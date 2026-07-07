Újabb hőhullám érkezik Európába: már látszik, hogy érinti majd Magyarországot

A Weather on Maps meteorológusai szerint a hőségért felelős, forró légtömeget tartalmazó magassági gerinc kevésbé ígérkezik masszívnak.

Térségünk billeg majd az északkeleti ciklonok áramlási rendszerének és a délnyugati forró levegőt tartalmazó gerincnek a határán - így általában részleges kánikula várható a következő egy hétben: 30 fok körüli, kevéssel afeletti maximumokkal

- írják Facebook-bejegyzésükben.

Hőmérsékleti anomália (történelmi átlagtól való eltérés) Európában. Jól látható, hogy Nyugat-Európában a következő héten jócskán az átlagosnál melegebb idő következhet, míg Magyarországon nem lesz ennyire kritikus a helyzet. Kép forrrása: Weather on Maps

Ennek fényében a napi csúcshőmérsékletek nagyjából 8-10 Celsius-fokkal elmaradnak majd a múlt héten véget ért, abszolút melegrekordot is eredményező hőhullám idején mértektől.

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a következőkben továbbra is rendkívül száraz időre van kilátás, ami tovább mélyítheti az egyébként is kritikus aszályhelyzetet az országban. A HungaroMet legfrissebb agrometeorológiai jelentése szerint

a talajok szárazsága az országban nagyjából az általában augusztusban jellemző szinten van.

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