Újra meglepetést okozott az inflációs adat!

Júniusban 1,7 százalékos volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Az elemzők a májusi 1,8 százalék után minimálisan emelkedő adatra számítottak (1,9%), ehhez képest meglepetésnek számít a kis csökkenés. A friss szám megerősíti azt a képet, hogy a gazdaságban egyre kisebb probléma az infláció, a jegybank számára mindez azt jelenti, hogy bátran vághatja tovább a kamatot.

Az idei év inflációs szempontból kellemes meglepetés. Az év elején még jóval magasabban húzódó inflációs pályával számoltak a szakértők, ám aztán több tényező is jóval kedvezőbben alakult a vártnál.

Egyrészt az év eleji átárazások eleve jóval nagyobb visszafogottságról árulkodtak,

másrészt a globális élelmiszerár-ciklus hűtő hatású lett,

a Hormuzi-szoros miatti energia-áremelkedés első körös hatását kiszűrte az üzemanyagok hatósági árszabályozása (védett ár),

továbbá a forint látványos erősödése az iparcikkek árára gyakorolt fékező hatást.

Mindezek hatására az infláció egyáltalán nem indult el felfelé, sőt, a második féléves kilátásokat is újra kellett gondolni. A Magyar Nemzeti Bank júniusban jelentősen mérsékelte az idei évre vonatkozó átlagos inflációs előrejelzését (3,8%-ról 1,8%-ra), Varga Mihály jegybankelnök óvatosan még azt is megjegyezte, hogy akár az árintézkedések kivezetése sem fenyegetné az MNB inflációs célját.

Az inflációs képet a mai adat még inkább megerősíti, nem csak a fő adat tekintetében, hanem a belső szerkezet alapján is.

Az élelmiszerek esetében teljesen eltűnt az áremelkedés, már éves alapon is csak 0,2%-os az árindex. A magas importhányadú tartós fogyasztási cikkek termékkörben 2% alá süllyedt az éves áremelkedési ütem, itt a tartósan erős forint játszik főszerepet. Különösen jó hír, hogy még az infláció várakozási komponensére érzékeny a szolgáltatások körében is folyamatos dezinfláció figyelhető meg.

Áralakulás (2026. jún., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek -0,2 0,2 Szeszes ital, dohány -0,1 3,1 Ruházkodás 0,4 1,4 Tartós fogy. cikk -0,1 1,9 Háztart. energia 0,4 -2,3 Egyéb cikk, üzemanyag -0,1 1,1 Szolgáltatások 0,3 4,0 Fogyasztói árindex 0,0 1,7 Maginfláció 0,1 2,0 Nyugdíjas infláció 0,0 1,4 Forrás: KSH, Portfolio

Az infláció rövid távú kilátásait illetően van néhány említésre méltó tényező. Az egyik egy olyan, ami azért érdekes, mert nem számít: az üzemanyagok védett árának kivezetése. A csökkenő olajárak és az erős forint hatására a kutakon a piaci árszint a hatósági alá süllyedt, ezért a kormányzati lépés nem okoz inflációt. Július-augusztusban az árindexben megjelennek a választás előtt elhalasztott szolgáltatói drágítások. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a bankok, biztosító, telekom cégek árazási lépései visszafogottak maradtak, és bár ezek hatására valamennyit biztosan emelkedik majd az inflációs mutató, ez is csak annyit jelent majd, hogy az árindex visszatér a jegybank 2-4 százalékos célsávjába.

További részletek hamarosan.

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