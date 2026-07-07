Tisza-kormány: Kapitány István kirúgta az MVM vezéreit, megkezdte a munkát a közmédia új vezetése

Hullanak a fejek: Kapitány István felmentette az MVM két legfontosabb vezetőjét
A mai napon felmentettem Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét – írta kedden Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
Fico: a V4-ek újra Európa nagy játékosai lehetnek
Ha a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) kormányfői megújítják álláspontjaik egyeztetésének képességét, akkor az Európai Unió (EU) úgynevezett nagy játékosai is kénytelenek lesznek tiszteletben tartani ennek a több mint 60 millió lakost képviselő négy országnak a súlyát és erejét - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek adott, kedden közreadott interjújában.
Átvette a hatalmat a közmédia ideiglenes vezetése
Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába kedd délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.
Egy lépéssel közelebb az ügynökaktálk megnyitása
Elfogadta az Országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot.
A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül és 8 tartózkodás ellenében fogadta el Melléthei-Barna Márton (Tisza) által benyújtott javaslatot. (MTI)
Döntöttek a pedagógusok teljesítményértékeléséről
Az Országgyűlés kedd délelőtt 135 igen és 11 nem szavazattak, 53 tartózkodás mellett megszavazta a Tisza Párt törvényjavaslatát a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről - tudósít a Telex.
Visszatér a szolgáltatás, amire rengeteg magyar várt: újra élőben követhetjük a vonatokat
Ismét nyilvánosan és részletesen elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, miután a jelenlegi közlekedési vezetés eltörölte a Lázár János hivatali ideje alatt bevezetett, az adatokat elfedő gyakorlatot - írja a Vitézy Dávid.
Tisza-kormány: Magyar Péter az ankarai NATO-csúcson, itthon az Alaptörvény-módosításról tárgyalnak
Kedden kezdődik a parlamentben az Alaptörvény tizenhetedik módosításának általános vitája, mely hatályba lépése esetén lehetővé tenné Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltását is, illetve 12 évben maximálná a képviselői mandátum időtartamát. A délelőtti ülésen több más fontos kérdés is napirendre kerül, elfogadhatják például a kriptoeszközökkel kapcsolatos szigorú szabályozás megszüntetését.
Közben Ankarában ma kezdődik a NATO csúcstalálkozója, melyen Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz és fontos tárgyalásokat folytathat.
Címlapkép forrása: EU
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