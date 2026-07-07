Szakmai javaslat került a kormány asztalára, teljesen új alapokra helyeznék a külföldiek foglalkoztatását

Foglalkoztatók, érdekképviseletek és bevándorlási szakértők átfogó reformjavaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról, amelyet a Magyar Péter vezette kormány több minisztériumához is eljuttattak. A szakértők szerint a 2024-ben bevezetett idegenrendészeti rendszer annyira bonyolulttá és kiszámíthatatlanná vált, hogy kisebb módosítások helyett szerkezeti átalakításra van szükség. A javaslat központi eleme egy állampolgárságtól független, általános munkavállalási célú tartózkodási engedély bevezetése lenne, amelynek kiadásáról egyedi munkaerőpiaci vizsgálat alapján döntenének, megőrizve a magyar és EGT-munkavállalók elsőbbségét. A reformot az uniós jogharmonizációs kötelezettség is sürgeti, miután az összevont engedélyről szóló irányelv átültetési határideje már lejárt.

Átfogó reformjavaslatot dolgoztak ki foglalkoztatók, érdekképviseletek, valamint jogi, HR- és bevándorlási szakértők részvételével egy piaci alapon megszervezett szakmai kerekasztalon a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról. A résztvevők szerint a 2024 elején bevezetett idegenrendészeti rendszer olyan bonyolulttá, kiszámíthatatlanná és a gazdaság tényleges munkaerőigényétől elszakadttá vált, hogy kisebb módosítások helyett szerkezeti átalakításra van szükség.

A szakértők egy minden állampolgárság előtt azonos feltételekkel nyitva álló, általános munkavállalási célú tartózkodási engedély létrehozását javasolják. Az engedély kiadásáról minden esetben egyedi munkaerőpiaci vizsgálat alapján döntenének, így a magyar és az európai gazdasági térségből érkező munkavállalók elsőbbsége továbbra is fennmaradna. A jelenlegi, közel húszféle jogcímből álló rendszer jelentős részét megszüntetnék, miközben az EU Kék Kártya, a szezonális foglalkoztatás, a beruházásokhoz kapcsolódó munkavégzés és a vállalaton belüli áthelyezés külön kategóriaként megmaradna.

A magyar munkaerőpiac és az idegenrendészeti szabályozás problémáiról a Portfolio már május végén részletes elemzést közölt.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 27. Zsongó darázsfészek vár a Tisza-kormányra: a vendégmunkásvita elfed egy súlyos problémát

A probléma ugyanis túlmutat a közbeszédben leginkább tárgyalt vendégmunkás-vitán, mivel a magyar gazdaság belföldi munkaerő-tartalékai nagyrészt kimerültek, a foglalkoztatás bővülése pedig 2025-ben megállt, majd csökkenésbe fordult. A hosszabb távú kilátásokat a demográfiai folyamatok is rontják:

2025-ben mindössze 72 ezer gyermek született Magyarországon, a teljes termékenységi arányszám pedig 1,31-re süllyedt.

A tartós népességfogyás miatt a munkaképes korú lakosság további zsugorodása várható, miközben több ágazatban már jelenleg is nehéz megfelelő képzettségű dolgozókat találni.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság adatai szerint 2025 végén 403 551 érvényes, Magyarország által kiállított tartózkodásra jogosító engedély volt nyilvántartva. A munkavégzéshez kapcsolódó kérelmek a teljes tartózkodásiengedély-forgalom jelentős részét adták, a rendszer működését azonban az Amerikai Kereskedelmi Kamara, az ABSL, a Sanofi és több bevándorlási szakértő is túlzottan összetettnek és kiszámíthatatlannak nevezte lapunknak akkor az eddigi rendszert. A megszólalók már akkor kevesebb engedélytípust, az állampolgársági országlisták eltörlését, a Magyarországon végzett külföldi hallgatók munkába állásának megkönnyítését és a fehérgalléros állásokhoz igazodó szabályokat sürgettek. A Magyar Péter vezette Tisza-kormány végül a június 5-én kihirdetett rendelettel lezárta a vendégmunkás-tartózkodási engedélyen alapuló új foglalkoztatási csatornát:

2026. június 6-tól egyetlen harmadik ország állampolgára sem kérhet új engedélyt ezen a jogcímen.

Nem általános nyitást, hanem ellenőrzött rendszert javasolnak

A szakmai kerekasztal résztvevői nagyrészt egyetértenek a minősített munkaerő-kölcsönzőkön és kedvezményes foglalkoztatókon keresztül működő vendégmunkás-rendszer felfüggesztésével. Szerintük ugyanakkor a kormányzati döntés csak a problémák egyik szűk részére adott választ, ráadásul az érintett szakmai és foglalkoztatói szervezetekkel folytatott érdemi egyeztetés nélkül született meg.

A 2024 januárjában bevezetett, majd számos alkalommal módosított szabályozás jelenleg több mint egy tucat munkavégzéshez kapcsolódó engedélytípust különböztet meg. A jogcímek között jelentős átfedések vannak, miközben az egyes kategóriákhoz eltérő állampolgársági, foglalkozási, munkáltatói és bérezési feltételek kapcsolódnak.

A foglalkoztatók ezért sokszor nem a munkakör és a jelölt tényleges jellemzői alapján választanak eljárást, hanem azt próbálják megtalálni, hogy a rendelkezésre álló engedélyek közül melyikbe lehet egyáltalán beilleszteni az adott foglalkoztatást.

Az állampolgársági korlátozások következtében számos olyan országból sem lehetett kiszámítható módon munkavállalót felvenni, amely sem idegenrendészeti, sem közbiztonsági szempontból nem jelent különösebb kockázatot. A problémás körbe tartozott az amerikai kontinens nagy része, az Egyesült Királyság, Ausztrália, Dél-Korea, Japán és Kína is. Különösen nehéz helyzetbe kerültek azok a külföldi hallgatók, akik magyar egyetemen szereztek diplomát, ismerték a hazai környezetet, gyakran beszéltek magyarul, és valamely magyarországi vállalatnál szerettek volna elhelyezkedni.

A reformot előkészítő szakértők három alapelvre építenék az új rendszert:

az áttekinthetőségre, az uniós joggal és a tagállami jó gyakorlatokkal való összhangra, valamint Magyarország és a hazai foglalkoztatók versenyképességének megőrzésére.

Az országlisták, kivételek és kedvezményezett foglalkoztatói körök helyett egységes, előre megismerhető feltételeket és a tényleges munkaerőpiaci helyzeten alapuló hatósági döntéshozatalt vezetnének be.

A magyar munkavállalók elsőbbsége megmaradna

Az új modellben a munkáltatónak igazolnia kellene, hogy az adott pozícióra nem áll rendelkezésre megfelelő magyar vagy más EGT-állampolgár. A hatóság a munkakör, a szükséges végzettség és tapasztalat, a munkavégzés helye, a felajánlott bér, valamint az adott térség munkaerőpiaci helyzete alapján bírálná el a kérelmet.

Harmadik országbeli munkavállalót csak akkor lehetne alkalmazni, ha a vizsgálat valódi munkaerőhiányt állapít meg.

A rendszer központi jogcíme egy általános munkavállalási célú tartózkodási engedély lenne. Magyarországon jelenleg nincs olyan alapértelmezett engedélykategória, amely állampolgárságtól függetlenül, világos feltételekkel és egyedi elbírálás alapján kezelné a külföldiek foglalkoztatását. A hiányzó általános kategória miatt az elmúlt években a munkáltatók egyre több speciális engedélytípus között kényszerültek eligazodni.

Az EU Kék Kártya továbbra is a magasan képzett külföldi munkavállalók legfontosabb jogcíme maradna. A kerekasztal szerint azonban önmagában ez a kategória nem képes lefedni a tudásintenzív gazdaság teljes munkaerőigényét. Sok szakember képzettsége, bérezése vagy munkaköre ugyanis nem felel meg pontosan a Kék Kártya követelményeinek, miközben alkalmazásuk jelentős hozzáadott értéket teremtene Magyarországon.

Külön szabályok vonatkoznának továbbra is azokra a munkavégzési formákra, amelyek természetükből adódóan eltérnek a normál foglalkoztatástól.

Ide tartozna a mezőgazdasági és turisztikai szezonális munka, az új beruházások megvalósításához átmenetileg szükséges létszám, valamint a nemzetközi vállalatcsoporton belüli áthelyezés, az úgynevezett ICT-jogcím.

Globális verseny folyik a szakemberekért

Az ABSL szerint a magyar szabályozás szigorúságánál is nagyobb problémát jelent annak kiszámíthatatlansága. A vállalatoknak már egy beruházási döntés vagy új szolgáltatóközpont létrehozása előtt tudniuk kell, hogy milyen feltételekkel helyezhetnek át szakembereket Magyarországra, illetve milyen határidővel tölthetnek be egy itthon nem elérhető szaktudást igénylő pozíciót.

A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy 2025-ben az összes kérelem alig 6 százaléka tartozott a két, kifejezetten magasan képzett munkavállalók számára létrehozott kategóriába.

Az üzleti szolgáltató központok és a centralizált vállalati tevékenységek közvetlenül vagy közvetve a magyar GDP mintegy 9 százalékához járulnak hozzá, a fehérgalléros adminisztratív tevékenységekkel együtt pedig az arány meghaladja a 10 százalékot.

Lenk István, az ABSL elnöke szerint a képzett, tapasztalt és tehetséges munkavállalókért globális verseny zajlik. Minden olyan szabály, amely indokolatlanul lassítja vagy ellehetetleníti a szükséges szakemberek felvételét, nemcsak az új beruházásokat veszélyezteti, hanem a már Magyarországon működő vállalatok létszámmegtartását, a hazai cégek fejlődését és nemzetközi terjeszkedését is.

A korábbi magyar rendszer egyszerűbb volt

A Helpers Hungary szerint a reformtervezet nem a bevándorlási feltételek általános enyhítését vagy a munkaerőpiac korlátlan megnyitását jelentené. A javaslat a 2024-ben létrehozott, szakmailag nehezen kezelhető rendszer korrekciójára irányulna, részben a korábbi magyar szabályozás működő elemeinek visszaállításával.

A 2007 és 2023 között alkalmazott rendszerben a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek egységesebb logikát követtek. A hatóság egy meghatározott munkáltató, munkavállaló, pozíció és foglalkoztatási hely ismeretében vizsgálta meg, hogy rendelkezésre áll-e megfelelő hazai munkaerő. Külföldi dolgozó felvételére csak akkor nyílt lehetőség, ha a munkaerőigényt magyar vagy uniós munkavállalóval nem lehetett kielégíteni.

Ürögdi Barbara, a Helpers Hungary ügyvezetője szerint

a korábbi szabályozás sem jelentette azt, hogy bárki automatikusan Magyarországra jöhetett dolgozni.

A rendszer ugyanakkor érthető volt a foglalkoztatók és a hatóságok számára, a döntéseket a munkaerőpiaci igényekhez kötötte, és megfelelt az Európában általánosan alkalmazott engedélyezési gyakorlatnak.

Az uniós átültetési határidő is lejárt

A szabályozás felülvizsgálatát az uniós jog változása is sürgeti. Az új összevont engedélyről szóló, 2024/1233-as uniós irányelvet a tagállamoknak idén május 21-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba, rendelkezései pedig május 22-től kötelezően alkalmazandók.

Az irányelv egységesebb eljárást, legfeljebb 90 napos döntési határidőt, átláthatóbb munkáltatóváltási szabályokat, munkanélküliség esetére álláskeresési türelmi időt, valamint erősebb egyenlő bánásmódi és jogorvoslati garanciákat követel meg.

Mándó Tibor jogász szerint az átültetés már nem választható lehetőség. Azokban a kérdésekben, amelyekben a magyar jog nem felel meg az irányelv kellően világos és feltétel nélküli rendelkezéseinek, az érintettek közvetlenül is hivatkozhatnak az uniós szabályokra a magyar hatóságokkal szemben. A hiányos jogharmonizáció emellett kötelezettségszegési eljárást is maga után vonhat.

A reformjavaslat előkészítésében foglalkoztatói érdekképviseletek, nagyvállalati szakemberek, bevándorlási tanácsadók, HR-szakértők és jogászok vettek részt, és

a dokumentumot több minisztériumhoz és szakági döntéshozóhoz is eljuttatták, és kezdeményezték, hogy a kormány a végleges szabályok kidolgozása előtt széles körű szakmai egyeztetést folytasson.

A június 6-án életbe lépett rendelkezések egyelőre kifejezetten az új vendégmunkás-tartózkodási engedélyek kérelmezését állították le. A már kiadott engedélyek érvényességét, a június 5-ig megfelelően benyújtott kérelmek elbírálását, valamint a meglévő engedélyek bizonyos meghosszabbítását a változás nem érinti.

Más munkavállalási és tartózkodási jogcímek továbbra is elérhetők, a teljes rendszer soron kívüli kormányzati felülvizsgálata pedig már folyamatban van.

A kerekasztal résztvevői azt szeretnék elérni, hogy a vendégmunkáscsatorna felfüggesztését ne újabb részleges és nehezen követhető módosítások kövessék, hanem egy olyan egységes szabályozást alkotnának meg a kormánnyal közösen, amely egyszerre védi a magyar munkavállalókat, biztosít ellenőrzési lehetőséget az állam számára, megfelel az uniós követelményeknek, és kiszámítható keretet teremt azoknak a vállalatoknak, amelyek bizonyítható hazai munkaerőhiány mellett kénytelenek külföldről szakembereket felvenni.

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