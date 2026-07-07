Tisza-kormány: Magyar Péter az ankarai NATO-csúcson, itthon az Alaptörvény-módosításról tárgyalnak

Kedden kezdődik a parlamentben az Alaptörvény tizenhetedik módosításának általános vitája, mely hatályba lépése esetén lehetővé tenné Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltását is, illetve 12 évben maximálná a képviselői mandátum időtartamát. A délelőtti ülésen több más fontos kérdés is napirendre kerül, elfogadhatják például a kriptoeszközökkel kapcsolatos szigorú szabályozás megszüntetését.

Közben Ankarában ma kezdődik a NATO csúcstalálkozója, melyen Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz és fontos tárgyalásokat folytathat.

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