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FONTOS Bod Péter Ákos: vége a piacellenes korszaknak, de stabilizálni kell a költségvetést
Küszöbön az alkotmánymódosítás, szavaznak a pedagógusok teljesítményértékeléséről és a kriptoszabályról
Gazdaság

Küszöbön az alkotmánymódosítás, szavaznak a pedagógusok teljesítményértékeléséről és a kriptoszabályról

MTI
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Felfüggesztheti a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének alkalmazását kedden az Országgyűlés, amely dönthet az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatról is. A parlament elkezdi az alaptörvény tizenhetedik módosításának vitáját.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal, majd határozathozatalok következnek.

  • Döntenek az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításáról, továbbá a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről.
  • Szavazás lesz az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról, illetve a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény módosításáról,
  • valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről.

A határozathozatalok után kezdődik a Magyar Péter miniszterelnök által benyújtott

alaptörvény-módosítás általános vitája.

A preambulum szerint a törvényjavaslat célja, hogy az új alkotmány hatálybalépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, továbbá megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait.

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A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza

  • az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját,
  • a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését,
  • az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését,
  • a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását,
  • valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

A kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló, a pénzügyminiszter által jegyzett törvényjavaslat szerint a kriptoszolgáltatás terén a validálás mint versenyt korlátozó elvárás nem fenntartható a belső piac megvalósításakor, ezért a kivezetése szükséges. Erről korábban itt írtunk:

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Megvitatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokat.

Napirenden szerepel az agrárminiszter javaslata a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvénymódosításáról, amely szerint a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremtik a kárenyhítési rendszerből az előlegfizetés lehetőségét.

Címlapkép forrása: EU

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