül gyakorlatilag egész Oroszországra átterjedt, így a hírek szerint mindössze két régió maradt ki belőle. A helyzet annyira súlyossá vált, hogy az orosz tisztségviselők a múlt héten elismerték, hogy
fehérorosz, kazah és indiai üzemanyag-behozatalt fontolgatnak.
Az üzemanyag-minőségi előírások átmeneti enyhítését is mérlegelik, hogy alacsonyabb minőségű benzint és gázolajat is előállíthassanak.
Az ellátási zavarok a mindennapi életet is átformálják. Egy irkutszki logisztikai cég munkatársa elmondta, hogy több teherautójuk öt napig vesztegelt Csita közelében, mert a sofőrök sehol sem találtak üzemanyagot. A taxisok is egyre gyakrabban kényszerülnek otthon maradni, az iparági képviselők szerint a fuvarok száma mintegy 20 százalékkal csökkent, mivel a gépjárművezetők tartanak attól, hogy a hosszabb utak után nem tudnak majd tankolni.
Az ország déli részén, a Fekete-tenger menti üdülőhelyeken kozák járőröket vezényeltek ki a benzinkutakhoz, hogy fenntartsák a rendet a főszezonban. Emellett
megjelent a Szovjetunió szétesése óta kevésbé látott szürkegazdaság is,
a benzint ugyanis nyíltan hirdetik a Telegramon és az Avito online piactéren, a megszállt Krímben pedig az eladók taxival, jelentős felárral kínálják a házhoz szállítást. Egyes autósok már Kazahsztánba és Kínába járnak át tankolni, ezt a gyakorlatot a köznyelvben már csak 'üzemanyag-turizmusként' emlegetik. Az egyik dróncsapás után
Moszkvában is több benzinkút bezárt, a várakozási idő pedig egy-két órára nőtt.
Az üzemanyaghiány a Kreml megítélésén is nyomot hagy. A független Levada Központ felmérése szerint
- Putyin támogatottsága júniusban öt százalékponttal, 74 százalékra esett vissza, ami az elmúlt négy év legalacsonyabb szintje, miközben
- azok aránya, akik szerint az ország jó irányba halad, 61-ről 52 százalékra csökkent.
Vezető tisztségviselők is egyre nyíltabban beszélnek a háború gazdasági áráról,
German Gref, a Sberbank elnöke például kijelentette, hogy az országban már mindenki a hadműveletek mielőbbi befejezését szeretné.
Arra azonban semmi jel nem utal, hogy a Kreml irányt váltana. Putyin a hétvégén ritkaságszámba menő látogatást tett a hadsereg főhadiszállásán, ahol katonai egyenruhában dicsérte a sikereket, az ukrán eredményekről szóló híreket pedig csupán "információs és propagandaműveletnek" minősítette. Az állami televízióban Margarita Szimonyjan, az RT főszerkesztője türelemre intette a lakosságot, kiemelve, hogy az ő nemzedéke még emlékszik a jegyrendszerre, de ezt a helyzetet is túl fogják élni.
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