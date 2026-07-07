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Időjárás: mutatjuk, mi vár ránk szerda éjfélig
Gazdaság

Időjárás: mutatjuk, mi vár ránk szerda éjfélig

Portfolio
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Szerdán az ország nagy részén észak felől felszakadozik a felhőzet, így naposra fordul az idő, ám több régióban továbbra is készülni kell záporokra, zivatarokra, valamint viharos széllökésekre. A nappali csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul - jelentette honlapján a HungaroMet.

Az esti és éjszakai órákban egy érkező front hatására megnövekszik a felhőzet kedden, és reggelig elszórtan már kialakulhat csapadék. A hajnali órákban a szél iránya nyugatiról északnyugatira fordul. A hőmérséklet

az éjszakai órákban többnyire 17 és 24 fok közé süllyed,

a szélcsendesebb északkeleti tájakon azonban ennél pár fokkal hűvösebb is lehet a levegő.

Szerdán napközben észak felől határozottan csökken a felhőzet, így egyre többfelé a napsütés veszi át a főszerepet. A délnyugati, nyugati és északkeleti tájakon ugyanakkor délután is megmaradhatnak a borúsabb körzetek, és elsősorban ezeken a területeken alakulhatnak ki újabb záporok és zivatarok. Napközben sokfelé megerősödik a szél, a zivatarok környezetében pedig akár viharos lökések is előfordulhatnak.

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A nappali csúcshőmérséklet szerdán 26 és 32 fok között alakul.

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