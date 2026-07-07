POR
Portugália 0 1 Spanyolország
ESP
 Vége
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok 1 4 Belgium
BEL
 Vége
Nyolcaddöntö
ARG
Argentína Egyiptom
EGY
 Ma 18:00
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc Kolumbia
COL
 Ma 22:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Újra meglepetést okozott az inflációs adat!
Gazdaság

Újra meglepetést okozott az inflációs adat!

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Júniusban 1,7 százalékos volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Az elemzők a májusi 1,8 százalék után minimálisan emelkedő adatra számítottak (1,9%), ehhez képest meglepetésnek számít a kis csökkenés. A friss szám megerősíti azt a képet, hogy a gazdaságban egyre kisebb probléma az infláció, a jegybank számára mindez azt jelenti, hogy bátran vághatja tovább a kamatot.

Az idei év inflációs szempontból kellemes meglepetés. Az év elején még jóval magasabban húzódó inflációs pályával számoltak a szakértők, ám aztán több tényező is jóval kedvezőbben alakult a vártnál.

  • Egyrészt az év eleji átárazások eleve jóval nagyobb visszafogottságról árulkodtak,
  • másrészt a globális élelmiszerár-ciklus hűtő hatású lett,
  • a Hormuzi-szoros miatti energia-áremelkedés első körös hatását kiszűrte az üzemanyagok hatósági árszabályozása (védett ár),
  • továbbá a forint látványos erősödése az iparcikkek árára gyakorolt fékező hatást.

Mindezek hatására az infláció egyáltalán nem indult el felfelé, sőt, a második féléves kilátásokat is újra kellett gondolni. A Magyar Nemzeti Bank júniusban jelentősen mérsékelte az idei évre vonatkozó átlagos inflációs előrejelzését (3,8%-ról 1,8%-ra), Varga Mihály jegybankelnök óvatosan még azt is megjegyezte, hogy akár az árintézkedések kivezetése sem fenyegetné az MNB inflációs célját.

Az inflációs képet a mai adat még inkább megerősíti, nem csak a fő adat tekintetében, hanem a belső szerkezet alapján is.

Az élelmiszerek esetében teljesen eltűnt az áremelkedés, már éves alapon is csak 0,2%-os az árindex. A magas importhányadú tartós fogyasztási cikkek termékkörben 2% alá süllyedt az éves áremelkedési ütem, itt a tartósan erős forint játszik főszerepet. Különösen jó hír, hogy még az infláció várakozási komponensére érzékeny a szolgáltatások körében is folyamatos dezinfláció figyelhető meg.

Még több Gazdaság

Ez Magyarországnak is jó hír lehet: a vártnál erősebb a német ipar

Tisza-kormány: Magyar Péter az ankarai NATO-csúcson, itthon az Alaptörvény-módosításról szavaznak

Küszöbön az alkotmánymódosítás, szavaznak a pedagógusok teljesítményértékeléséről és a kriptoszabályról

Áralakulás (2026. jún., százalék)
  havi vált. éves vált.
Élelmiszerek -0,2 0,2
Szeszes ital, dohány -0,1 3,1
Ruházkodás 0,4 1,4
Tartós fogy. cikk -0,1 1,9
Háztart. energia 0,4 -2,3
Egyéb cikk, üzemanyag -0,1 1,1
Szolgáltatások 0,3 4,0
Fogyasztói árindex 0,0 1,7
Maginfláció 0,1 2,0
Nyugdíjas infláció 0,0 1,4
Forrás: KSH, Portfolio    

Az infláció rövid távú kilátásait illetően van néhány említésre méltó tényező. Az egyik egy olyan, ami azért érdekes, mert nem számít: az üzemanyagok védett árának kivezetése. A csökkenő olajárak és az erős forint hatására a kutakon a piaci árszint a hatósági alá süllyedt, ezért a kormányzati lépés nem okoz inflációt. Július-augusztusban az árindexben megjelennek a választás előtt elhalasztott szolgáltatói drágítások. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a bankok, biztosító, telekom cégek árazási lépései visszafogottak maradtak, és bár ezek hatására valamennyit biztosan emelkedik majd az inflációs mutató, ez is csak annyit jelent majd, hogy az árindex visszatér a jegybank 2-4 százalékos célsávjába.

További részletek hamarosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kijev csapdát sejt, kritikus a helyzet a Krímben - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Hatalmas támadás érte Moszkvát: órák óta tartanak az összecsapások
Tisza-kormány: új hangot ütött meg Vitézy Dávid a Parlamentben, folytatódnak a személycserék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility