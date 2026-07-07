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Hosszú sorok a benzinkutaknál: egyre súlyosabb az üzemanyaghiány Oroszországban
Gazdaság

Hosszú sorok a benzinkutaknál: egyre súlyosabb az üzemanyaghiány Oroszországban

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Egyre érezhetőbbek az orosz olajipart sújtó ukrán dróncsapások következményei már a frontvonaltól távol is. Az orosz finomítói kapacitás mintegy harmadát rongálták meg az elmúlt hónapokban, aminek hatására a benzintermelés nagyjából 25 százalékkal esett vissza egy év alatt. A súlyosbodó üzemanyaghiány egyre inkább próbára teszi a Kreml azon törekvését, hogy megóvja a lakosságot a háború gazdasági következményeitől - számolt be a The Guardian.

A lakossági elégedetlenség látványos jele volt az a szombat éjszakai incidens a szibériai Uszt-Ordinszkij egyik benzinkútján, amelyben egy fekete Audi Q7 sofőrje megpróbált beelőzni az órák óta várakozó autók elé.

Percek alatt botrány tört ki, és a feszült tömeg lecsillapításához a helyszínen lévő rendőrnek fegyvert is rántania kellett.

Az esetről készült videófelvétel hűen szemlélteti azt az indulatot, amely az ország szinte teljes területén eluralkodott.

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Az üzemanyaghiány először májusban jelentkezett a megszállt Krím-félszigeten, majd rövid időn belül gyakorlatilag egész Oroszországra átterjedt, így a hírek szerint mindössze két régió maradt ki belőle. A helyzet annyira súlyossá vált, hogy az orosz tisztségviselők a múlt héten elismerték, hogy

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fehérorosz, kazah és indiai üzemanyag-behozatalt fontolgatnak.

Az üzemanyag-minőségi előírások átmeneti enyhítését is mérlegelik, hogy alacsonyabb minőségű benzint és gázolajat is előállíthassanak.

Az ellátási zavarok a mindennapi életet is átformálják. Egy irkutszki logisztikai cég munkatársa elmondta, hogy több teherautójuk öt napig vesztegelt Csita közelében, mert a sofőrök sehol sem találtak üzemanyagot. A taxisok is egyre gyakrabban kényszerülnek otthon maradni, az iparági képviselők szerint a fuvarok száma mintegy 20 százalékkal csökkent, mivel a gépjárművezetők tartanak attól, hogy a hosszabb utak után nem tudnak majd tankolni.

Az ország déli részén, a Fekete-tenger menti üdülőhelyeken kozák járőröket vezényeltek ki a benzinkutakhoz, hogy fenntartsák a rendet a főszezonban. Emellett

megjelent a Szovjetunió szétesése óta kevésbé látott szürkegazdaság is,

a benzint ugyanis nyíltan hirdetik a Telegramon és az Avito online piactéren, a megszállt Krímben pedig az eladók taxival, jelentős felárral kínálják a házhoz szállítást. Egyes autósok már Kazahsztánba és Kínába járnak át tankolni, ezt a gyakorlatot a köznyelvben már csak 'üzemanyag-turizmusként' emlegetik. Az egyik dróncsapás után

Moszkvában is több benzinkút bezárt, a várakozási idő pedig egy-két órára nőtt.

Az üzemanyaghiány a Kreml megítélésén is nyomot hagy. A független Levada Központ felmérése szerint

  • Putyin támogatottsága júniusban öt százalékponttal, 74 százalékra esett vissza, ami az elmúlt négy év legalacsonyabb szintje, miközben
  • azok aránya, akik szerint az ország jó irányba halad, 61-ről 52 százalékra csökkent.

Vezető tisztségviselők is egyre nyíltabban beszélnek a háború gazdasági áráról,

German Gref, a Sberbank elnöke például kijelentette, hogy az országban már mindenki a hadműveletek mielőbbi befejezését szeretné.

Arra azonban semmi jel nem utal, hogy a Kreml irányt váltana. Putyin a hétvégén ritkaságszámba menő látogatást tett a hadsereg főhadiszállásán, ahol katonai egyenruhában dicsérte a sikereket, az ukrán eredményekről szóló híreket pedig csupán "információs és propagandaműveletnek" minősítette. Az állami televízióban Margarita Szimonyjan, az RT főszerkesztője türelemre intette a lakosságot, kiemelve, hogy az ő nemzedéke még emlékszik a jegyrendszerre, de ezt a helyzetet is túl fogják élni.

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Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

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