Időjárás: mutatjuk, mi vár ránk szerda éjfélig

Az esti és éjszakai órákban egy érkező front hatására megnövekszik a felhőzet kedden, és reggelig elszórtan már kialakulhat csapadék. A hajnali órákban a szél iránya nyugatiról északnyugatira fordul. A hőmérséklet

az éjszakai órákban többnyire 17 és 24 fok közé süllyed,

a szélcsendesebb északkeleti tájakon azonban ennél pár fokkal hűvösebb is lehet a levegő.

Szerdán napközben észak felől határozottan csökken a felhőzet, így egyre többfelé a napsütés veszi át a főszerepet. A délnyugati, nyugati és északkeleti tájakon ugyanakkor délután is megmaradhatnak a borúsabb körzetek, és elsősorban ezeken a területeken alakulhatnak ki újabb záporok és zivatarok. Napközben sokfelé megerősödik a szél, a zivatarok környezetében pedig akár viharos lökések is előfordulhatnak.

A nappali csúcshőmérséklet szerdán 26 és 32 fok között alakul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio