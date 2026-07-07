Vége a repülős lehúzásoknak: komoly könnyítéseket fogadtak el az európai járatokon

A képviselők kedden nagy többséggel fogadták el az Európai Unió Tanácsával már egyeztetett jogszabály-módosításokat. A változtatások célja a 2004-ben elfogadott eredeti rendelet korszerűsítése volt, az utazók védelmének megőrzése és kiterjesztése mellett az esetleges repülőtéri fennakadások idejére.
A meglévő utasjogok nem csorbulnak, így járattörlés esetén a fogyasztók továbbra is jogosultak a jegyár visszatérítésére vagy az átfoglalásra.
Megmarad a kártérítési jogosultság a három órát meghaladó késések, a tizennégy napon belüli törlések, valamint a beszállás megtagadása esetén is. A kompenzáció összege változatlanul a repülési távolságtól függ, így az utazók a távolság függvényében 250, 400, illetve 600 eurós kártérítésre tarthatnak igényt. Bár rendkívüli körülmények, például szélsőséges időjárás, háború vagy sztrájk esetén a légitársaságok mentesülnek a kártérítés kifizetése alól, a várakozó utasok ellátásáról, így az étkezésről és a szükség szerinti szállásról ilyenkor is gondoskodniuk kell.
A kártalanítás menete a jövőben lényegesen egyszerűbbé válik
Ha az utas az átfoglalás helyett a pénzvisszafizetést választja, azt a légitársaságnak automatikusan kell teljesítenie. Fennakadás esetén a cégeknek az utazás végétől számított négy napon belül egyértelmű tájékoztatást kell nyújtaniuk a kártérítés igénylésének módjáról. Ehhez a folyamathoz a szolgáltatók nem kötelezhetik az utasokat felhasználói profil létrehozására vagy mobilalkalmazás letöltésére. A kárigény benyújtására kilenc hónap áll majd rendelkezésre, a kifizetésre vagy az elutasítás alapos indokolására pedig harminc napja lesz a légitársaságoknak.
Számos új, a fogyasztók számára kedvező szabály is életbe lép.
Ezentúl nem tagadható meg a beszállás a retúrjegy visszaútjánál arra hivatkozva, hogy az utas az odafelé tartó járatot nem vette igénybe.
A fedélzetre mindenki díjmentesen felvihet egy kisebb személyes tárgyat, például kézitáskát vagy hátizsákot. A rejtett költségek elkerülése érdekében a kézipoggyász díját már a foglalási folyamat elején, a jegyár részeként kell feltüntetniük a légitársaságoknak és az ár-összehasonlító oldalaknak, bár a szolgáltatók továbbra is kínálhatnak olcsóbb tarifákat a poggyász nélkül utazóknak.
Szintén megszűnnek a névelírások javításáért, valamint az utasfelvétel után a beszállókártya kinyomtatásáért felszámolt különféle pótdíjak.
Az új szabályozás kiemelten védi a kiszolgáltatott helyzetben lévő utasokat. A légitársaságoknak ezentúl többletdíj felszámítása nélkül kell biztosítaniuk az egymás melletti ülőhelyeket a tizennégy év alatti gyermeket kísérők, a fogyatékossággal élők, a csökkent mozgásképességűek, valamint a várandós nők számára. Kártalanítás és átfoglalás jár azoknak a mozgáskorlátozott utasoknak is, akik a repülőtér hibájából kénytelenek lekésni a járatukat.
Virginijus Sinkevičius, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság alelnöke szerint a kemény munkával kidolgozott szabályok révén az utasok nem veszítik el az eddigi jogaikat, miközben a családok és a rászorulók védelme jelentősen erősödik. Andrej Novakov jelentéstevő hangsúlyozta, hogy a több mint tizenhárom évig tartó patthelyzet után az utasok és az európai légi közlekedés szereplői számára is egyértelmű, a bizonytalanságot eloszlató döntés született.
A harmadik olvasatban elfogadott parlamenti megállapodást az Európai Unió Tanácsának legkésőbb 2026 augusztusáig kell hivatalosan megerősítenie. Az új szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenést követő huszadik napon lépnek hatályba, ezt követően pedig a tagállamoknak és a piaci szereplőknek egy évük lesz felkészülni a gyakorlati alkalmazásukra.
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