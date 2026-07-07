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Országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el Magyarország szomszédjában is
Gazdaság

Országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el Magyarország szomszédjában is

MTI
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Országos, fokozott erdőtűzveszélyre figyelmeztető riasztást rendeltek el Szlovéniában a tartós hőség és csapadékhiány miatt, ezért szerdától az egész országban tűzgyújtási tilalom lép életbe - közölték a szlovén hatóságok.

A polgári védelem tájékoztatása szerint

a rendkívüli száraz időjárás miatt a következő tíz napban sem várható érdemi javulás,

ezért a természetben tilos lesz tüzet gyújtani, égő vagy izzó tárgyakat eldobni, illetve minden olyan tevékenységet végezni, amely tüzet okozhat.

A tilalom kiterjed a tábortüzekre, a kerti égetésre, a tűzijátékok használatára és minden más, fokozott tűzveszéllyel járó tevékenységre is.

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A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy tűz észlelése esetén - amennyiben ezt biztonságosan megtehetik - próbálják megfékezni a lángokat, és haladéktalanul értesítsék a tűzoltókat.

Az előrejelzések szerint a következő napokban napközben 30-33 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható. Bár helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, ezek nem hoznak tartós enyhülést, így az erdőtüzek kialakulásának kockázata továbbra is magas marad.

Az idén nyáron már több szabadtéri tűzeset is történt Szlovéniában.

Legutóbb az ország északkeleti részén, Slovenska Bistrica térségében tört ki erdőtűz, amelyet csak kedden sikerült megfékezni, a múlt hétvégén pedig Nyugat-Szlovéniában két nagyobb tüzet oltottak el a tűzoltók.

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