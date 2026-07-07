Kettős győzelmet aratott a főváros, Karácsony Gergely már őszi megállapodásra készül a kormánnyal

Pert nyert a főváros Sára Botond főispánnal szemben: a Kúria kimondta, hogy Budapest költségvetése törvényes. A parlament emellett hatályon kívül helyezte azt a törvényt, amely lehetővé tette volna, hogy Budapest megkérdezése nélkül állami hitelt vegyenek fel a nevében csőd esetén. Karácsony mindkét fejleményt pozitívan értékelte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek önmagukban nem oldják meg a főváros szorult pénzügyi helyzetét. A főpolgármester reményét fejezte ki, hogy ősszel új megállapodás születhet a kormánnyal Budapest finanszírozásáról.

A főispán szerette volna bebizonyítani, hogy a város költségvetése törvénytelen, de a Kúria most kimondta, hogy nagyon is törvényes, közgazdaságilag megalapozott – adta hírül Karácsony Gergely, hogy pert nyertek Sára Botond ellen.

A főpolgármester a főváros 2026-os költségvetése körüli törvényességi vitára utalt. Sára Botond főispán, Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetője januárban törvényességi felhívást adott ki, mert szerinte Budapest büdzséje „fiktív” bevételekre épült: a főváros két vitatott tételt, összesen csaknem 96 milliárd forintot tervezett be a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos állami pereskedésre és arra hivatkozva, hogy az önkormányzat nem válhat a központi költségvetés nettó befizetőjévé. Miután a Fővárosi Közgyűlés elutasította a felhívást, a kormányhivatal a Kúriához fordult, és a költségvetési rendelet megsemmisítését kérte. A Kúria június 23-i határozatában azonban elutasította az indítványt: kimondta, hogy a vitatott bevételi sorok nem ütköznek a megjelölt jogszabályokba, a költségvetés közgazdasági megalapozottságának felülmérlegelése ebben a normakontroll-eljárásban nem a Kúria feladata, és az elfogadás során a Tulajdonosi Bizottság véleményezési jogával összefüggésben sem történt olyan eljárási hiba, amely érvénytelenné tette volna a rendeletet.

Szintén a mai nap folyamán a parlament hatályon kívül helyezte azt a törvényt, ami lehetővé tette volna, hogy Budapest megkérdezése nélkül állami hitelt vegyenek fel a nevében arra az esetre, ha csődbe menne, ezt Karácsony Gergely szintén "örömteli fejleményként" értékelte.

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A városvezető emellett azon reményét is kifejezte, hogy ősszel megállapodhatnak a kormánnyal a főváros szorult pénzügyi helyzetének rendezéséről.

Mert persze mindezek a döntések nem változtatnak Budapest anyagi helyzetén, autonómiáját sem növelik önmagukban, mindez a Főváros és a kormány megállapodásán múlik. Megértjük, hogy meg kell várni az állami költségvetés augusztusi felülvizsgálatát, de hiszem és remélem, hogy ősszel új Budapest-kormány megállapodást lehet kötni

– írta Karácsony.

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