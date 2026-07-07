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Itt a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Itt a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Portfolio
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Szerdától csak a gázolaj ára változik - írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin esetében tehát nem lesz változás a beszerzési árak tekintetében, a gázolaj esetében azonban bruttó 4 forinttal kell többet fizetni.

Ennek megfelelően elsősorban a dízelt tankolók számíthatnak árváltozásra a hazai töltőállomásokon.

Jelenleg az alábbi országos átlagárakkal találkozhatnak az autósok (2026.07.07-én):

  • 95-ös benzin: 584 Ft/liter
  • Gázolaj: 601 Ft/liter

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