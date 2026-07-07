Újra meglepetést okozott az inflációs adat!

Az idei év inflációs szempontból kellemes meglepetés. Az év elején még jóval magasabban húzódó inflációs pályával számoltak a szakértők, ám aztán több tényező is jóval kedvezőbben alakult a vártnál.
- Egyrészt az év eleji átárazások eleve jóval nagyobb visszafogottságról árulkodtak,
- másrészt a globális élelmiszerár-ciklus hűtő hatású lett,
- a Hormuzi-szoros miatti energia-áremelkedés első körös hatását kiszűrte az üzemanyagok hatósági árszabályozása (védett ár),
- továbbá a forint látványos erősödése az iparcikkek árára gyakorolt fékező hatást.
Mindezek hatására az infláció egyáltalán nem indult el felfelé, sőt, a második féléves kilátásokat is újra kellett gondolni. A Magyar Nemzeti Bank júniusban jelentősen mérsékelte az idei évre vonatkozó átlagos inflációs előrejelzését (3,8%-ról 1,8%-ra), Varga Mihály jegybankelnök óvatosan még azt is megjegyezte, hogy akár az árintézkedések kivezetése sem fenyegetné az MNB inflációs célját.
Az inflációs képet a mai adat még inkább megerősíti, nem csak a fő adat tekintetében, hanem a belső szerkezet alapján is.
Az élelmiszerek esetében teljesen eltűnt az áremelkedés, már éves alapon is csak 0,2%-os az árindex. A magas importhányadú tartós fogyasztási cikkek termékkörben 2% alá süllyedt az éves áremelkedési ütem, itt a tartósan erős forint játszik főszerepet. Különösen jó hír, hogy még az infláció várakozási komponensére érzékeny a szolgáltatások körében is folyamatos dezinfláció figyelhető meg.
|Áralakulás (2026. jún., százalék)
|havi vált.
|éves vált.
|Élelmiszerek
|-0,2
|0,2
|Szeszes ital, dohány
|-0,1
|3,1
|Ruházkodás
|0,4
|1,4
|Tartós fogy. cikk
|-0,1
|1,9
|Háztart. energia
|0,4
|-2,3
|Egyéb cikk, üzemanyag
|-0,1
|1,1
|Szolgáltatások
|0,3
|4,0
|Fogyasztói árindex
|0,0
|1,7
|Maginfláció
|0,1
|2,0
|Nyugdíjas infláció
|0,0
|1,4
|Forrás: KSH, Portfolio
Az infláció rövid távú kilátásait illetően van néhány említésre méltó tényező. Az egyik egy olyan, ami azért érdekes, mert nem számít: az üzemanyagok védett árának kivezetése. A csökkenő olajárak és az erős forint hatására a kutakon a piaci árszint a hatósági alá süllyedt, ezért a kormányzati lépés nem okoz inflációt. Július-augusztusban az árindexben megjelennek a választás előtt elhalasztott szolgáltatói drágítások. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a bankok, biztosító, telekom cégek árazási lépései visszafogottak maradtak, és bár ezek hatására valamennyit biztosan emelkedik majd az inflációs mutató, ez is csak annyit jelent majd, hogy az árindex visszatér a jegybank 2-4 százalékos célsávjába.
További részletek hamarosan.
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