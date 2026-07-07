Tisza-kormány: Magyar Péter az ankarai NATO-csúcson, megkezdte a munkát a közmédia új vezetése

Elfogadta az Országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot.

A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül és 8 tartózkodás ellenében fogadta el Melléthei-Barna Márton (Tisza) által benyújtott javaslatot. (MTI)