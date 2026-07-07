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Tisza-kormány: Magyar Péter az ankarai NATO-csúcson, megkezdte a munkát a közmédia új vezetése
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter az ankarai NATO-csúcson, megkezdte a munkát a közmédia új vezetése

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Folytatódik a parlament plenáris ülése kedden, a képviselők vitáznak az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról, ami többek között lehetővé tenné Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítását. Közben Ankarában a NATO csúcstalálkozóján vesz részt Magyar Péter miniszterelnök.
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Átvette a hatalmat a közmédia ideiglenes vezetése

Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába kedd délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.

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Átvette a hatalmat a közmédia ideiglenes vezetése
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Egy lépéssel közelebb az ügynökaktálk megnyitása

Elfogadta az Országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot.

A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül és 8 tartózkodás ellenében fogadta el Melléthei-Barna Márton (Tisza) által benyújtott javaslatot. (MTI)

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Döntöttek a pedagógusok teljesítményértékeléséről

Az Országgyűlés kedd délelőtt 135 igen és 11 nem szavazattak, 53 tartózkodás mellett megszavazta a Tisza Párt törvényjavaslatát a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről - tudósít a Telex.

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Visszatér a szolgáltatás, amire rengeteg magyar várt: újra élőben követhetjük a vonatokat

Ismét nyilvánosan és részletesen elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, miután a jelenlegi közlekedési vezetés eltörölte a Lázár János hivatali ideje alatt bevezetett, az adatokat elfedő gyakorlatot - írja a Vitézy Dávid.

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Visszatér a szolgáltatás, amire rengeteg magyar várt: újra élőben követhetjük a vonatokat
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Tisza-kormány: Magyar Péter az ankarai NATO-csúcson, itthon az Alaptörvény-módosításról tárgyalnak

Kedden kezdődik a parlamentben az Alaptörvény tizenhetedik módosításának általános vitája, mely hatályba lépése esetén lehetővé tenné Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltását is, illetve 12 évben maximálná a képviselői mandátum időtartamát. A délelőtti ülésen több más fontos kérdés is napirendre kerül, elfogadhatják például a kriptoeszközökkel kapcsolatos szigorú szabályozás megszüntetését.

Közben Ankarában ma kezdődik a NATO csúcstalálkozója, melyen Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz és fontos tárgyalásokat folytathat.

Címlapkép forrása: EU

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