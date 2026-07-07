Súlyos baleset és porfúvás lassítja a közlekedést

Balesetek, porátfúvások és útépítési munkálatok nehezítik a közlekedést az ország több pontján. Az M5-ös autópályán történt hármas kamionbaleset miatt jelentős torlódás alakult ki Budapest felé, de az M1-es autópályán, valamint a 3-as, az 52-es és a 811-es főúton is korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell számítani - írja az Útinform.

A legsúlyosabb fennakadás az M5-ös autópályát érinti, ahol Budapest irányában, Inárcs térségében három kamion ütközött össze. A 35-ös kilométerszelvénynél jelenleg csak a belső sáv járható, a feltorlódott kocsisor hossza pedig már elérte a 3-4 kilométert.

A sofőröknek érdemes a 44-es csomópontnál, Újhartyánnál letérniük az 5-ös főútra, ahonnan Inárcsnál tudnak visszahajtani a sztrádára.

Az M1-es autópályán is nehézkes a haladás, ott a 94-es és a 66-os kilométerszelvény közötti szakaszon erős porátfúvások rontják a látási viszonyokat, ezért a hatóságok fokozott óvatosságra intik a járművezetőket.

A főutakon ugyancsak több váratlan esemény akadályozza a haladást. A 811-es főúton, Lovasberény és Székesfehérvár között két személygépkocsi ütközött össze, majd árokba csapódott. A 10-es kilométerszelvénynél a forgalom egyetlen sávon, váltakozó irányban halad.

Miskolc belterületén, a 3-as főúton korábban egy teherautó gyulladt ki. A 186-os kilométernél található Zsolcai kapunál a külső sávot lezárták, így a technikai mentés másnapi befejezéséig csak egy sávon tarthat a forgalom.

A váratlan balesetek mellett tervezett felújítások is lassítják a közlekedést. Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítés zajlik. A nappali időszakban érvényben lévő félpályás lezárások és a jelentős átmenő forgalom miatt az arra közlekedőknek mindkét irányban torlódásokra kell készülniük.

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