Tisza-kormány: Kapitány István lecserélte az MVM vezéreit, elsötétült az M1 képernyője

Elsötétült az M1 képernyője és elhallgatott a Kossuth Rádió
Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.
Ez gyors volt: máris megvan az MVM új vezérigazgatója
Az MVM Csoport vezetésében változás történt: a nemzeti energetikai holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik – írta Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
Hullanak a fejek: Kapitány István felmentette az MVM két legfontosabb vezetőjét
A mai napon felmentettem Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét – írta kedden Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
Fico: a V4-ek újra Európa nagy játékosai lehetnek
Ha a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) kormányfői megújítják álláspontjaik egyeztetésének képességét, akkor az Európai Unió (EU) úgynevezett nagy játékosai is kénytelenek lesznek tiszteletben tartani ennek a több mint 60 millió lakost képviselő négy országnak a súlyát és erejét - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek adott, kedden közreadott interjújában.
Átvette a hatalmat a közmédia ideiglenes vezetése
Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába kedd délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.
Egy lépéssel közelebb az ügynökaktálk megnyitása
Elfogadta az Országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot.
A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül és 8 tartózkodás ellenében fogadta el Melléthei-Barna Márton (Tisza) által benyújtott javaslatot. (MTI)
Döntöttek a pedagógusok teljesítményértékeléséről
Az Országgyűlés kedd délelőtt 135 igen és 11 nem szavazattak, 53 tartózkodás mellett megszavazta a Tisza Párt törvényjavaslatát a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről - tudósít a Telex.
Visszatér a szolgáltatás, amire rengeteg magyar várt: újra élőben követhetjük a vonatokat
Ismét nyilvánosan és részletesen elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, miután a jelenlegi közlekedési vezetés eltörölte a Lázár János hivatali ideje alatt bevezetett, az adatokat elfedő gyakorlatot - írja a Vitézy Dávid.
Tisza-kormány: Magyar Péter az ankarai NATO-csúcson, itthon az Alaptörvény-módosításról tárgyalnak
Kedden kezdődik a parlamentben az Alaptörvény tizenhetedik módosításának általános vitája, mely hatályba lépése esetén lehetővé tenné Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltását is, illetve 12 évben maximálná a képviselői mandátum időtartamát. A délelőtti ülésen több más fontos kérdés is napirendre kerül, elfogadhatják például a kriptoeszközökkel kapcsolatos szigorú szabályozás megszüntetését.
Közben Ankarában ma kezdődik a NATO csúcstalálkozója, melyen Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz és fontos tárgyalásokat folytathat.
Címlapkép forrása: EU
Áll a bál a brexit fenegyereke körül: lemondott a korrupcióval vádolt Nigel Farage, de van egy csavar a történetben
Egymás után jönnek a fordulatok.
Most, hogy véget ért az iráni fiaskó, lehet egyet tippelni, mit akar megszállni Trump
Várható volt, hogy megint előkerül a téma.
Lemondott a brit jobboldal fenegyereke, de máris visszatérne
Elindul az időközi választáson.
Két sorsdöntő telefonhívás után jön az újabb csúcstalálkozó az Egyesült Államok és Ukrajna között
Trump most éppen optimista.
Tőkebevonást jelentett be a Rivian, azonnal ütni kezdték a befektetők
Több mint 13 százalékos eséssel nyitott az árfolyam.
Több mint húsz éve nem látott feszültség az amerikai tőzsdén, hatalmas mozgásokra készülnek a befektetők
Sokak szerint túlfeszítetté vált a helyzet.
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Új bankszámlák és díjmentes csomagok a Gránit Banknál
Számos lakossági bankszámlánál díjemelést hozott július elseje. A Gránit Banknál viszont nem drágább csomagokat, hanem fintech mintára kialakított új számlákat és díjmentes ajánlatoka
Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát?
A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.
Kánikula és gazdaság: hogyan hat a hőség az inflációra, az energiára és a GDP-re?
Regős Gábor a Forbes Money podcastben beszélt arról, hogyan ronthatja a hőség a munkatermelékenységet, az agrártermelést, az energiaellátást és az inflációs kilátásokat. The post Kánikula
A baltiak a jövőre költenek, Magyarország visszacsúszott a rangsorban
A BB tengely országai között ma is másfélszeres különbség van abban, hogy a GDP mekkora részét fordítják közoktatásra. Az elmúlt harminc évben a régiós átlag... The post A baltiak a jöv
Amdocs Limited - elemzés
A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
"A piac mindig meg fog szívatni" - Zsiday Viktor a befektetés legfontosabb szabályairól
"Egyetemistáknak mindig azt mondom, hogy nyissanak egy számlát, ne túl sok pénzzel, trédeljenek, mint a hülye, és bukjanak el pénzt, hogy megtanulják, hogyan kell befektetni."... The post "A p
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Rengeteg pénzt lehet keresni idén: a nyerő papírok itt vannak a szemünk előtt
Számvetés az első hat hónapról.
Melyik városrész lesz a következő évek nyertese Budapest ingatlanpiacán?
Rózsahegyi Zsanettel, a Láng Negyed projektigazgatójával beszlgettünk.
250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?
Mérlegen a hollywoodi fordulatokban bővelkedő eredettörténet.