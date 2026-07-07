Kifutnak az időből a vándormadarak: ez ránk is súlyos csapást mérhet

A madarak tavasszal észak felé vonulnak, hogy időben megérkezzenek a fészkelőhelyeikre, megépítsék a fészkeiket, és pontosan abban az időszakban rakják le a tojásaikat, amikor a bőséges táplálék biztosított. A klímaváltozás hatására azonban a tavasz egyre korábban köszönt be, a madarak pedig emiatt könnyen lemaradhatnak, hiszen túl későn érkeznek meg a költőterületekre, így képtelenek lépést tartani a helyi évszakok eltolódásával.
Az Egyesült Államokban honos madárfajok csaknem 70 százaléka vándorló életmódot folytat. Míg egyes fajok mindössze 80–160 kilométert tesznek meg, mások Dél-Amerika legdélebbi pontjától egészen Kanadáig szelik át a kontinenst. A kutatások azt mutatják, hogy
a legnagyobb távolságokat megtevő fajoknak okozza a legnagyobb nehézséget a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás.
Ennek hátterében az eltérő tájékozódási lehetőségek állnak. Ha egy madár például Tennessee államból New Yorkba tart, és a tavasz a megszokottnál korábban köszönt be, azt jó eséllyel már az indulási helyén is érzékeli, így képes alkalmazkodni a változáshoz. Ezzel szemben egy Argentínából New Yorkba igyekvő vándor nem kap ilyen előzetes jelzést, hiszen a két, egymástól távoli térség évszakai és hőmérsékleti viszonyai teljesen eltérnek, így az állat nem tudhatja, mikor kellene útnak indulnia a megfelelő ütemezéshez.
Amennyiben az időzítés felborul, a fiókák számára nem jut elegendő táplálék, vagy maguk a madarak válnak kiszolgáltatottabbá a szélsőséges nyári hőségnek. Az évszakos ritmussal összhangot vesztő egyedek kevesebb tojást raknak, romlik a kelési arány, és a kikelt fiókák közül is kevesebbet tudnak sikeresen felnevelni. Ez a folyamat a populációk zsugorodásához vezet, Észak-Amerikában például
az elmúlt négy évtizedben számos madárállomány létszáma drasztikusan visszaesett.
A madárállomány csökkenése az emberiségre is közvetlen hatással van, mivel ezek az állatok kulcsszerepet játszanak a beporzásban, a magvak terjesztésében, valamint a rovarkártevők visszaszorításában. Emellett a legújabb kutatások rámutatnak arra is, hogy a madármegfigyelés mint hobbi még az időskori szellemi hanyatlás ütemét is mérsékelheti.
A szakemberek figyelmeztetnek, hogy az éghajlatváltozás csak egy újabb tényező a meglévő környezeti terhelések mellett, és a legsúlyosabb következmények jelentős része még hátravan. A madarak védelme érdekében kulcsfontosságú a populációk életképességének megőrzése, ami az élőhelyek megóvása mellett a közvetlen veszélyek mérséklését is jelenti. Ide tartozik például a házi kedvencek lakásban tartása vagy a madárbarát üvegfelületek alkalmazása, amelyek révén az állatok esélyt kaphatnak a változó világhoz való alkalmazkodásra.
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