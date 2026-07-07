Hosszú sorok a benzinkutaknál: egyre súlyosabb az üzemanyaghiány Oroszországban

A lakossági elégedetlenség látványos jele volt az a szombat éjszakai incidens a szibériai Uszt-Ordinszkij egyik benzinkútján, amelyben egy fekete Audi Q7 sofőrje megpróbált beelőzni az órák óta várakozó autók elé.

Percek alatt botrány tört ki, és a feszült tömeg lecsillapításához a helyszínen lévő rendőrnek fegyvert is rántania kellett.

Az esetről készült videófelvétel hűen szemlélteti azt az indulatot, amely az ország szinte teljes területén eluralkodott.

Az üzemanyaghiány először májusban jelentkezett a megszállt Krím-félszigeten, majd rövid időn belül gyakorlatilag egész Oroszországra átterjedt, így a hírek szerint mindössze két régió maradt ki belőle. A helyzet annyira súlyossá vált, hogy az orosz tisztségviselők a múlt héten elismerték, hogy

fehérorosz, kazah és indiai üzemanyag-behozatalt fontolgatnak.

Az üzemanyag-minőségi előírások átmeneti enyhítését is mérlegelik, hogy alacsonyabb minőségű benzint és gázolajat is előállíthassanak.

Az ellátási zavarok a mindennapi életet is átformálják. Egy irkutszki logisztikai cég munkatársa elmondta, hogy több teherautójuk öt napig vesztegelt Csita közelében, mert a sofőrök sehol sem találtak üzemanyagot. A taxisok is egyre gyakrabban kényszerülnek otthon maradni, az iparági képviselők szerint a fuvarok száma mintegy 20 százalékkal csökkent, mivel a gépjárművezetők tartanak attól, hogy a hosszabb utak után nem tudnak majd tankolni.

Az ország déli részén, a Fekete-tenger menti üdülőhelyeken kozák járőröket vezényeltek ki a benzinkutakhoz, hogy fenntartsák a rendet a főszezonban. Emellett

megjelent a Szovjetunió szétesése óta kevésbé látott szürkegazdaság is,

a benzint ugyanis nyíltan hirdetik a Telegramon és az Avito online piactéren, a megszállt Krímben pedig az eladók taxival, jelentős felárral kínálják a házhoz szállítást. Egyes autósok már Kazahsztánba és Kínába járnak át tankolni, ezt a gyakorlatot a köznyelvben már csak 'üzemanyag-turizmusként' emlegetik. Az egyik dróncsapás után

Moszkvában is több benzinkút bezárt, a várakozási idő pedig egy-két órára nőtt.

Az üzemanyaghiány a Kreml megítélésén is nyomot hagy. A független Levada Központ felmérése szerint

Putyin támogatottsága júniusban öt százalékponttal, 74 százalékra esett vissza, ami az elmúlt négy év legalacsonyabb szintje, miközben

azok aránya, akik szerint az ország jó irányba halad, 61-ről 52 százalékra csökkent.

Vezető tisztségviselők is egyre nyíltabban beszélnek a háború gazdasági áráról,

German Gref, a Sberbank elnöke például kijelentette, hogy az országban már mindenki a hadműveletek mielőbbi befejezését szeretné.

Arra azonban semmi jel nem utal, hogy a Kreml irányt váltana. Putyin a hétvégén ritkaságszámba menő látogatást tett a hadsereg főhadiszállásán, ahol katonai egyenruhában dicsérte a sikereket, az ukrán eredményekről szóló híreket pedig csupán "információs és propagandaműveletnek" minősítette. Az állami televízióban Margarita Szimonyjan, az RT főszerkesztője türelemre intette a lakosságot, kiemelve, hogy az ő nemzedéke még emlékszik a jegyrendszerre, de ezt a helyzetet is túl fogják élni.

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