Megemelkedtek az inflációs várakozások Amerikában

Az Egyesült Államokban emelkedtek a fogyasztók inflációs várakozásai júniusban a Federal Reserve (Fed) New York-i részlege által készített Survey Of Consumer Expectations havi felmérésének adatai szerint.

Júniusban az Egyesült Államokban a következő egy évre vonatkozó fogyasztói inflációs várakozások mediánértéke

3,7 százalékra, 2023 szeptembere óta a legmagasabb szintre

emelkedett az előző havi 3,5 százalékról.A hároméves inflációs várakozások mediánértéke havi szinten 0,2 százalékponttal 3,3 százalékra, 2022 júniusa óta a legmagasabbra emelkedett, a következő öt évre vonatkozó inflációs várakozás pedig a májusival azonos szinten, 3,0 százalékon állt az év hatodik hónapjában. A Federal Reserve (Fed) New York-i részlegének közleménye kiemelte: a gázárnövekedési várakozások 3,5 százalékponttal 1,5 százalékra, augusztusa óta a legalacsonyabbra mérséklődtek.

Az átlagos munkanélküliségi várakozás

- vagyis annak átlagos valószínűsége, hogy az amerikai munkanélküliségi ráta egy év múlva magasabb lesz - 1,5 százalékponttal 41,7 százalékra csökkent, míg a következő 12 hónapban történő munkahelyvesztés átlagos valószínűsége 1,0 százalékponttal 14,1 százalékra mérséklődött. A fogyasztók megítélése szerint a következő 12 hónapban történő önkéntes munkahelyelhagyás átlagos valószínűsége, vagyis a várható kilépési arány 3,5 százalékponttal 17,3 százalékra mérséklődött.

A felmérés szerint az egy évre előretekintő medián

jövedelemnövekedési várakozások

0,1 százalékponttal 2,8 százalékra, 2025 márciusa óta a legmagasabbra emelkedtek.

A felmérésből az is kiderült, hogy a háztartások jelenlegi pénzügyi helyzetéről alkotott véleménye javult az egy évvel ezelőttihez képest, emellett a háztartások következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi helyzetével kapcsolatos várakozások is javultak.

A felmérést 2026. június 1. és június 30. között végezték.

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