ÉLŐ  59'
ARG
Argentína 0 1 Egyiptom
EGY
  gól: Yasser Ibrahim Hanafi 15'
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Súlyos baleset és porfúvás lassítja a közlekedést
Gazdaság

Súlyos baleset és porfúvás lassítja a közlekedést

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Balesetek, porátfúvások és útépítési munkálatok nehezítik a közlekedést az ország több pontján. Az M5-ös autópályán történt hármas kamionbaleset miatt jelentős torlódás alakult ki Budapest felé, de az M1-es autópályán, valamint a 3-as, az 52-es és a 811-es főúton is korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell számítani - írja az Útinform.

A legsúlyosabb fennakadás az M5-ös autópályát érinti, ahol Budapest irányában, Inárcs térségében három kamion ütközött össze. A 35-ös kilométerszelvénynél jelenleg csak a belső sáv járható, a feltorlódott kocsisor hossza pedig már elérte a 3-4 kilométert.

A sofőröknek érdemes a 44-es csomópontnál, Újhartyánnál letérniük az 5-ös főútra, ahonnan Inárcsnál tudnak visszahajtani a sztrádára.

Az M1-es autópályán is nehézkes a haladás, ott a 94-es és a 66-os kilométerszelvény közötti szakaszon erős porátfúvások rontják a látási viszonyokat, ezért a hatóságok fokozott óvatosságra intik a járművezetőket.

A főutakon ugyancsak több váratlan esemény akadályozza a haladást. A 811-es főúton, Lovasberény és Székesfehérvár között két személygépkocsi ütközött össze, majd árokba csapódott. A 10-es kilométerszelvénynél a forgalom egyetlen sávon, váltakozó irányban halad.

Még több Gazdaság

Drámai ENSZ-jelentés: rosszul állunk a szegénység felszámolásával, mélyül a migrációs és klímaválság

Megvan, mi tizedeli az óriáskagylókat a Tisza-tónál

Tisza-kormány: Kapitány István lecserélte az MVM vezéreit, elsötétült az M1 képernyője

Miskolc belterületén, a 3-as főúton korábban egy teherautó gyulladt ki. A 186-os kilométernél található Zsolcai kapunál a külső sávot lezárták, így a technikai mentés másnapi befejezéséig csak egy sávon tarthat a forgalom.

A váratlan balesetek mellett tervezett felújítások is lassítják a közlekedést. Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítés zajlik. A nappali időszakban érvényben lévő félpályás lezárások és a jelentős átmenő forgalom miatt az arra közlekedőknek mindkét irányban torlódásokra kell készülniük.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden
Tisza-kormány: Kapitány István lecserélte az MVM vezéreit, elsötétült az M1 képernyője
Újabb hőhullám érkezik Európába: már látszik, hogy érinti majd Magyarországot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility