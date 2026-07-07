Az ukrajnai konfliktus másnapra véget érhet, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghozza a felelősségteljes döntést - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden a Die Weltwoche svájci lapnak adott interjújában, amelyből a TASZSZ orosz hírügynökség idézett.
Felidézte, hogy "a felelősségteljes döntés", amelyet Zelenszkijnek meg kell hoznia, az ukrán fegyveres erők kivonása az Oroszországhoz csatolt régiókból, és a terepen kialakult helyzet jogi elismerése.
Másnapra a háború véget ér
- tette hozzá.
Peszkov négy tanácsot is adott Európának az eszkaláció elkerülése végett Oroszországgal. Azt mondta, a legfőbb, hogy kezdjék el figyelembe venni Oroszország álláspontját, és ne tekintsék ellenségnek.
- "Először is, Oroszország nem jelent fenyegetést Európára.
- Másodszor, figyelembe kell venni Oroszország aggályait.
- Harmadszor, ha figyelmen kívül hagyják Oroszország aggályait, akkor baj lesz.
- Negyedszer, próbálják meg minél hamarabb újraindítani a párbeszédet Oroszországgal. Oroszország nyitott, rugalmas, és készen áll. Ennyire egyszerű"
- hangoztatta Peszkov.
Hangot adott azon véleményének is, hogy az európai országok és az Egyesült Államok azzal, hogy fegyvereket szállítanak a kijevi vezetésnek, katonai tanácsadókat küldenek oda, és műholdas felderítési adatokat adnak át, közvetlenül részt vesznek az Oroszországgal folytatott háborúban.
Kiemelte, hogy Oroszország számára az elsődleges stratégia, hogy kellő erővel rendelkezzen a győzelemhez a Nyugattal való szembenállásban és versenyben.
Kitért arra is, az ukrán fél helyzete minden nappal nehezebbé válik. Mint mondta, Donyeck teljes területének elfoglalásához már csak két város hiányzik, Kramatorszk és Szlovjanszk. Néhány napja orosz csapatok elfoglalták a donyecki Kosztyantinyivkát, amelyet az ukrán fegyveres erők 2014 óta erődként kiépítettek.
Hangsúlyozta, hogy Kijev azon irányvonala, hogy fenyegeti Oroszország területét, kényszerítette ki azt, hogy az orosz erők ütközőövezetet hozzanak létre a határ mentén. "És ahogyan (Vlagyimir Putyin) orosz elnök is elmondta: minél inkább próbál a kijevi rezsim támadásokat indítani a területünk ellen, annál nagyobb lesz ez az ütközőövezet" – mondta Peszkov.
Hangsúlyozta, hogy
Oroszország a harcmezőn sikereit atomfegyverek bevetése nélkül is el tudja érni, s az orosz nukleáris doktrína értelmében ezeket a fegyvereket csak az állam létét fenyegető veszély esetén vetik be, ellenkező esetben nem.
"Alkalmazkodtunk a háború új körülményeihez – mind a gazdaságunk, mind a döntéshozatali rendszerünk tekintetében. Éppen ezért megengedhetjük magunknak, hogy folytassuk. A fronton kialakult helyzetet figyelembe véve pedig teljesen optimisták vagyunk" - jelentette ki Peszkov.
Megjegyezte, hogy Oroszország népe is a békét akarja, de "követeli, hogy a béke győzelemmel járjon".
Peszkov szót ejtett az orosz-amerikai viszonyról is. Úgy fogalmazott, hogy a kétoldalú kapcsolatok "nincsenek a legjobb állapotban, beragadtak és a nullán állnak", de Moszkva és Washington megőrizte készségét a párbeszédhez.
"A rendkívül éles konfrontáció nyomán új generációk lépnek majd színre az európai politikában. Politikai szempontból bölcsebb emberek kerülnek majd hatalomra. És eljutunk a párbeszéd megkezdéséig. Mert másképp nem tudunk új biztonsági rendszert létrehozni Európában. És új biztonsági rendszer nélkül nem lehet megoldást találni az ukrajnai helyzetre" - fűzte hozzá.
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